ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
Промпроизводство в РФ в ноябре снизилось на 0,7%, за 11 месяцев рост составил 0,8%
Промпроизводства в РФ в ноябре снизилось на 0,7% после повышения на 3,1% в октябре и на 0,3% в сентябре, сообщил Росстат. Данные за прошлый месяц разошлись с ожиданиями экономистов, которые оценивали ноябрьский рост на уровне 1,2%
 
Росстат подтвердил оценку роста ВВП РФ в 3-м квартале на уровне 0,6%
Рост ВВП РФ в 3-м квартале 2025 года составил 0,6% в годовом выражении после увеличения на 1,1% во 2-м квартале и на 1,4% в 1-м квартале, говорится в сообщении Федеральной службы госстатистики (Росстата).об использовании ВВП в 3-м квартале 2025...
 
Названы города с самыми высокими доходами россиян
По итогам 2025 года самые высокие душевые доходы оказались в Москве (105 тыс. руб. в месяц), Химках (96), Одинцово (95), Реутове (95) и Красногорске (94). Из городов вне московского региона в число лидеров входит Санкт-Петербург (92 тыс. руб.),...
 
Продажи легковых автомобилей в России в 2025 году сократились на 15,2%
Продажи новых легковых автомобилей в РФ в 2025 году снизились на 15,2% - до 1 млн 316 тыс. 789 штук, подсчитали в Минпромторге на основании регистраций ЭПТС от АО "Паспорт промышленный консалтинг" (совместное предприятие "Автостата" и оператора...
 
08 января 2026 года 15:47

Рубль к середине дня умеренно дешевеет на фоне пониженной активности торгов и усилении геополитических рисков

Москва. 8 января. Китайский юань умеренно подрастает на Московской бирже днем в четверг. Рубль дешевеет в ходе биржевых торгов 8 января на фоне пониженной активности участников рынка из-за официального выходного дня в России и усиления геополитических рисков; некоторую поддержку нацвалюте оказывают растущие цены на нефть.

Курс юаня в 15:00 мск составил 11,371 руб., что на 5,65 копейки (или на 0,5%) выше уровня закрытия предыдущих биржевых торгов (6 января). Китайская валюта при этом оказалась на 21,18 копейки выше уровня действующего официального курса ЦБ.

Торги долларом и евро не проводятся на Московской бирже с 13 июня 2024 года из-за санкций. В связи с этим наиболее подходящими ориентирами колебаний курса (в том числе для внебиржевого рынка) являются котировки однодневного фьючерсного контракта с автопролонгацией на курс "доллар США - российский рубль" (USDRUBF) и такого же контракта на курс "евро - российский рубль" (EURRUBF).

Стоимость контракта USDRUBF к 15:00 мск выросла относительно закрытия предыдущего торгового дня на 0,53%, до 79,59 руб./$1; при этом контракт EURRUBF подорожал на 0,29%, до 93,14 руб./EUR1.

МИД России заявляет, что размещение на территории Украины воинских подразделений, военных объектов и иной инфраструктуры западных стран будет квалифицироваться как иностранная интервенция, несущая прямую угрозу безопасности России.

"6 января в Париже участники возглавляемой Британией и Францией т.н. "коалиции желающих" подписали с киевским режимом декларацию "Надежные гарантии безопасности для прочного и долгосрочного мира". Согласно уточнениям британского премьер-министра Кира Стармера и президента Франции Эммануэля Макрона, подписавших с Владимиром Зеленским соответствующее трехстороннее заявление, после прекращения огня Лондон и Париж планируют создать на Украине свои собственные военные базы и построить там объекты для хранения вооружений и военной техники", - говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, опубликованном на сайте МИД.

"В этой связи МИД России предупреждает, что размещение на территории Украины воинских подразделений, военных объектов, складов и иной инфраструктуры западных стран будет квалифицироваться как иностранная интервенция, несущая прямую угрозу безопасности не только России, но и других стран Европы. Все такие подразделения и объекты будут рассматриваться в качестве законных боевых целей Вооруженных сил Российской Федерации. Данные предупреждения не раз озвучивались на самом высоком уровне и сохраняют актуальность", - заявила Захарова.

"Подтверждаем также, что мирное решение конфликта возможно исключительно на основе устранения его первопричин, возвращения Украины к нейтральному внеблоковому статусу, ее демилитаризации и денацификации, соблюдения Киевом языковых, культурных, религиозных прав и свобод человека, этнических русских, русскоязычных граждан, представителей национальных меньшинств, а также признания современных территориальных реалий, сложившихся в результате воплощения права народов на самоопределение", - сказала представитель МИД РФ.

По ее словам, "все эти цели, безусловно, будут достигнуты либо политико-дипломатическим путем, либо в рамках специальной военной операции, в ходе которой инициатива на поле боя полностью удерживается Вооруженными силами Российской Федерации".

Европейское командование ВС США (EUCOM) подтвердило проведенную в среду операцию по задержанию нефтяного танкера "Маринера", шедшего под российским флагом в Северной Атлантике. "Минюст и министерство внутренней безопасности США в сотрудничестве с министерством войны объявили о захвате судна M/V Bella 1 (по прежнему названию). Оно было захвачено за нарушение санкций США на основании ордера, выданного федеральным судом США, после того, как за ним следил корабль Береговой охраны США USCGC Munro", - говорится в сообщении командования в социальной сети X.

МИД России выражает серьезную обеспокоенность в связи с осуществленной вооруженными силами США 7 января незаконной силовой акцией против нефтяного танкера "Маринера", говорится в заявлении МИД РФ. "Высадка американских военных на мирное судно в открытом море и его фактический захват, а также пленение экипажа невозможно истолковать иначе как грубейшее нарушение основополагающих принципов и норм международного морского права, а также свободы судоходства", - отмечается в документе, размещенном в четверг на сайте российского внешнеполитического ведомства.

МИД РФ призвал Вашингтон "вернуться к соблюдению основополагающих норм и принципов международного морского судоходства и немедленно прекратить незаконные действия в отношении "Маринеры", а также других судов, осуществляющих законную деятельность в открытом море". "Повторяем требование к американской стороне обеспечить гуманное и достойное обращение с находящимися на борту танкера в составе экипажа российскими гражданами, неукоснительно соблюдать их права и интересы, а также не препятствовать их скорейшему возвращению на Родину", - заявили в ведомстве.

Американский президент Дональд Трамп в среду пообещал, что США никогда не оставят НАТО наедине с внешними угрозами. "У Россия и Китая нет страха перед НАТО, если там нет США. Я сомневаюсь, что НАТО придет на помощь нам, если мы в самом деле будем нуждаться в них", - написал президент в соцсети Truth Social. "Мы всегда будем действовать ради НАТО, даже если она не будет действовать ради нас", - подчеркнул он.

Ранее Трамп заявил, что остров Гренландия необходим США для оборонных целей. Трамп добавил, что "другие стороны должны решать сами, что военные действия в Венесуэле означают для проблемы Гренландии". В ответ премьер-министр Дании Метте Фредериксен сказала, что притязания США на Гренландию могут завершиться распадом НАТО.

Мировые цены на нефть усилили рост в четверг днем после снижения по итогам двух сессий подряд. Поддержку рынку оказали данные о существенном сокращении запасов нефти в США на прошлой неделе, а также ожидания ужесточения санкций в отношении государств, закупающих российскую нефть. Стоимость мартовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 15:00 мск поднимается на 1,08%, до $60,61 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на февраль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи подорожали к этому времени на 1,11%, до $56,61 за баррель.

Рост нефтяного рынка обусловлен сообщениями о том, что президент США дал ход законопроекту о новых санкциях в отношении РФ, и это усиливает опасения по поводу сокращения экспорта российской нефти, отмечает аналитик PVM Тамаш Варга. Как сообщалось, американский сенатор-республиканец Линдси Грэм (внесен в РФ в список террористов и экстремистов) заявил накануне, что президент США Дональд Трамп дал "зеленый свет" его законопроекту об усилении санкций против России. Грэм выразил надежду, что голосование по законопроекту пройдет уже на следующей неделе.

В свою очередь доклад министерства энергетики США, обнародованный в среду, показал снижение коммерческих запасов нефти в стране на прошлой неделе на 3,83 млн баррелей. Аналитики в среднем ожидали их роста на 1,1 млн баррелей. Товарные запасы бензина на неделе, завершившейся 2 января, увеличились на 7,7 млн баррелей, дистиллятов - на 5,59 млн баррелей.

В центре внимания нефтяных трейдеров остается ситуация вокруг Венесуэлы. Ранее на этой неделе Трамп объявил, что страна передаст Штатам до 50 млн баррелей нефти для ее последующей продажи. Позднее стало известно, что Вашингтон начал реализацию венесуэльской нефти на мировом рынке. Кроме того, в среду США задержали в Северной Атлантике нефтяной танкер Marinera, следовавший под российским флагом. Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт назвала танкер судном "теневого флота Венесуэлы", которое перевозило подсанкционную нефть.

В силу того, что в России все дни с 31 декабря 2025 года по 11 января 2026 года включительно официально объявлены выходными днями, процентные ставки RUONIA межбанковских кредитов в этот период не рассчитываются.


Опубликовано: /Финмаркет/
 


09 января 2026 года 19:30
Рынок акций РФ в пятницу подрос к 2725п по индексу Мосбиржи в рамках коррекции, неделю завершил в минусе
Москва. 9 января. Рынок акций РФ в пятницу подрос в рамках коррекции на фоне улучшения внешней фондовой и сырьевой конъюнктуры (нефть Brent превысила $63 за баррель, вернулись к росту металлы), однако покупателей сдерживали геополитическая напряженность и риски новых антироссийских санкций со стороны США. Индекс МосБиржи поднялся к 2725 пунктам, частично компенсировав недельные потери.    читать дальше
09 января 2026 года 19:29
Рубль подорожал в пятницу, вернувшись к уровням конца декабря, отыгрывая активно растущие 2-й день подряд цены на нефть
Москва. 9 января. Курс китайского юаня умеренно снизился по итогам торгов на Московской бирже в пятницу. Рубль подорожал на биржевых торгах 9 января, вернувшись в итоге к уровням конца декабря, отыгрывая активно растущие второй день подряд мировые цены на нефть.    читать дальше
09 января 2026 года 18:59
Фавориты нефтегазового сектора на 2026г - акции Татнефти, НОВАТЭКа и "префы" Транснефти - ПСБ
Фаворитами нефтегазового сектора на российском фондовом рынке на 2026 год являются акции "Татнефти", "НОВАТЭКа" и привилегированные бумаги "Транснефти", считают аналитики банка ПСБ. Эксперты в 2026 году скорее отдают предпочтение отдельным историям сектора, чем рекомендуют покупать "широким...    читать дальше
09 января 2026 года 18:04
Инвесторам стоит обратить внимание на бонды Евротранса - "Цифра брокер"
Инвесторам, заинтересованным в привлекательных возможностях по соотношению риск-доходность, стоит обратить внимание на корпоративные облигации "Евротранса", считают аналитики инвестиционной компании "Цифра брокер". Эмитент - один из крупнейших независимых топливных операторов, владеющих сетью АЗС...    читать дальше
09 января 2026 года 17:10
Сильных инвестидей среди лидеров сектора электроэнергетики РФ пока нет - ПСБ
Сильных инвестиционных идей среди акций лидеров российского электроэнергетического сектора пока не видно, считают аналитики банка ПСБ. Динамика финансовых показателей его представителей будет определяться в первую очередь индексацией тарифов, в то время как темпы роста операционных показателей на...    читать дальше
09 января 2026 года 16:13
Акции Аэрофлота - фавориты сектора транспорта рынка РФ на 2026г - ПСБ
Акции "Аэрофлота" являются фаворитами транспортного сектора на российском фондовом рынке на 2026 год, прогнозная стоимость бумаги составляет 80 рублей за штуку, говорится в стратегии аналитиков банка ПСБ на текущий год. Транспортный сектор в начале 2026 года останется под давлением высокой ставки...    читать дальше
09 января 2026 года 15:30
Рубль к середине дня умеренно подорожал, отыгрывая растущие 2-й день подряд цены на нефть
Москва. 9 января. Курс китайского юаня умеренно снижается на Московской бирже днем в пятницу. Рубль подорожал в ходе биржевых торгов 9 января на фоне пониженной активности участников рынка из-за официального выходного дня в России и растущих второй день подряд мировых цен на нефть.    читать дальше
09 января 2026 года 15:19
Дивиденды по акциям Сбербанка за 2025г могут составить 37,2 руб. - "Цифра брокер"
Дивиденды по акциям Сбербанка по итогам 2025 года могут составить 37,2 рубля на бумагу, считают аналитики инвестиционной компании "Цифра брокер". Самый "всепогодный" банк, надежный, с низкой стоимостью фондирования и адаптивном портфелем под разные экономические ситуации, отмечают эксперты в...    читать дальше
09 января 2026 года 14:12
Текущий момент - хорошая возможность для покупки акций в секторе недвижимости РФ - ПСБ
Акции компаний сектора недвижимости выглядят достаточно перепроданными в настоящее время, что дает хорошую возможность для входа, фавориты - ГК "Самолет" и МКПАО "Циан", говорится в стратегии аналитиков банка ПСБ на 2026 год. Объем строительства в России сейчас составляет более 120 млн кв. м...    читать дальше
09 января 2026 года 12:59
Акции Яндекса, Озона, ВК, Ростелекома и Группы Позитив - фавориты сектора IT и телекома на 2026г - ПСБ
Акции МКПАО "Яндекс", МКПАО "Озон", МКПАО "ВК", ПАО "Ростелеком" и ПАО "Группа Позитив" будут фаворитами среди бумаг компаний сектора IT и телекома российского рынка акций в текущем году, указывают аналитики банка ПСБ в стратегии на 2026 год. 2025 год оказался сложным для большинства компаний в...    читать дальше
09 января 2026 года 11:59
Акции Циана - привлекательная долгосрочная инвестиция - "Т-Инвестиции"
Акции МКПАО "Циан" являются привлекательной долгосрочной инвестицией, считает руководитель аналитики брокера "Т-Инвестиции" по рынку акций Марьяна Лазаричева. Эмитент демонстрирует устойчивый рост выручки и рентабельности, не имеет долговой нагрузки и располагает значительной денежной позицией,...    читать дальше
09 января 2026 года 10:51
Средняя цена нефти в 2026г составит $60/барр. - SberCIB
Средняя цена нефти марки Brent в текущем году составит $60 за баррель, считают аналитики SberCIB Investment Research. На нефтяные цены в текущем году будет давить профицит на рынке, уверены эксперты. Прогноз аналитиков по средней цене нефти марки Brent на 2026 год составляет $60 за...    читать дальше
09 января 2026 года 10:30
Изменения курса рубля к юаню в пятницу утром незначительные на фоне пониженной активности торгов
Москва. 9 января. Китайский юань лишь слегка подрос на Московской бирже утром в пятницу. Рубль относительно стабилен в начале биржевых торгов 9 января на фоне пониженной активности участников рынка из-за официального выходного дня в России; поддержку нацвалюте оказывают растущие цены на нефть.    читать дальше
09 января 2026 года 10:02
Золото будет торговаться на уровне $4500/унц. к концу 2026г - SberCIB
лото будет торговаться на уровне $4500 за тройскую унцию к концу текущего года, прогнозируют аналитики SberCIB Investment Research. Драгоценный металл по-прежнему остается фаворитом экспертов. Его ожидаемая доходность на конец 2026 года в рублях составит более 26,8%, полагают они. SberCIB ждет...    читать дальше
09 января 2026 года 09:25
Индекс Мосбиржи, вероятно, останется в диапазоне 2650-2750п в пятницу - "Цифра брокер"
Индекс Мосбиржи, вероятно, останется в диапазоне 2650-2750 пунктов в течение торговой сессии в пятницу, полагает аналитик инвестиционной компании "Цифра брокер" Дмитрий Вишневский. Фондовые индексы снизились в четверг на фоне возросшей геополитической напряженности и новостей о новых санкционных...    читать дальше
