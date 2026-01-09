Дивиденды по акциям Сбербанка за 2025г могут составить 37,2 руб. - "Цифра брокер"

Дивиденды по акциям Сбербанка по итогам 2025 года могут составить 37,2 рубля на бумагу, считают аналитики инвестиционной компании "Цифра брокер".

Самый "всепогодный" банк, надежный, с низкой стоимостью фондирования и адаптивном портфелем под разные экономические ситуации, отмечают эксперты в стратегии на текущий год.

Рентабельность капитала держится на уровне 24% даже в текущей экономической конъюнктуре, констатируют они.

По нормативам достаточности капитала Сбербанк также один из самых устойчивых в секторе, говорится в стратегии.

По историческим меркам, отмечают аналитики инвесткомпании, текущая оценка эмитента сохраняется привлекательной: коэффициенты P/B и P/E - 0,8 и 4,1 соответственно.

"По дивидендам ожидаем около 37,2 руб. на одну акцию по итогам 2025 года", - указывают эксперты.

