Рубль в среду вырос в паре с юанем на фоне позитивной динамики цен на нефть
Промпроизводство в РФ в ноябре снизилось на 0,7%, за 11 месяцев рост составил 0,8%
Промпроизводства в РФ в ноябре снизилось на 0,7% после повышения на 3,1% в октябре и на 0,3% в сентябре, сообщил Росстат. Данные за прошлый месяц разошлись с ожиданиями экономистов, которые оценивали ноябрьский рост на уровне 1,2%
 
ВБ прогнозирует рост экономики РФ в 2026 году на 0,8%, в 2027 году - на 1%
Всемирный банк (ВБ) прогнозирует рост ВВП России в 2026 году на 0,8%, в 2027 году - на 1%, говорится в докладе организации. В июне ожидалось, что рост составит 1,2% в оба года. В 2025 году экономика страны, по оценке банка, увеличилась на 0,9%,...
 
Срок давности по налоговым преступлениям могут заморозить
В РФ планируют замораживать срок давности по налоговым преступлениям. Учет этого времени будет останавливаться после предоставления государством отсрочки или рассрочки по уплате задолженности. Возобновляться он будет только с момента поступления...
 
Ввод новых гостиниц в Москве в 2025 году упал на треть
В 2025 г. в Москве были введены три гостиницы ("3–5 звезд") и один апарт-отель совокупно на 712 номеров. Об этом говорится в исследовании консалтинговой компании NF Group. По ее данным, это на 29,6% меньше, чем было годом ранее, пишут "Ведомости"....
 
14 января 2026 года 19:37

Рубль в среду вырос в паре с юанем на фоне позитивной динамики цен на нефть

Москва. 14 января. Китайский юань снизился на Московской бирже по итогам торгов в среду, рубль вырос на фоне позитивной динамики цен на нефть. Курс китайской валюты в 19:00 мск составил 11,1915 руб., что на 9,3 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

На основе объединенных данных биржевых торгов и отчетности кредитных организаций по результатам межбанковских конверсионных операций на внебиржевом валютном рынке, проведенных с 10:00 мск до 15:30 мск, ЦБ РФ опустил официальный курс доллара с 15 января на 28,16 копейки, до 78,5711 руб./$1, и уменьшил курс евро на 20,09 копейки, до 92,1964 руб./EUR1.

"Рубль в среду в первый раз после завершения официальных новогодних каникул завершил торги на "зеленой" территории, довольно заметно укрепился в паре с юанем. Полагаем, что поддержку его котировкам в ходе сегодняшних торгов оказали новости о возможном визите в Москву спецпосланника американского президента Стива Уиткоффа и зятя Дональда Трампа Джареда Кушнера и их переговорах с Путиным. Поддержку рублю также оказывает рост цен на нефть, котировки "черного золота" укрепляются пятую сессию подряд на обострении ситуации вокруг Ирана. В то же время, Минфин отложил ожидавшуюся сегодня публикацию об объемах продажи в январе валюты в рамках бюджетного правила, однако ранее ЦБ сообщил, что будет осуществлять суммарную продажу валюты в объеме 10,22 млрд рублей в день лишь с 12 по 15 января", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке начальник отдела доверительного управления компании "КСП Капитал УА" Дмитрий Хомяков.

"Спрос на иностранную валюту, видимо, пока слишком слабый, что обусловлено заметным уменьшением активности потребителей, традиционно происходящим после существенных трат, связанных с новогодними праздниками. Это уменьшает покупки инвалюты импортерами. При этом предложения валюты, скорее всего, пока достаточно для удовлетворения даже столь ограниченного спроса, несмотря на вероятное сокращение валютных поступлений от экспорта, остающегося под давлением санкций и геополитики. Юань выходит вниз из диапазона начала года 11,2-11,5 руб. Судя по настрою продавцов инвалюты, снижение может продолжится к следующей поддержке, находящейся в районе 11,1 руб., если покупатели не активизируются в ближайшее время", - полагает эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин.

РФ открыта к контактам по украинскому урегулированию со специальным представителем президента США Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

"Мы открыты к контактам с господином Уиткоффом, с господином Кушнером. Президент встречался, по-моему, шесть раз со специальным представителем президента Трампа. И я уверен, что если они проявят такой интерес, то интерес этот будет встречен с пониманием", - сказал Лавров на пресс-конференции в среду.

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер намерены в ближайшее время посетить Москву для переговоров по украинскому урегулированию с президентом РФ Владимиром Путиным, сообщило в среду агентство Bloomberg.

"Стив Уиткофф и Джаред Кушнер стремятся посетить Москву, чтобы встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным в ближайшем будущем", - передает агентство со ссылкой на людей, знакомых с ситуацией.

При этом отмечается, что планирование поездки еще не завершено, однако встреча может произойти в этом месяце.

Минфин РФ сообщил о переносе январской публикации данных об объеме дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета и совокупном объеме покупки (продажи) иностранной валюты и (или) золота на ближайшие дни.

Публикация соответствующего пресс-релиза переносится в связи с завершением формирования оперативного отчета об исполнении федерального бюджета по итогам 2025 года, в том числе в части фактического поступления нефтегазовых доходов, говорится в сообщении министерства.

Ежедневные продажи с 5 декабря по 15 января составляют 5,6 млрд рублей (в целом 123,4 млрд рублей). Это самый большой объем продаж в день с февраля 2023 года, когда общий объем операций составлял 160,2 млрд рублей, а ежедневный эквивалент - 8,9 млрд рублей (в частности, из-за меньшего количества рабочих дней).

Традиционно информацию о дополнительных нефтегазовых доходах и объеме покупок/продажи валюты и золота Минфин обнародует на третий рабочий день каждого месяца в 12:00 мск. Такой порядок был определен с февраля 2017 года, когда министерство с привлечением Банка России начало осуществлять операции по покупке и продаже иностранной валюты на внутреннем рынке "в целях повышения стабильности и предсказуемости внутренних экономических условий и снижения влияния изменчивой конъюнктуры рынка энергоносителей на российскую экономику и государственные финансы". Сроки публикации не нарушались даже в 2022 году, когда до конца года покупка/продажа валюты была приостановлена, однако публикация данных о нефтегазовых доходах продолжалась.

Цены на нефть поднимаются в среду вечером и могут завершить ростом пятую сессию подряд на возросших геополитических рисках.

Стоимость мартовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 19:00 мск повышается на 0,93%, до $66,05 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на февраль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) поднялись к этому времени на 0,88%, до $61,69 за баррель.

Во вторник обе марки подорожали более чем на 2% из-за опасений эскалации ситуации в Иране, где продолжаются массовые беспорядки.

Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе увеличились на 3,39 млн баррелей, говорится в еженедельном докладе министерства энергетики страны. Аналитики в среднем прогнозировали снижение на 2,2 млн баррелей, по данным Trading Economics.

Тем временем товарные запасы бензина на неделе, завершившейся 9 января, подскочили на 8,98 млн баррелей, дистиллятов - снизились на 29 тыс. баррелей. Эксперты ожидали увеличения запасов бензина на 4 млн баррелей и сокращения резервов дистиллятов на 200 тыс. баррелей.

Ставки межбанковского кредитного рынка снизились относительно предыдущего торгового дня. Согласно расчетам ЦБ, проведенным 14 января, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за вторник упала на 29 базисных пунктов, до 15,28% годовых. Срочная версия RUONIA на срок 1 месяц опустилась на 2 базисных пункта и в среду составила 15,91% годовых, срочная версия на срок три месяца уменьшилась на 1 базисный пункт - до 16,48% годовых. Срочная версия RUONIA на срок шесть месяцев отступила на 2 базисных пункта, до 17,64% годовых.

Опубликовано: /Финмаркет/
 


14 января 2026 года 19:33
Рынок акций РФ в среду превысил 2700п по индексу МосБиржи на ожиданиях продолжения переговоров по Украине
Москва. 14 января. Российский рынок акций в среду скорректировался вверх на сообщениях западных СМИ о планах продолжения мирных переговоров США и России по украинскому урегулированию, также поддержку оказала продолжившая подъем нефть (фьючерс на Brent вырос до $66 за баррель). Индекс МосБиржи превысил рубеж 2700 пунктов после утреннего снижения до 2674 пунктов.    читать дальше
14 января 2026 года 19:07
"Газпромбанк Инвестиции" рекомендуют покупать акции Сбербанка с целью 350 руб
"Газпромбанк Инвестиции" рекомендуют покупать обыкновенные акции Сбербанка с целью 350 рублей и горизонтом инвестирования до апреля 2026 года, что соответствует потенциалу роста на 17,1% с текущих уровней, сообщается в материале аналитиков. "Благодаря рекордной чистой прибыли за 2025 год Сбер...    читать дальше
14 января 2026 года 18:33
Период максимальных ставок на рынке ОФЗ остался позади - "Финам"
Период максимальных ставок на рынке ОФЗ остался позади, говорится в стратегии аналитиков инвесткомпании "Финам" на 2026 год. "В целом рынок рублевых облигаций достаточно хорошо позиционирован для получения дохода в 2026 году,- отмечают эксперты. - Если ожидания по ключевой ставке подтвердятся, то,...    читать дальше
14 января 2026 года 18:07
"Газпромбанк Инвестиции" закрывают инвестидею: покупать "префы" Россети Ленэнерго
азпромбанк Инвестиции" закрывают инвестидею: покупать привилегированные акции ПАО "Россети Ленэнерго", открытую 18 ноября 2025 года, сообщается в комментарии аналитиков. Итоговая доходность за два месяца составила 18% без учета комиссии. В ноябре 2025 года аналитики сервиса выпустили инвестидею...    читать дальше
14 января 2026 года 17:32
Рынок нефти остается под давлением структурного избытка предложения - "КИТ Финанс Брокер"
Рынок нефти остается под давлением структурного избытка предложения, говорится в обзоре аналитиков "КИТ Финанс Брокер". "ОПЕК+ формально сохраняет ограничения добычи, однако механизм компенсаций за прошлые превышения квот (Ирак, Казахстан, ОАЭ, Оман) приводит к дополнительному снижению совокупной...    читать дальше
14 января 2026 года 17:00
Курс рубля составит 11,2-11,4 руб./юань и 77,8-80 руб./$1 в 1П26 - "КИТ Финанс Брокер"
Курс рубля составит в 1 полугодии 2026 года 11,2-11,4 руб./юань и 77,8-80 руб./$1, говорится в обзоре "КИТ Финанс Брокер". "Рубль входит в 2026 год с позиций силы, но структурные риски постепенно накапливаются, - отмечают аналитики. - Ключевой драйвер краткосрочной динамики - резкое сокращение...    читать дальше
14 января 2026 года 16:20
"Финам" понизил рейтинг акций UPS до "держать"
"Финам" понизил рейтинг акций United Parcel Service Inc. (UPS) с "покупать" до "держать" в связи с недавним ралли с сохранением целевой цены на уровне $106,78, что соответствует потенциалу роста на 0,2%, сообщается в материале аналитика Кристины Гудым. "С 5 ноября цена выросла на 14,3%. Несмотря...    читать дальше
14 января 2026 года 15:40
Акции Ленты сохраняют инвестиционную привлекательность - "Газпромбанк Инвестиции"
Акции МКПАО "Лента" сохраняют инвестиционную привлекательность, несмотря на мощный рост, говорится в комментарии аналитиков сервиса "Газпромбанк Инвестиции". Федеральный ритейлер "Лента" закрыл сделку по приобретению российской сети DIY-магазинов OBI, ранее принадлежавшей структурам группы...    читать дальше
14 января 2026 года 15:30
Рубль днем умеренно укрепляется в паре с юанем на фоне дорожающей нефти
Москва. 14 января. Китайский юань понижается на Московской бирже в ходе дневных торгов в среду. Рубль растет на фоне дорожающей нефти. Курс китайской валюты в 15:00 мск составил 11,2275 руб., что на 5,7 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов.    читать дальше
14 января 2026 года 15:09
Коррекция вниз котировок ОФЗ носит временный характер - Райффайзенбанк
Коррекция вниз котировок ОФЗ носит временный характер и при выходе хороших данных по недельной инфляции может быстро смениться ростом, говорится в комментарии Райффайзенбанка. "Рынок госбумаг начал год с заметной просадки: кривая доходностей ОФЗ сместилась вверх на 60-80 б.п. на коротком участке,...    читать дальше
14 января 2026 года 14:40
"Финам" понизил рейтинг акций WuXi AppTec до "держать"
"Финам" понизил рейтинг акций WuXi AppTec с "покупать" до "держать" с сохранением целевой цены на уровне CNY 107,1, что предполагает потенциал роста на 2,4%, сообщается в материале ведущего аналитика инвесткомпании Зарины Саидовой. "Компания WuXi AppTec в январе опубликовала свежие прогнозы по...    читать дальше
14 января 2026 года 14:09
ЦБ РФ, возможно, снизит ставку до 12-13% к концу 2026г - "КИТ Финанс Брокер"
"КИТ Финанс Брокер" ожидает снижения ключевой ставки Банка России в район 12-13% годовых к концу текущего года, сообщается в материале аналитиков инвестиционной компании. Российская экономика входит в 2026 год с ключевой ставкой ЦБ РФ на уровне 16% годовых, констатируют эксперты. Базовый сценарий...    читать дальше
14 января 2026 года 13:45
"Финам" подтверждает рейтинг "держать" для акций JPMorgan
"Финам" подтверждает рейтинг "держать" для акций JPMorgan Chase & Co. с прогнозной стоимостью $295 за штуку, что предполагает потенциал снижения 5,1% от текущего уровня, сообщается в материале заместителя руководителя отдела анализа акций Игоря Додонова. Эмитент весьма уверенно завершил 2025 год...    читать дальше
14 января 2026 года 13:32
Главный риск 2026г для корпбондов - ухудшение качества заемщиков - "КИТ Финанс Брокер"
Главным риском текущего года для корпоративных облигаций является ухудшение качества заемщиков, считают аналитики инвестиционной компании "КИТ Финанс Брокер". "Эмитенты сталкиваются с необходимостью замещать старые долги новым заимствованием в суровых условиях высоких ставок, что прямо бьет по...    читать дальше
14 января 2026 года 13:02
"БКС МИ" подтверждает торговую идею "Лонг в акциях ВТБ"
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") подтверждает торговую идею "Лонг в акциях ВТБ", открытую 25 ноября 2025 года, с ожидаемой доходностью 12% на горизонте трех месяцев, сообщается в материале аналитиков. "С момента открытия идеи цена акций фактически не изменилась и осталась в диапазоне 71-72 руб. за...    читать дальше
