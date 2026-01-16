.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  Рынок акций РФ превысил 2730п по индексу Мосбиржи и закрыл неделю ростом на геополитических надеждах
.
ГЛАВНОЕ
Инфляция в РФ в 2025 году составила 5,59%
Рост потребительских цен в декабре составил 0,32% после повышения на 0,42% в ноябре, сообщил Росстат. За 2025 год инфляция замедлилась до 5,59% после 9,52% в 2024 году. Рост цен по итогам года оказался ниже официальных прогнозов
 
Дефицит федерального бюджета РФ в 2025 году составил 2,6% ВВП
Дефицит федерального бюджета РФ по итогам 2025 года составил плановые 2,6% ВВП, сообщил "Интерфаксу" министр финансов РФ Антон Силуанов. "Как и планировали, 2,6% ВВП", - сказал он, отвечая на вопрос, какой уровень дефицита бюджета сложился по итогам...
 
Получение банковской гарантии - одна из проблем бизнеса
У бизнеса возникли сложности с получением банковских гарантий (БГ) из-за ужесточения условий со стороны кредитных организаций. Особенно остро предприниматели столкнулись с этой проблемой в конце прошлого года. Об этом "Ведомостям" рассказали...
 
Инвесторы присоединяются к иску ЦБ по заблокированным активам
Частные инвесторы пытаются присоединиться к иску ЦБ против депозитария Euroclear по заблокированным за рубежом активам, выяснили "Известия". По данным на 15 января, это сделали уже 27 человек, причем в последние дни их число активно росло. Речь идет...
 
16 января 2026 года 19:23

Рынок акций РФ превысил 2730п по индексу Мосбиржи и закрыл неделю ростом на геополитических надеждах

Москва. 16 января. Российский рынок акций в пятницу вырос на ожиданиях визита в январе делегации спецпредставителей президента США в Москву для продолжения переговоров по украинскому урегулированию, а также на фоне возобновившей рост нефти (фьючерс на Brent поднялся к $64,4 за баррель); индекс МосБиржи превысил 2730 пунктов и достиг уровня 6 января.

По итогам основных торгов индекс МосБиржи составил 2733,75 пункта (+1,2%), индекс РТС - 1106,46 пункта (+2,1%); лидерами роста выступили бумаги МКБ (MOEX: CBOM) (+3,9%), "Группы компаний ПИК" (MOEX: PIKK) (+3,7%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+3,1%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+3,1%).

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 17 января, составил 77,8332 руб. (-69,48 копейки).

За неделю индексы МосБиржи и РТС выросли на 0,3-0,8%, доллар от ЦБ РФ подешевел на 0,39 рубля.

Подорожали в пятницу также акции "ВК" (MOEX: VKCO) (+2,9%), "Русала" (MOEX: RUAL) (+2,7%), "МТС" (MOEX: MTSS) (+2,4%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (+1,8%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+1,6%), "Т-Технологии" (SPB: TCSG) (+1,6%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (MOEX: YDEX) (+1,6%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+1,5%), "ММК" (MOEX: MAGN) (+1,5%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+1,4%), "Хэдхантера" (SPB: HHR) (SPB: HEAD) (MOEX: HHRU) (MOEX: HEAD) (+1,4%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+1,3%), Сбербанка (+1,3% и +1,3% "префы"), ВТБ (MOEX: VTBR) (+1,3%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+1,3%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+1%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+1%), "ФосАгро" (MOEX: PHOR) (+1%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+0,8%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+0,3%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+0,2%).

Подешевели акции "Полюса" (MOEX: PLZL) (-0,8%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-0,1%).

В Кремле рассчитывают, что визит спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя американского лидера Джареда Кушнера в Россию состоится, считают необходимым продолжение диалога с Вашингтоном по Украине, заявил на этой неделе пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

В пятницу Песков сообщил, что даты поездки представителей президента США в Россию пока не определены, но Кремль ждет этот визит.

Также пресс-служба Кремля сообщила в пятницу, что в ходе телефонного разговора президент Исламской Республики Иран Масуд Пезешкиан информировал президента РФ Владимира Путина о предпринимаемых иранским руководством активных усилиях по нормализации обстановки в стране, в разговоре были отмечены солидарные позиции России и Ирана в пользу скорейшей деэскалации напряженности вокруг Ирана и в регионе в целом.

По данным пресс-службы, подтвержден обоюдный настрой на дальнейшее укрепление российско-иранского стратегического партнерства и практическую реализацию совместных экономических проектов в различных областях.

Президент РФ накануне заявил на церемонии вручения верительных грамот в Кремле, что Россия готова к взаимовыгодным отношениям и общей борьбе с угрозами со всеми партнерами, заинтересованными в сотрудничестве с Москвой. Путин заявил об актуальности мирных усилий в условиях продолжающейся деградации ситуации на международной арене, предложил вернуться к обсуждению инициатив России по новой архитектуре европейской и глобальной безопасности и закрепить российские условия по украинскому урегулированию.

Россия готова к восстановлению отношений с Европой и рассчитывает, что со временем сотрудничество будет снова налажено, отметил Путин.

Как отмечает эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Александр Шепелев, индекс МосБиржи закрепился выше 2700 пунктов, но впечатляющих результатов не показал - инвесторы пока не видят поводов для активных покупок, хотя и массово продавать акции не торопятся. Общий настрой участников торгов можно оценить как выжидательный.

Геополитика шлет противоречивые сигналы: ожидания нового визита представителей президента США в Москву и активизации переговоров по Украине, с одной стороны, и риски новых европейских и американских санкций - с другой. Параллельно рынки нервируют коллизии между США и Ираном, на фоне этого выросла волатильность сырьевых котировок, полагает эксперт.

Технически по индексу МосБиржи картина не меняется - ближнее сопротивление лежит в области 2740-2760 пунктов, далее - 2800 пунктов, а в случае пробоя 2700 пунктов вниз выделяются области поддержки 2660 и 2620 пунктов, считает Шепелев.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, рынок акций в пятницу уверенно вырос на фоне подтверждения в Кремле запланированного визита в Москву американской делегации для продолжения переговоров по Украине.

Не исключено, что покупки в акциях энергетических компаний были обеспечены рекомендованными накануне СД "Мосэнерго" (MOEX: MSNG) дивидендами за 2024 год и надеждами на выплаты в других эмитентах. Также в пятницу поступили сообщения СМИ о проведении переговоров между Китаем и Россией после прекращения поставок электроэнергии в КНР с 1 января текущего года из-за невыгодности цен (ранее поставки осуществляла "Интер РАО"), отметила аналитик.

Нефть в пятницу отскочила вверх от минимума недели в районе $63 за баррель. С одной стороны, геополитическая напряженность вокруг Ирана ослабла, а с другой - эскалация ситуации может произойти в любой момент, что заставляет покупателей оставаться настороже. Следующая неделя при этом начнется с публикации блока ключевых данных о состоянии экономики Китая за декабрь и весь 2025 год, что может позволить оценить перспективы спроса на нефть второй по величине экономики мира.

Индексы МосБиржи и РТС поднялись к сопротивлениям 2735 пунктов и 1110 пунктов соответственно во многом на надеждах продолжения мирных переговоров по Украине. Мировая геополитическая ситуация, на следующей неделе, как ожидается, будет обсуждаться на Всемирном экономическом форуме в Давосе. В динамике фьючерсов на нефть при этом прослеживается сохранение краткосрочных рисков перебоев с поставками, на данный момент сосредоточенных главным образом вокруг Ирана, что может стать умеренно позитивным фактором для настроений в российских акциях, заключила Кожухова.

Как отмечает портфельный управляющий УК "Первая" Илья Купреев, индекс МосБиржи в пятницу восстанавливался после просадки, вызванной в начале недели дивидендными отсечками в акциях "ЛУКОЙЛа" (дивиденды 397 руб. на акцию) и "Роснефти" (11,56 руб. на акцию). Рост индекса МосБиржи поддержали сообщения о возможном визите в Москву американских переговорщиков Уиткоффа и Кушнера, а также подросшая нефть.

Перспективы быстрого восстановления бумаг нефтедобытчиков после дивидендной отсечки остаются под вопросом из-за сложного геополитического фона и санкционного давления на российский нефтегазовый сектор. Рост геополитической напряженности поддержал на неделе цены на нефть, однако повышенное внимание к происхождению нефтяных танкеров в связи с морской блокадой Венесуэлы и риторика о возможных вторичных американских санкциях с пошлинами до 500% в совокупности с крепким рублем продолжали давить на акции нефтяного сектора. Многое будет зависеть от ситуации с продажей зарубежных активов "ЛУКОЙЛа", но позитивных новостей по этой теме пока нет, отмечает Купреев.

В фокусе остается ситуация с инфляцией, поскольку рост цен в связи с повышением НДС может стать для Центробанка аргументом в пользу паузы в снижении ставки. Инфляция с 1 по 12 января составила 1,26%, тогда как за весь январь 2025 года показатель был ниже - 1,23%. В пятницу вечером ожидаются данные Росстата по инфляции в декабре.

На следующей неделе ожидается публикация данных по инфляции с 13 по 19 января, а также ряд макроэкономической статистики от Банка России, в частности, оценки платежного баланса РФ (за январь-ноябрь 2025 года), данных по внешней торговле и прямых инвестициях. Также 20 января Сбербанк (MOEX: SBER) представит финансовые результаты по РСБУ за декабрь 2025 года, 21 января "Фикс Прайс" (MOEX: FIXR) (MOEX: FIXP) проведет ВОСА, на котором будет обсуждаться вопрос обратного сплита акций с коэффициентом 1000:1, напомнил представитель УК "Первая".

В Азии в пятницу наблюдалась смешанная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 0,3%, австралийский ASX Australia вырос на 0,5%, южнокорейский Kospi - на 0,9%, китайский Shanghai Composite просел на 0,3%, гонконгский Hang Seng потерял 0,3%), просели Европа (индексы FTSE, DAX, CAC40 просели на 0,02-0,5%) и США (индексы акций к 18:50 МСК снизились на 0,2-0,3%).

Южнокорейский индекс Kospi впервые превысил отметку 4840 пунктов.

На нефтяном рынке в пятницу цены выросли после рекордного за полгода падения накануне, вызванного деэскалацией ситуации в Иране.

Стоимость мартовских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК составила $64,37 за баррель (+1% и -4,2% в четверг), февральская цена фьючерса на WTI - $59,76 за баррель (+1% и -4,6% накануне).

Президент США Дональд Трамп накануне заявил, что, по информации Вашингтона, у иранских властей больше нет "планов осуществлять казни" участников многодневных протестов. Ранее американский лидер пригрозил принять жесткие меры против страны в ответ на подавление протестов.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обращался к Трампу с призывом отложить военный удар по Ирану, написала газета The New York Times. По данным издания, с аналогичными призывами выступали Катар, Саудовская Аравия, Оман и Египет.

Между тем, опасения эскалации конфликта в дальнейшем сохраняются. США наращивают военное присутствие в ближневосточном регионе: в частности, туда движется как минимум один авианосец, сообщила Fox News.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже выросли акции ПАО "Россети Томск" (MOEX: TORS) (+15,9% и +13,9% "префы"), ПАО "Звезда" (Санкт-Петербург (MOEX: ZVEZ)) (+10,5%), ПАО "НПО "Наука" (MOEX: NAUK) (+9,8%), ПАО "Астраханьэнергосбыт" (MOEX: ASSB) (+9,7%), "М.Видео" (MOEX: MVID) (+6,9%), ПАО "Русолово" (MOEX: ROLO) (+5,6%).

Продолжили подъем бумаги "Мосэнерго" (+5,5%, до 2,4455 рубля). Накануне акции "Мосэнерго" выросли на 5,2% после известий, что совет директоров компании рекомендовал дивиденды за 2024 год в размере 0,226 руб. на акцию. Дивидендная отсечка установлена на 3 марта 2026 г., общая сумма выплат может составить 8,99 млрд руб. (83% от чистой прибыли по РСБУ за 2024 г.). Внеочередное собрание акционеров, на котором планируется принять решение о выплате дивидендов, назначено на 19 февраля 2026 г. Список лиц, имеющих право на участие в собрании, будет сформирован по состоянию на 26 января 2026 г.

Подешевели акции ПАО "Владимирский химический завод" (MOEX: VLHZ) (-6,3%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 53,25 млрд рублей (из них 5,68 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 4,72 млрд рублей на бумаги "Т-Технологий" и 4,46 млрд рублей на акции "Газпрома").


Опубликовано: /Финмаркет/
 


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
16 января 2026 года 19:33
Рынок акций РФ на неделе консолидировался на фоне смешанных факторов, индекс МосБиржи удержался выше 2700п
Рынок акций РФ на первой полноценной торговой недели января после новогодних каникул сходил вниз из-за геополитической напряженности на Ближнем Востоке и возросших рисков антироссийских санкций Запада, после чего отыграл потери благодаря новостям о вероятном скором продолжении переговоров США и России по украинскому урегулированию. Индекс МосБиржи на неделе опускался ниже 2700 пунктов, после чего вернулся в район 2730 пунктов.    читать дальше
.
16 января 2026 года 19:25
Рубль в пятницу немного подешевел в паре с юанем на фиксации прибыли игроками перед выходными днями
Москва. 16 января. Китайский юань подрос на Московской бирже по итогам торгов в пятницу, рубль скорректировался вниз на фиксации прибыли перед выходными днями. Курс китайской валюты в 19:00 мск составил 11,169 руб., что на 1,7 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов.    читать дальше
.
16 января 2026 года 19:02
"Финам" присвоил рейтинг "покупать" акциям ICBC
"Финам" присвоил рейтинг "покупать" акциям Industrial and Commercial Bank of China (ICBC) класса H c целевой ценой HKD 7,37 на горизонте 12 месяцев, что предполагает потенциал роста на 15,9% с текущих уровней, сообщается в аналитическом материале инвесткомпании. "Мы с осторожным оптимизмом...    читать дальше
.
16 января 2026 года 18:39
Индекс Мосбиржи может выйти к отметке 2800п на следующей неделе - ПСБ
Индекс Мосбиржи может выйти к отметке 2800 пунктов на следующей неделе, говорится в комментарии аналитиков банка ПСБ. "В последние торговые сессии российский фондовый рынок смог перейти к восстановлению и отыграть большую часть потерь, понесенных в начале недели. Индекс Мосбиржи снизился на 0,1%,...    читать дальше
.
16 января 2026 года 18:01
Вероятно продолжение укрепления рубля на следующей неделе - ПСБ
Вероятно продолжение укрепления рубля на следующей неделе, полагают аналитики банка ПСБ. "Пара CNY/RUB за пять торговых сессий потеряла 0,8%, отступив ниже отметки 11,2 руб./юань, - отмечают эксперты в комментарии. - Поддержку рублю оказало сезонное смещение баланса на рынке в пользу предложения...    читать дальше
.
16 января 2026 года 17:16
Индекс Мосбиржи пытается удержаться выше 2700п на геополитических ожиданиях - "Велес Капитал"
Индекс Мосбиржи пытается устоять выше 2700 пунктов на геополитических ожиданиях, говорится в комментарии аналитика инвесткомпании "Велес Капитал" Елены Кожуховой. "Российский фондовый рынок на следующей неделе останется в ожидании геополитических новостей, - прогнозирует эксперт. - Геополитическая...    читать дальше
.
16 января 2026 года 16:44
Акции Мечела и Распадской остаются непривлекательными для долгосрочных инвесторов - "Газпромбанк Инвестиции"
Акции "Мечела" и "Распадской" остаются непривлекательными для долгосрочных инвесторов, говорится в комментарии аналитиков сервиса "Газпромбанк Инвестиции". "Российская угольная отрасль продолжает испытывать трудности. Так, по итогам 10 месяцев 2025 года сальдированный убыток российских угольных...    читать дальше
.
16 января 2026 года 15:54
Инвесторам стоит обратить внимание на бонды компании АПРИ серии 002P-13 - "БКС МИ"
Инвесторам стоит обратить внимание на облигации компании "АПРИ" серии 002P-13, говорится в комментарии аналитика "БКС Мир инвестиций" Анны Гулордава. Крупный девелопер в Челябинской области "АПРИ" 20 января собирает книгу заявок на биржевые рублевые облигации серии БО-002P-13 со сроком обращения...    читать дальше
.
16 января 2026 года 15:27
Рубль днем развернулся вниз и слегка понижается в паре с юанем на фиксации прибыли игроками перед выходными днями
Москва. 16 января. Китайский юань отыграл утренние потери и немного укрепляется на Московской бирже в ходе дневных торгов в пятницу. Рубль опускается, корректируясь вниз после роста в первой половине сессии и с учетом фиксации прибыли перед выходными днями. Ранее рубль повышался на новостях о решении Минфина РФ более чем в два раза увеличить в январе в рамках бюджетного правила ежедневные продажи валюты.    читать дальше
.
16 января 2026 года 15:15
Совкомбанк рекомендует покупать акции Базиса
Совкомбанк рекомендует покупать акции "Базиса", говорится в материале аналитиков Дмитрия Трошина и Артура Легостаева. "Акции компании торгуются с существенным дисконтом к мультипликаторам аналогов при более высоких прогнозных показателях, - отмечают эксперты. - Дисконт может уменьшиться в...    читать дальше
.
16 января 2026 года 14:38
"БКС МИ" открыл торговую идею "Шорт в акциях ФСК-Россети"
"БКС Мир инвестиций" открыл торговую идею "Шорт в акциях "ФСК-Россети" с ожидаемой целевой ценой 0,07 руб. за бумагу на горизонте трех месяцев, говорится в комментарии инвесткомпании. "Считаем, что рост котировок с начала декабря необоснован, - пишет аналитик Дмитрий Булгаков. - Ранее стало...    читать дальше
.
16 января 2026 года 14:03
SberCIB открыл торговую идею: покупать акции ЛСР
SberCIB Investment Research открыл торговую идею "покупать акции ГК "ЛСР" на ожидании дивидендов" с горизонтом инвестирования 3 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 10%, сообщается в материале аналитиков. Эксперты полагают, что в ближайшие месяцы акции эмитента могут...    читать дальше
.
16 января 2026 года 13:38
"Финам" повысил прогнозную цену акций SLB до $55,2
"Финам" повысил прогнозную стоимость акций SLB (ранее Schlumberger) с $44,4 до $55,2 за штуку на горизонте года, что предполагает потенциал роста 17,4% от текущего уровня, рейтинг - "покупать", сообщается в материале аналитика Сергея Кауфмана. "У США, по словам Дональда Трампа, достаточно...    читать дальше
.
16 января 2026 года 13:10
Акции "Ренессанс страхования" интересны для долгосрочных вложений - "Газпромбанк Инвестиции"
азпромбанк Инвестиции" сохраняет позитивное мнение о ПАО "Группа "Ренессанс страхование" и считает его акции интересными для долгосрочных вложений, говорится в комментарии аналитиков сервиса. Ранее эксперты отмечали высокие темпы роста бизнеса эмитента: по итогам девяти месяцев 2025 года валовые...    читать дальше
.
16 января 2026 года 12:38
"БКС МИ" сохраняет позитивную оценку акций ТМК
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет позитивную оценку акций ПАО "Трубная металлургическая компания" (ТМК), прогнозная стоимость составляет 160 рублей за штуку, сообщается в материале аналитиков Кирилла Чуйко, Дмитрия Казакова и Николая Масликова. Эмитент по итогам допэмиссии в рамках...    читать дальше
.
Страница 1 из 6
.
1
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефону 495) 988-76-77. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.