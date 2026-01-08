.
.
.
.
.
Промпроизводство в РФ в ноябре снизилось на 0,7%, за 11 месяцев рост составил 0,8%
Промпроизводства в РФ в ноябре снизилось на 0,7% после повышения на 3,1% в октябре и на 0,3% в сентябре, сообщил Росстат. Данные за прошлый месяц разошлись с ожиданиями экономистов, которые оценивали ноябрьский рост на уровне 1,2%
 
Росстат подтвердил оценку роста ВВП РФ в 3-м квартале на уровне 0,6%
Рост ВВП РФ в 3-м квартале 2025 года составил 0,6% в годовом выражении после увеличения на 1,1% во 2-м квартале и на 1,4% в 1-м квартале, говорится в сообщении Федеральной службы госстатистики (Росстата).об использовании ВВП в 3-м квартале 2025...
 
Названы города с самыми высокими доходами россиян
По итогам 2025 года самые высокие душевые доходы оказались в Москве (105 тыс. руб. в месяц), Химках (96), Одинцово (95), Реутове (95) и Красногорске (94). Из городов вне московского региона в число лидеров входит Санкт-Петербург (92 тыс. руб.),...
 
Продажи легковых автомобилей в России в 2025 году сократились на 15,2%
Продажи новых легковых автомобилей в РФ в 2025 году снизились на 15,2% - до 1 млн 316 тыс. 789 штук, подсчитали в Минпромторге на основании регистраций ЭПТС от АО "Паспорт промышленный консалтинг" (совместное предприятие "Автостата" и оператора...
 
08 января 2026 года 13:50

Рынок акций РФ днем консолидируется в ожидании драйверов после утреннего снижения из-за геополитики

Москва. 8 января. Российский рынок акций днем в четверг консолидируется в ожидании свежих драйверов после утреннего снижения из-за возросших геополитических рисков в связи с захватом США нефтяного танкера "Маринера", шедшего под российским флагом в Северной Атлантике. Также негативным фактором выступает нисходящая коррекция драгметаллов после ралли.

К 13:00 мск индекс МосБиржи составил 2731,14 пункта (-0,5%, утром индекс опускался ниже 2720 пунктов), индекс РТС - 1099,84 пункта (-0,5%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже снизились в пределах 2,3%.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 31 декабря, составляет 78,2267 руб. (+78,01 копейки).

Подешевели акции "Совкомфлота" (MOEX: FLOT) (-2,3%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-1,5%), "Полюса" (MOEX: PLZL) (-1,2%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-1%), МКПАО "Хэдхантер" (SPB: HHR) (SPB: HEAD) (MOEX: HHRU) (MOEX: HEAD) (-1%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (MOEX: YDEX) (-1%), "Группы компаний ПИК" (MOEX: PIKK) (-0,9%), "Т-Технологии" (SPB: TCSG) (-0,9%, до 3258,4 рубля), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-0,7%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-0,6%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-0,6%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-0,6%), "ВК" (MOEX: VKCO) (-0,6%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-0,5%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-0,5%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (-0,3%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-0,3% и -0,2% "префы"), "ФосАгро" (MOEX: PHOR) (-0,3%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-0,2%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-0,2%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-0,2%).

Бумаги ПАО "Т-Технологии" просели после отсечки на бирже дивидендов за III квартал 2025 года (выплаты составят 36 рублей на акцию, дивдоходность чуть более 1%).

Подорожали акции "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+1,4%), "МТС" (MOEX: MTSS) (+0,8%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+0,2%).

Европейское командование ВС США (EUCOM) подтвердило проведенную в среду операцию по задержанию нефтяного танкера "Маринера", шедшего под российским флагом в Северной Атлантике. "Минюст и министерство внутренней безопасности США в сотрудничестве с министерством войны объявили о захвате судна M/V Bella 1 (по прежнему названию). Оно было захвачено за нарушение санкций США на основании ордера, выданного федеральным судом США, после того, как за ним следил корабль Береговой охраны США USCGC Munro", - говорится в сообщении командования в социальной сети X.

Американская операция проведена после более чем двухнедельного преследования судна в Атлантике. "Блокада незаконной нефти из Венесуэлы под санкциями, остается во всей силе везде в мире", - отметил в соцсети шеф Пентагона Пит Хегсет.

Российская сторона требует неукоснительного соблюдения прав и интересов россиян, находящихся на борту судна "Маринера", заявили в среду в МИД РФ.

Американский президент Дональд Трамп в среду пообещал, что США никогда не оставят НАТО наедине с внешними угрозами. "У Россия и Китая нет страха перед НАТО, если там нет США. Я сомневаюсь, что НАТО придет на помощь нам, если мы в самом деле будем нуждаться в них", - написал президент в соцсети Truth Social. "Мы всегда будем действовать ради НАТО, даже если она не будет действовать ради нас", - подчеркнул он.

Ранее Трамп заявил, что остров Гренландия необходим США для оборонных целей. Трамп добавил, что "другие стороны должны решать сами, что военные действия в Венесуэле означают для проблемы Гренландии". В ответ премьер-министр Дании Метте Фредериксен сказала, что притязания США на Гренландию могут завершиться распадом НАТО.

Как отмечает аналитик ФГ "Финам" Дмитрий Лозовой, на мировых рынках начинаются серьезные опасения вокруг мировых конфликтов.

Европейские фондовые рынки проседают, за исключением немецкого DAX, который получил поддержку со стороны сильной макроэкономической статистики. Объем заказов промпредприятий Германии в ноябре вырос на 5,6% м/м - максимальными темпами с декабря 2024 года и вопреки ожиданиям снижения на 1%. Инвесторы в целом сохраняют осторожность на фоне внешних рисков и ухудшающейся геополитической обстановки.

Российский рынок акций с утра просел на фоне сообщений из США о подготовке новых "жестких" санкций против Москвы и заявлений ряда сенаторов и СМИ о том, что президент Трамп дал "зеленый свет" соответствующему законопроекту. На этом фоне инвесторы пересматривают риски и фиксируют позиции. Дополнительный негатив добавляет позиция самого Трампа, который публично заявил, что не верит в факт недавнего удара ВСУ по резиденции президента РФ, что вызывает новую волну политической неопределенности. В Москве и среди комментаторов идут споры, могло ли предъявление таких обвинений служить предлогом для оправдания ударов по новым целям, однако на данный момент подобных ударов, по имеющимся данным, не было, отмечает аналитик.

Индекс Мосбиржи приблизился к нижней границе канала 2700-2800 пунктов. Снижение вызывает опасения, поскольку ранее индексу не удалось удержать уровни поддержки 2800 и 2770 пунктов. Сейчас на фоне политических событий рынок может сформировать новый снижающийся тренд до следующих уровней поддержки - в случае пробоя 2700 пунктов, вероятно возвращение в район 2600 пунктов, считает Лозовой.

В Азии в четверг наблюдалась смешанная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 снизился на 1,6%, австралийский индекс ASX Australia подрос на 0,3%, южнокорейский Kospi - на 0,03%, китайский Shanghai Composite опустился на 0,1%, гонконгский Hang Seng потерял 1,2%), проседают Европа (индексы FTSE, CAC40 потеряли 0,1-0,4%, немецкий DAX топчется на уровне среды) и американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы снижаются на 0,2-0,3%).

Инвесторы оценивают последствия усиления напряженности в китайско-японских отношениях. Пекин ввел меры контроля над экспортом продукции двойного назначения в Японию после заявлений премьер-министра Санаэ Такаити относительно Тайваня. Ранее Такаити сказала в парламенте, что не исключает военного ответа Токио в случае кризиса вокруг Тайваня. В Пекине потребовали от японских властей пересмотреть эту позицию, но Такаити не отказалась от своих слов.

Опубликованные в четверг данные показали, что размер заработной платы в Японии в ноябре увеличился всего на 0,5% в годовом выражении после роста на 2,5% в октябре. При этом реальная зарплата (с корректировкой на рост потребительских цен) снизилась на 2,8%, максимально с января прошлого года. Эти данные поставили под сомнение перспективу дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики Банком Японии.

Вышедшие накануне данные указали на замедление годовой инфляции в Австралии в ноябре. Потребительские цены в позапрошлом месяце выросли на 3,4% после подъема на 3,8% в октябре. Базовая инфляция, без учета волатильных категорий товаров, замедлилась до 3,2% с октябрьских 3,3%.

На нефтяном рынке днем в четверг цены растут в рамках коррекции после отката в предыдущие два дня.

Стоимость мартовских фьючерсов на Brent к 13:00 мск в четверг составила $60,4 за баррель (+0,8% и -1,2% в среду), февральская цена фьючерса на WTI - $56,42 за баррель (+0,8% и -2% накануне).

Трейдеры продолжают следить за ситуацией вокруг Венесуэлы и оценивать баланс спроса и предложения на нефтяном рынке. Трамп объявил, что Венесуэла передаст Штатам до 50 млн баррелей нефти для ее последующей продажи.

Накануне стало известно, что Вашингтон начал реализацию венесуэльской нефти на мировом рынке. "Мы привлекли ведущих мировых поставщиков сырьевых товаров и ключевые банки для осуществления и оказания финансовой поддержки этих продаж нефти и нефтепродуктов", - говорится в сообщении министерства энергетики США.

Между тем, трейдеры и аналитики по-прежнему ожидают избытка предложения нефти в текущем году. По оценкам Morgan Stanley (SPB: MS), в первом полугодии он может составить до 3 млн баррелей в сутки.

Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе сократились на 3,83 млн баррелей, сообщило в среду министерство энергетики страны. Это стало неожиданностью для аналитиков, которые в среднем прогнозировали рост на 1,1 млн баррелей, по данным Trading Economics.

Товарные запасы бензина на неделе, завершившейся 2 января, увеличились на 7,7 млн баррелей, дистиллятов - на 5,59 млн баррелей. Резервы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) нефть, выросли на 728 тыс. баррелей.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже снизились акции ПАО "ЭсЭфАй" (MOEX: SFIN) (-5%), "СПБ биржи" (SPB: SPBE) (-3%), ПАО "НПО "Наука" (MOEX: NAUK) (-2,6%), ПАО "Новороссийский комбинат хлебопродуктов" (MOEX: NKHP) (-2,4%).

Выросли акции ПАО "Ставропольэнергосбыт" (MOEX: STSB) (+17% и +9,2% "префы"), ПАО "Славнефть-Мегионнефтегаз" (MOEX: MFGS) (+12,5% и +12,1% "префы"), ПАО "Владимирский химический завод" (MOEX: VLHZ) (+9,8%), ПАО "Диод" (MOEX: DIOD) (+9,6%), ПАО "Южуралникель" (MOEX: UNKL) (+6,8%), МКФ "Красный Октябрь" (MOEX: KROT) (+5,5% и +6,6% "префы").

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 13:00 мск составил 16 млрд рублей (из них 1,65 млрд рублей пришлось на акции "Газпрома", 1,47 млрд рублей на бумаги "ЛУКОЙЛа" и 1,425 млрд рублей на акции "ИКС 5" (MOEX: X5) (MOEX: FIVE)).


.
.