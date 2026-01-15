Акции Ленты остаются интересными для покупок - ПСБ

Акции МКПАО "Лента" остаются интересными для покупок, говорится в комментарии аналитика банка ПСБ Лауры Кузнецовой.

"Лента" готовится выйти в сегмент "жестких" дискаунтеров и запустить собственную сеть магазинов экономформата, - отмечает эксперт. - Для нового формата ретейлер может задействовать уже имеющиеся бренды. Запуск дискаунтеров может помочь "Ленте" закрыть востребованную на рынке форматную нишу и одновременно структурировать портфель региональных активов, купленных в последние годы".

Аналитик рекомендует учитывать, что рынок дискаунтеров достаточно конкурентный (в т.ч. "Чижик", "Светофор" и др.), поэтому компания может испытывать сильное давление на маржу на этапе масштабирования.

"В целом на "Ленту" смотрим позитивно. Компания достаточно активно расширяет географию и делает ставку на мультиформатность. Считаем акции "Ленты" интересными, наш таргет на горизонте года - 2390 руб./акция", - указывает Кузенцова.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.