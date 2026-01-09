Сильных инвестидей среди лидеров сектора электроэнергетики РФ пока нет - ПСБ

Сильных инвестиционных идей среди акций лидеров российского электроэнергетического сектора пока не видно, считают аналитики банка ПСБ.

Динамика финансовых показателей его представителей будет определяться в первую очередь индексацией тарифов, в то время как темпы роста операционных показателей на фоне проблем с рынком мощности и слабым спросом из-за замедления экономики в I полугодии могут остаться слабыми и показать улучшение лишь в самом конце года, говорится в стратегии экспертов на 2026 год.

"Хотя оценки ряда бумаг и выглядят в целом интересами, сектор мы по-прежнему рассматриваем как скорее защитный. Наиболее интересные идеи здесь - дивидендные истории ("Интер РАО", ряд региональных "Россетей" с хорошими выплатами), способные предоставить доходность на уровне 12% и более, - пишут аналитики ПСБ. - Основной интригой выступает история с возобновлением дивидендных выплат "Россетями", а также готовность "Интер РАО" активизироваться в области M&A".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.