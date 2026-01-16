Рынок акций РФ превысил 2730п по индексу Мосбиржи и закрыл неделю ростом на геополитических надеждах

Москва. 16 января. Российский рынок акций в пятницу вырос на ожиданиях визита в январе делегации спецпредставителей президента США в Москву для продолжения переговоров по украинскому урегулированию, а также на фоне возобновившей рост нефти (фьючерс на Brent поднялся к $64,4 за баррель); индекс МосБиржи превысил 2730 пунктов и достиг уровня 6 января.

По итогам основных торгов индекс МосБиржи составил 2733,75 пункта (+1,2%), индекс РТС - 1106,46 пункта (+2,1%); лидерами роста выступили бумаги МКБ (MOEX: CBOM) (+3,9%), "Группы компаний ПИК" (MOEX: PIKK) (+3,7%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+3,1%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+3,1%).

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 17 января, составил 77,8332 руб. (-69,48 копейки).

За неделю индексы МосБиржи и РТС выросли на 0,3-0,8%, доллар от ЦБ РФ подешевел на 0,39 рубля.

Подорожали в пятницу также акции "ВК" (MOEX: VKCO) (+2,9%), "Русала" (MOEX: RUAL) (+2,7%), "МТС" (MOEX: MTSS) (+2,4%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (+1,8%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+1,6%), "Т-Технологии" (SPB: TCSG) (+1,6%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (MOEX: YDEX) (+1,6%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+1,5%), "ММК" (MOEX: MAGN) (+1,5%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+1,4%), "Хэдхантера" (SPB: HHR) (SPB: HEAD) (MOEX: HHRU) (MOEX: HEAD) (+1,4%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+1,3%), Сбербанка (+1,3% и +1,3% "префы"), ВТБ (MOEX: VTBR) (+1,3%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+1,3%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+1%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+1%), "ФосАгро" (MOEX: PHOR) (+1%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+0,8%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+0,3%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+0,2%).

Подешевели акции "Полюса" (MOEX: PLZL) (-0,8%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-0,1%).

В Кремле рассчитывают, что визит спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя американского лидера Джареда Кушнера в Россию состоится, считают необходимым продолжение диалога с Вашингтоном по Украине, заявил на этой неделе пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

В пятницу Песков сообщил, что даты поездки представителей президента США в Россию пока не определены, но Кремль ждет этот визит.

Также пресс-служба Кремля сообщила в пятницу, что в ходе телефонного разговора президент Исламской Республики Иран Масуд Пезешкиан информировал президента РФ Владимира Путина о предпринимаемых иранским руководством активных усилиях по нормализации обстановки в стране, в разговоре были отмечены солидарные позиции России и Ирана в пользу скорейшей деэскалации напряженности вокруг Ирана и в регионе в целом.

По данным пресс-службы, подтвержден обоюдный настрой на дальнейшее укрепление российско-иранского стратегического партнерства и практическую реализацию совместных экономических проектов в различных областях.

Президент РФ накануне заявил на церемонии вручения верительных грамот в Кремле, что Россия готова к взаимовыгодным отношениям и общей борьбе с угрозами со всеми партнерами, заинтересованными в сотрудничестве с Москвой. Путин заявил об актуальности мирных усилий в условиях продолжающейся деградации ситуации на международной арене, предложил вернуться к обсуждению инициатив России по новой архитектуре европейской и глобальной безопасности и закрепить российские условия по украинскому урегулированию.

Россия готова к восстановлению отношений с Европой и рассчитывает, что со временем сотрудничество будет снова налажено, отметил Путин.

Как отмечает эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Александр Шепелев, индекс МосБиржи закрепился выше 2700 пунктов, но впечатляющих результатов не показал - инвесторы пока не видят поводов для активных покупок, хотя и массово продавать акции не торопятся. Общий настрой участников торгов можно оценить как выжидательный.

Геополитика шлет противоречивые сигналы: ожидания нового визита представителей президента США в Москву и активизации переговоров по Украине, с одной стороны, и риски новых европейских и американских санкций - с другой. Параллельно рынки нервируют коллизии между США и Ираном, на фоне этого выросла волатильность сырьевых котировок, полагает эксперт.

Технически по индексу МосБиржи картина не меняется - ближнее сопротивление лежит в области 2740-2760 пунктов, далее - 2800 пунктов, а в случае пробоя 2700 пунктов вниз выделяются области поддержки 2660 и 2620 пунктов, считает Шепелев.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, рынок акций в пятницу уверенно вырос на фоне подтверждения в Кремле запланированного визита в Москву американской делегации для продолжения переговоров по Украине.

Не исключено, что покупки в акциях энергетических компаний были обеспечены рекомендованными накануне СД "Мосэнерго" (MOEX: MSNG) дивидендами за 2024 год и надеждами на выплаты в других эмитентах. Также в пятницу поступили сообщения СМИ о проведении переговоров между Китаем и Россией после прекращения поставок электроэнергии в КНР с 1 января текущего года из-за невыгодности цен (ранее поставки осуществляла "Интер РАО"), отметила аналитик.

Нефть в пятницу отскочила вверх от минимума недели в районе $63 за баррель. С одной стороны, геополитическая напряженность вокруг Ирана ослабла, а с другой - эскалация ситуации может произойти в любой момент, что заставляет покупателей оставаться настороже. Следующая неделя при этом начнется с публикации блока ключевых данных о состоянии экономики Китая за декабрь и весь 2025 год, что может позволить оценить перспективы спроса на нефть второй по величине экономики мира.

Индексы МосБиржи и РТС поднялись к сопротивлениям 2735 пунктов и 1110 пунктов соответственно во многом на надеждах продолжения мирных переговоров по Украине. Мировая геополитическая ситуация, на следующей неделе, как ожидается, будет обсуждаться на Всемирном экономическом форуме в Давосе. В динамике фьючерсов на нефть при этом прослеживается сохранение краткосрочных рисков перебоев с поставками, на данный момент сосредоточенных главным образом вокруг Ирана, что может стать умеренно позитивным фактором для настроений в российских акциях, заключила Кожухова.

Как отмечает портфельный управляющий УК "Первая" Илья Купреев, индекс МосБиржи в пятницу восстанавливался после просадки, вызванной в начале недели дивидендными отсечками в акциях "ЛУКОЙЛа" (дивиденды 397 руб. на акцию) и "Роснефти" (11,56 руб. на акцию). Рост индекса МосБиржи поддержали сообщения о возможном визите в Москву американских переговорщиков Уиткоффа и Кушнера, а также подросшая нефть.

Перспективы быстрого восстановления бумаг нефтедобытчиков после дивидендной отсечки остаются под вопросом из-за сложного геополитического фона и санкционного давления на российский нефтегазовый сектор. Рост геополитической напряженности поддержал на неделе цены на нефть, однако повышенное внимание к происхождению нефтяных танкеров в связи с морской блокадой Венесуэлы и риторика о возможных вторичных американских санкциях с пошлинами до 500% в совокупности с крепким рублем продолжали давить на акции нефтяного сектора. Многое будет зависеть от ситуации с продажей зарубежных активов "ЛУКОЙЛа", но позитивных новостей по этой теме пока нет, отмечает Купреев.

В фокусе остается ситуация с инфляцией, поскольку рост цен в связи с повышением НДС может стать для Центробанка аргументом в пользу паузы в снижении ставки. Инфляция с 1 по 12 января составила 1,26%, тогда как за весь январь 2025 года показатель был ниже - 1,23%. В пятницу вечером ожидаются данные Росстата по инфляции в декабре.

На следующей неделе ожидается публикация данных по инфляции с 13 по 19 января, а также ряд макроэкономической статистики от Банка России, в частности, оценки платежного баланса РФ (за январь-ноябрь 2025 года), данных по внешней торговле и прямых инвестициях. Также 20 января Сбербанк (MOEX: SBER) представит финансовые результаты по РСБУ за декабрь 2025 года, 21 января "Фикс Прайс" (MOEX: FIXR) (MOEX: FIXP) проведет ВОСА, на котором будет обсуждаться вопрос обратного сплита акций с коэффициентом 1000:1, напомнил представитель УК "Первая".

В Азии в пятницу наблюдалась смешанная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 0,3%, австралийский ASX Australia вырос на 0,5%, южнокорейский Kospi - на 0,9%, китайский Shanghai Composite просел на 0,3%, гонконгский Hang Seng потерял 0,3%), просели Европа (индексы FTSE, DAX, CAC40 просели на 0,02-0,5%) и США (индексы акций к 18:50 МСК снизились на 0,2-0,3%).

Южнокорейский индекс Kospi впервые превысил отметку 4840 пунктов.

На нефтяном рынке в пятницу цены выросли после рекордного за полгода падения накануне, вызванного деэскалацией ситуации в Иране.

Стоимость мартовских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК составила $64,37 за баррель (+1% и -4,2% в четверг), февральская цена фьючерса на WTI - $59,76 за баррель (+1% и -4,6% накануне).

Президент США Дональд Трамп накануне заявил, что, по информации Вашингтона, у иранских властей больше нет "планов осуществлять казни" участников многодневных протестов. Ранее американский лидер пригрозил принять жесткие меры против страны в ответ на подавление протестов.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обращался к Трампу с призывом отложить военный удар по Ирану, написала газета The New York Times. По данным издания, с аналогичными призывами выступали Катар, Саудовская Аравия, Оман и Египет.

Между тем, опасения эскалации конфликта в дальнейшем сохраняются. США наращивают военное присутствие в ближневосточном регионе: в частности, туда движется как минимум один авианосец, сообщила Fox News.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже выросли акции ПАО "Россети Томск" (MOEX: TORS) (+15,9% и +13,9% "префы"), ПАО "Звезда" (Санкт-Петербург (MOEX: ZVEZ)) (+10,5%), ПАО "НПО "Наука" (MOEX: NAUK) (+9,8%), ПАО "Астраханьэнергосбыт" (MOEX: ASSB) (+9,7%), "М.Видео" (MOEX: MVID) (+6,9%), ПАО "Русолово" (MOEX: ROLO) (+5,6%).

Продолжили подъем бумаги "Мосэнерго" (+5,5%, до 2,4455 рубля). Накануне акции "Мосэнерго" выросли на 5,2% после известий, что совет директоров компании рекомендовал дивиденды за 2024 год в размере 0,226 руб. на акцию. Дивидендная отсечка установлена на 3 марта 2026 г., общая сумма выплат может составить 8,99 млрд руб. (83% от чистой прибыли по РСБУ за 2024 г.). Внеочередное собрание акционеров, на котором планируется принять решение о выплате дивидендов, назначено на 19 февраля 2026 г. Список лиц, имеющих право на участие в собрании, будет сформирован по состоянию на 26 января 2026 г.

Подешевели акции ПАО "Владимирский химический завод" (MOEX: VLHZ) (-6,3%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 53,25 млрд рублей (из них 5,68 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 4,72 млрд рублей на бумаги "Т-Технологий" и 4,46 млрд рублей на акции "Газпрома").