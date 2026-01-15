.
Промпроизводство в РФ в ноябре снизилось на 0,7%, за 11 месяцев рост составил 0,8%
Промпроизводства в РФ в ноябре снизилось на 0,7% после повышения на 3,1% в октябре и на 0,3% в сентябре, сообщил Росстат. Данные за прошлый месяц разошлись с ожиданиями экономистов, которые оценивали ноябрьский рост на уровне 1,2%
 
Получение банковской гарантии - одна из проблем бизнеса
У бизнеса возникли сложности с получением банковских гарантий (БГ) из-за ужесточения условий со стороны кредитных организаций. Особенно остро предприниматели столкнулись с этой проблемой в конце прошлого года. Об этом "Ведомостям" рассказали...
 
Госкорпорации займутся созданием безлюдных производств
Минпромторг поручил госкорпорациям разработать план по переводу предприятий на режим так называемых темных цехов, пишут "Ведомости", ссылаясь на министра промышленности и торговли Антона Алиханова. Он уточнил, что "Объединенная авиастроительная...
 
Для бюджетников обновили правила оплаты труда
Единые рекомендации по установлению систем оплаты труда работников государственных и муниципальных учреждений на 2026 год опубликовала сегодня "Российская газета". Так, например, базовые оклады работников в сфере здравоохранения и культуры должны...
 
15 января 2026 года 15:21

Рубль днем дешевеет в паре с юанем на фоне сильного падения цен на нефть

Москва. 15 января. Китайский юань укрепляется на Московской бирже в ходе дневных торгов в четверг, рубль дешевеет на фоне сильного падения цен на нефть. Котировки нефти корректируются вниз в связи с ослаблением ожиданий инвесторов относительно возможности скорого американского удара по Ирану. За последнюю неделю нефть выросла в цене на 11%.

Курс китайской валюты в 15:00 мск составил 11,261 руб., что на 6,95 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов.

Торги долларом и евро не проводятся на Московской бирже с 13 июня 2024 года из-за санкций. В связи с этим наиболее подходящими ориентирами колебаний курса (в том числе для внебиржевого рынка) являются котировки однодневного фьючерсного контракта с автопролонгацией на курс "доллар США - российский рубль" (USDRUBF) и такого же контракта на курс "евро - российский рубль" (EURRUBF).

Контракт USDRUBF к 15:00 мск подрос на 44 копейки относительно закрытия предыдущего торгового дня, до 78,8 руб./$1; контракт EURRUBF поднялся на 3 копейки, до 92,01 руб./EUR1.

Курс валютной пары юань/рубль может на время задержаться около уровня в 11,2 руб. за юань в ожидании новых драйверов, считают аналитики банка "Санкт-Петербург".

Также эксперты отмечают в комментарии, что в целом ситуация вокруг Ирана еще не урегулирована, и котировки нефти марки Brent еще могут вернуться выше $65 за баррель (в зависимости от дальнейших событий).

Участники рынка анализируют свежую статистику, и новости на тему санкций и основных геополитических событий, влияющих на рынок нефти.

Инфляция в РФ с 1 по 12 января 2026 года (из-за праздников получился почти в два раза более длинный отрезок времени, чем обычный недельный) составила 1,26%, сообщил Росстат в среду вечером уже после закрытия торгов в валютной секции Московской биржи.

Росстат только в пятницу опубликует данные по инфляции в декабре и в целом за 2025 год, тогда можно будет оценить годовую инфляцию на 12 января. Последние ожидания ЦБ, Минэкономразвития и аналитиков по инфляции в 2025 году составляли менее 6% (консенсус прогноз экономистов, опрошенных "Интерфаксом" в конце декабря, предполагал рост цен в 2025 году на 5,76%).

За 12 дней января прошлого года рост цен равнялся 0,62%, а за весь январь 2025 года - 1,23%, поэтому годовая инфляция в РФ в начале текущего года ускорилась (в том числе на фоне увеличения НДС с 1 января 2026 года с 20% до 22%).

Положительное внешнеторговое сальдо РФ в январе-ноябре 2025 года снизилось по сравнению с январем-ноябрем 2024 года на 10,5% и составило $124,7 млрд (против $139,3 млрд годом ранее), следует из опубликованных в четверг данных ФТС.

Экспорт товаров из РФ, по оценке ФТС, в январе-ноябре 2025 года снизился в годовом выражении на 5,3% - до $373,7 млрд (c $394,5 млрд годом ранее), импорт уменьшился на 2,4%, до $249,0 млрд (с $255,2 млрд).

Внешнеторговый оборот РФ в январе-ноябре 2025 года составил $622,7 млрд и по сравнению с январем-ноябрем 2024 года сократился на 4,1% (с $649,7 млрд).

Как сообщалось, в 2024 году положительное внешнеторговое сальдо РФ составило $150,9 млрд, что на 7,8% больше показателя за 2023 год ($140,0 млрд). Экспорт товаров из РФ в 2024 году вырос на 2,0% - до $433,9 млрд, импорт сократился на 0,8%, до $283 млрд.

Потолок цен на российскую нефть, который запрещает компаниям Евросоюза участвовать в ее транспортировке и предоставлении сопутствующих услуг, с 1 февраля будет снижен с $47,6 за баррель до $44,1 за баррель.

Соответствующее решение опубликовано на сайте Совета ЕС.

Изначально потолок цен был установлен на уровне $60 (в декабре 2022 г.), а с 3 сентября 2025 года был понижен до $47,6.

В России запрещено продавать нефть с соблюдением условия ценового потолка.

Цены на нефть продолжают сокращаться днем в четверг на ослаблении напряженности вокруг Ирана.

Стоимость мартовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 15:00 мск снизилась на 3,26%, до $64,35 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на февраль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подешевели к этому времени на 3,3%, до $59,99 за баррель.

Президент США Дональд Трамп накануне заявил, что Вашингтон располагает информацией о том, что у иранских властей больше нет "планов осуществлять казни" участников многодневных протестов. Ранее американский лидер пригрозил принять жесткие меры против страны в ответ на подавление масштабных протестов.

Глава МИД Ирана Аббас Аракчи тем временем призвал США к переговорам, заявив, что "Иран доказал, что готов к переговорам, готов к дипломатии", сообщает Fox News. Говоря о беспорядках, он отметил, что правительство проявило "максимальную сдержанность" и не планирует "вешать людей в связи с протестами".

Накануне стало известно, что резервы нефти в США на прошлой неделе увеличились на 3,39 млн баррелей, хотя опрошенные Trading Economics аналитики в среднем прогнозировали снижение на 2,2 млн баррелей.

Запасы бензина на неделе, завершившейся 9 января, подскочили на 8,98 млн баррелей, дистиллятов - снизились на 29 тыс. баррелей. Эксперты ожидали увеличения объёмов бензина на 4 млн баррелей и сокращения - дистиллятов, на 200 тыс. баррелей.


Опубликовано: /Финмаркет/
 


