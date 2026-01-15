Вероятность сохранения средней ключевой ставки ЦБ на уровне 15% в 2026г существенно возросла - Альфа-банк

Вероятность сохранения средней ключевой ставки ЦБ на уровне 15% в 2026 году существенно возросла, считают экономисты Альфа-банка Наталья Орлова и Валерия Кобяк.

"Согласно данным Росстата, рост цен за 1-12 января составил 1,26%, - отмечают эксперты в обзоре банка. - Эта цифра существенно превысила ожидания - мы полагали, что инфляция по итогам всего января составит 1,4% м/м, тогда как этот показатель фактически достигнут за первую треть месяца. Хотя мы не исключаем, что по итогам января 2026 года рост цен может быть на уровне 1,6-1,8% м/м в случае торможения инфляции в ближайшие недели, это все равно будет означать, что около трети прогнозируемого на 2026 год роста цен уже реализовано в январе, и чтобы удержать инфляцию в диапазоне 4-5% г/г в 2026 году, денежным властям придется придерживаться очень жесткой политики".

С учетом вышедших цифр экономисты Альфа-банка ждут паузы по ставке на заседаниях в феврале и в марте, и полагают, что вероятность сохранения средней ключевой ставки ЦБ РФ на уровне 15% в 2026 году существенно возросла.

