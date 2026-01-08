Акции Северстали и ММК привлекательны для долгосрочных покупок - ПСБ

Акции "Северстали" и "ММК" привлекательны для долгосрочных покупок, отмечается в стратегии банка ПСБ на 2026 год.

"Мировые рынки стали и угля и в 2026 году продолжат находиться в фазе профицита и острой конкуренции, испытывая давление со стороны борьбы КНР с избыточными производственными мощностями, внедряемого Европой CBAM и тарифных войн, инициируемых США, - прогнозируют эксперты банка. - Мы осторожно смотрим на мировую экономику торговлю сталью: улучшения глобальной конъюнктуры ждем не ранее конца лета-осени следующего года, причем рынки угля останутся в более уязвимом положении из-за большего навеса предложения".

Слабость внутренних рынков сбыта, по оценкам аналитиков ПСБ, продлится до адаптации экономики к налоговым изменениям и снижения ставок, т.е. примерно до конца весны 2026 года. Оживление спроса во II полугодии 2026 года будет традиционно резким, что позволяет рассчитывать на ощутимое восстановление производства стали в России по итогам следующего года (рост до 71,5 - 72 млн т, +5-5,5% г/г) с, как минимум, сопоставимым повышением и отпускных цен.

"В таких условиях лидеры отрасли с крепкими рыночными позициями внутри страны и без долга смогут не только показать хороший рост финпоказателей, но и вернуться к выплате дивидендов, - считают стратеги. - Наши фавориты - "Северсталь" и "ММК". Учитывая низкие по исторически меркам оценки по EV/EBITDA, их акции выглядят очень привлекательно с долгосрочной точки зрения. Ждем опережающего роста сегмента по итогам года, хотя и отмечаем его повышенную чувствительность к траектории снижения ставок".

Осторожный взгляд на рынки угля заставляет аналитиков наиболее консервативно оценивать перспективы акции угольных кампаний, триггерами взрывного роста которых могут выступить, скорее, корпоративные факторы (например, готовность "Распадской" вернуться к выплате дивидендов или меры господдержки "Мечела").

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.