Рубль днем дешевеет в паре с юанем на фоне сильного падения цен на нефть

Москва. 15 января. Китайский юань укрепляется на Московской бирже в ходе дневных торгов в четверг, рубль дешевеет на фоне сильного падения цен на нефть. Котировки нефти корректируются вниз в связи с ослаблением ожиданий инвесторов относительно возможности скорого американского удара по Ирану. За последнюю неделю нефть выросла в цене на 11%.

Курс китайской валюты в 15:00 мск составил 11,261 руб., что на 6,95 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов.

Торги долларом и евро не проводятся на Московской бирже с 13 июня 2024 года из-за санкций. В связи с этим наиболее подходящими ориентирами колебаний курса (в том числе для внебиржевого рынка) являются котировки однодневного фьючерсного контракта с автопролонгацией на курс "доллар США - российский рубль" (USDRUBF) и такого же контракта на курс "евро - российский рубль" (EURRUBF).

Контракт USDRUBF к 15:00 мск подрос на 44 копейки относительно закрытия предыдущего торгового дня, до 78,8 руб./$1; контракт EURRUBF поднялся на 3 копейки, до 92,01 руб./EUR1.

Курс валютной пары юань/рубль может на время задержаться около уровня в 11,2 руб. за юань в ожидании новых драйверов, считают аналитики банка "Санкт-Петербург".

Также эксперты отмечают в комментарии, что в целом ситуация вокруг Ирана еще не урегулирована, и котировки нефти марки Brent еще могут вернуться выше $65 за баррель (в зависимости от дальнейших событий).

Участники рынка анализируют свежую статистику, и новости на тему санкций и основных геополитических событий, влияющих на рынок нефти.

Инфляция в РФ с 1 по 12 января 2026 года (из-за праздников получился почти в два раза более длинный отрезок времени, чем обычный недельный) составила 1,26%, сообщил Росстат в среду вечером уже после закрытия торгов в валютной секции Московской биржи.

Росстат только в пятницу опубликует данные по инфляции в декабре и в целом за 2025 год, тогда можно будет оценить годовую инфляцию на 12 января. Последние ожидания ЦБ, Минэкономразвития и аналитиков по инфляции в 2025 году составляли менее 6% (консенсус прогноз экономистов, опрошенных "Интерфаксом" в конце декабря, предполагал рост цен в 2025 году на 5,76%).

За 12 дней января прошлого года рост цен равнялся 0,62%, а за весь январь 2025 года - 1,23%, поэтому годовая инфляция в РФ в начале текущего года ускорилась (в том числе на фоне увеличения НДС с 1 января 2026 года с 20% до 22%).

Положительное внешнеторговое сальдо РФ в январе-ноябре 2025 года снизилось по сравнению с январем-ноябрем 2024 года на 10,5% и составило $124,7 млрд (против $139,3 млрд годом ранее), следует из опубликованных в четверг данных ФТС.

Экспорт товаров из РФ, по оценке ФТС, в январе-ноябре 2025 года снизился в годовом выражении на 5,3% - до $373,7 млрд (c $394,5 млрд годом ранее), импорт уменьшился на 2,4%, до $249,0 млрд (с $255,2 млрд).

Внешнеторговый оборот РФ в январе-ноябре 2025 года составил $622,7 млрд и по сравнению с январем-ноябрем 2024 года сократился на 4,1% (с $649,7 млрд).

Как сообщалось, в 2024 году положительное внешнеторговое сальдо РФ составило $150,9 млрд, что на 7,8% больше показателя за 2023 год ($140,0 млрд). Экспорт товаров из РФ в 2024 году вырос на 2,0% - до $433,9 млрд, импорт сократился на 0,8%, до $283 млрд.

Потолок цен на российскую нефть, который запрещает компаниям Евросоюза участвовать в ее транспортировке и предоставлении сопутствующих услуг, с 1 февраля будет снижен с $47,6 за баррель до $44,1 за баррель.

Соответствующее решение опубликовано на сайте Совета ЕС.

Изначально потолок цен был установлен на уровне $60 (в декабре 2022 г.), а с 3 сентября 2025 года был понижен до $47,6.

В России запрещено продавать нефть с соблюдением условия ценового потолка.

Цены на нефть продолжают сокращаться днем в четверг на ослаблении напряженности вокруг Ирана.

Стоимость мартовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 15:00 мск снизилась на 3,26%, до $64,35 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на февраль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подешевели к этому времени на 3,3%, до $59,99 за баррель.

Президент США Дональд Трамп накануне заявил, что Вашингтон располагает информацией о том, что у иранских властей больше нет "планов осуществлять казни" участников многодневных протестов. Ранее американский лидер пригрозил принять жесткие меры против страны в ответ на подавление масштабных протестов.

Глава МИД Ирана Аббас Аракчи тем временем призвал США к переговорам, заявив, что "Иран доказал, что готов к переговорам, готов к дипломатии", сообщает Fox News. Говоря о беспорядках, он отметил, что правительство проявило "максимальную сдержанность" и не планирует "вешать людей в связи с протестами".

Накануне стало известно, что резервы нефти в США на прошлой неделе увеличились на 3,39 млн баррелей, хотя опрошенные Trading Economics аналитики в среднем прогнозировали снижение на 2,2 млн баррелей.

Запасы бензина на неделе, завершившейся 9 января, подскочили на 8,98 млн баррелей, дистиллятов - снизились на 29 тыс. баррелей. Эксперты ожидали увеличения объёмов бензина на 4 млн баррелей и сокращения - дистиллятов, на 200 тыс. баррелей.