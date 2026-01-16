Рубль днем развернулся вниз и слегка понижается в паре с юанем на фиксации прибыли игроками перед выходными днями

Москва. 16 января. Китайский юань отыграл утренние потери и немного укрепляется на Московской бирже в ходе дневных торгов в пятницу. Рубль опускается, корректируясь вниз после роста в первой половине сессии и с учетом фиксации прибыли перед выходными днями. Ранее рубль повышался на новостях о решении Минфина РФ более чем в два раза увеличить в январе в рамках бюджетного правила ежедневные продажи валюты.

Курс китайской валюты в 15:00 мск составил 11,155 руб., что на 0,3 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов.

Торги долларом и евро не проводятся на Московской бирже с 13 июня 2024 года из-за санкций. В связи с этим наиболее подходящими ориентирами колебаний курса (в том числе для внебиржевого рынка) являются котировки однодневного фьючерсного контракта с автопролонгацией на курс "доллар США - российский рубль" (USDRUBF) и такого же контракта на курс "евро - российский рубль" (EURRUBF).

Контракт USDRUBF к 15:00 мск опустился на 4 копейки относительно закрытия предыдущего торгового дня, до 77,99 руб./$1; контракт EURRUBF, напротив, поднялся на 5 копеек, до 90,95 руб./EUR1.

Рубль обладает потенциалом дальнейшего укрепления по отношению к основным мировым валютам, считают аналитики инвестиционной компании "Цифра брокер".

Эксперты констатируют, что российский рубль демонстрирует завидную устойчивость. По их мнению, поддержку национальной валюте оказало сообщение о рекордном увеличении ежедневных продаж иностранной валюты и золота в рамках бюджетного правила.

С 16 января ежедневный объем таких операций со стороны Минфина вырастет до 12,8 млрд руб. С учетом дополнительных операций регулятора, отмечают аналитики инвесткомпании "Цифра брокер" в комментарии, совокупное предложение валюты на рынке составит около 17,42 млрд руб. в день, что создает серьезные предпосылки для дальнейшего укрепления рубля.

Минфин РФ с 16 января по 5 февраля планирует продавать иностранную валюту/золото в рамках бюджетного правила на общую сумму 192,1 млрд рублей, ежедневный объем операций составит эквивалент 12,8 млрд рублей, говорится в сообщении ведомства, публикованном накануне вечером.

Такой ежедневный объем продаж станет рекордным за всю историю проведения соответствующих операций Минфином в рамках бюджетного правила, превысив 11,4 млрд рублей в день в мае 2020 года.

Ежедневные продажи валюты увеличатся в 2,3 раза по сравнению с декабрем. С 5 декабря по 15 января ежедневный объем продаж составлял 5,6 млрд рублей (в целом 123,4 млрд рублей).

С учетом объявленных объемов операций Минфина Банк России с 16 января по 5 февраля будет продавать валюту объемом 17,42 млрд рублей в день (с 5 по 30 декабря 2025 года ЦБ продавал валюту объемом 14,54 млрд рублей в день, с 12 по 15 января 2026 года - 10,22 млрд рублей в день).

Цены на нефть перешли к росту днем в пятницу, отыграв потери, понесенные ранее в ходе торгов.

Стоимость мартовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 15:00 мск повышается на $0,76 (1,19%), до $64,52 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на февраль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подорожали к этому времени на 1,17%, до $59,88 за баррель.

В четверг цена контрактов на Brent упала на 4,15%, на WTI - на 4,56% на фоне сообщений о деэскалации ситуации в Иране.

Президент США Дональд Трамп накануне заявил, что, по информации Вашингтона, у иранских властей больше нет "планов осуществлять казни" участников многодневных протестов. Ранее американский лидер пригрозил принять жесткие меры против страны в ответ на подавление протестов.