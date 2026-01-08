.
Промпроизводство в РФ в ноябре снизилось на 0,7%, за 11 месяцев рост составил 0,8%
Промпроизводства в РФ в ноябре снизилось на 0,7% после повышения на 3,1% в октябре и на 0,3% в сентябре, сообщил Росстат. Данные за прошлый месяц разошлись с ожиданиями экономистов, которые оценивали ноябрьский рост на уровне 1,2%
 
Росстат подтвердил оценку роста ВВП РФ в 3-м квартале на уровне 0,6%
Рост ВВП РФ в 3-м квартале 2025 года составил 0,6% в годовом выражении после увеличения на 1,1% во 2-м квартале и на 1,4% в 1-м квартале, говорится в сообщении Федеральной службы госстатистики (Росстата).об использовании ВВП в 3-м квартале 2025...
 
Названы города с самыми высокими доходами россиян
По итогам 2025 года самые высокие душевые доходы оказались в Москве (105 тыс. руб. в месяц), Химках (96), Одинцово (95), Реутове (95) и Красногорске (94). Из городов вне московского региона в число лидеров входит Санкт-Петербург (92 тыс. руб.),...
 
Продажи легковых автомобилей в России в 2025 году сократились на 15,2%
Продажи новых легковых автомобилей в РФ в 2025 году снизились на 15,2% - до 1 млн 316 тыс. 789 штук, подсчитали в Минпромторге на основании регистраций ЭПТС от АО "Паспорт промышленный консалтинг" (совместное предприятие "Автостата" и оператора...
 
08 января 2026 года 12:46

ЦБ РФ может понизить ставку до 10-11% к концу 2026 года - "Астра Управление активами"

ЦБ РФ может понизить ставку до 10-11% к концу 2026 года, полагает директор по инвестициям "Астра Управление активами" Дмитрий Полевой.

"В 2025 году инфляция преподнесла приятный сюрприз, но впереди 2026 год с инфляционными "подарками" в виде НДС, тарифов ЖКХ, акцизов и утильсбор, - отмечает эксперт в стратегии. - Лишь они могут обеспечить до 2,0-2,5% в инфляции, оставляя 3,6-5,2% на вклад "устойчивых" компонент и физического спроса при условии сохранения экономики на траектории "сбалансированного" роста. Эту задачу ЦБ продолжает решать за счет высокой реальной ставки и жестких ДКУ, правительство же обещает не повышать расходы и ужесточить бюджетную политику".

По мнению Полевого, это позволит получить приемлемую инфляцию (4,3- 4,5%), но ценой стагнирующего или даже падающего спроса. Ставка ЦБ, по прогнозам эксперта, с 16% опустится до 10-11% к концу года.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.


Опубликовано: /Интерфакс/
 
09 января 2026 года 19:30
Рынок акций РФ в пятницу подрос к 2725п по индексу Мосбиржи в рамках коррекции, неделю завершил в минусе
Москва. 9 января. Рынок акций РФ в пятницу подрос в рамках коррекции на фоне улучшения внешней фондовой и сырьевой конъюнктуры (нефть Brent превысила $63 за баррель, вернулись к росту металлы), однако покупателей сдерживали геополитическая напряженность и риски новых антироссийских санкций со стороны США. Индекс МосБиржи поднялся к 2725 пунктам, частично компенсировав недельные потери.    читать дальше
09 января 2026 года 19:29
Рубль подорожал в пятницу, вернувшись к уровням конца декабря, отыгрывая активно растущие 2-й день подряд цены на нефть
Москва. 9 января. Курс китайского юаня умеренно снизился по итогам торгов на Московской бирже в пятницу. Рубль подорожал на биржевых торгах 9 января, вернувшись в итоге к уровням конца декабря, отыгрывая активно растущие второй день подряд мировые цены на нефть.    читать дальше
09 января 2026 года 18:59
Фавориты нефтегазового сектора на 2026г - акции Татнефти, НОВАТЭКа и "префы" Транснефти - ПСБ
Фаворитами нефтегазового сектора на российском фондовом рынке на 2026 год являются акции "Татнефти", "НОВАТЭКа" и привилегированные бумаги "Транснефти", считают аналитики банка ПСБ. Эксперты в 2026 году скорее отдают предпочтение отдельным историям сектора, чем рекомендуют покупать "широким...    читать дальше
09 января 2026 года 18:04
Инвесторам стоит обратить внимание на бонды Евротранса - "Цифра брокер"
Инвесторам, заинтересованным в привлекательных возможностях по соотношению риск-доходность, стоит обратить внимание на корпоративные облигации "Евротранса", считают аналитики инвестиционной компании "Цифра брокер". Эмитент - один из крупнейших независимых топливных операторов, владеющих сетью АЗС...    читать дальше
09 января 2026 года 17:10
Сильных инвестидей среди лидеров сектора электроэнергетики РФ пока нет - ПСБ
Сильных инвестиционных идей среди акций лидеров российского электроэнергетического сектора пока не видно, считают аналитики банка ПСБ. Динамика финансовых показателей его представителей будет определяться в первую очередь индексацией тарифов, в то время как темпы роста операционных показателей на...    читать дальше
09 января 2026 года 16:13
Акции Аэрофлота - фавориты сектора транспорта рынка РФ на 2026г - ПСБ
Акции "Аэрофлота" являются фаворитами транспортного сектора на российском фондовом рынке на 2026 год, прогнозная стоимость бумаги составляет 80 рублей за штуку, говорится в стратегии аналитиков банка ПСБ на текущий год. Транспортный сектор в начале 2026 года останется под давлением высокой ставки...    читать дальше
09 января 2026 года 15:30
Рубль к середине дня умеренно подорожал, отыгрывая растущие 2-й день подряд цены на нефть
Москва. 9 января. Курс китайского юаня умеренно снижается на Московской бирже днем в пятницу. Рубль подорожал в ходе биржевых торгов 9 января на фоне пониженной активности участников рынка из-за официального выходного дня в России и растущих второй день подряд мировых цен на нефть.    читать дальше
09 января 2026 года 15:19
Дивиденды по акциям Сбербанка за 2025г могут составить 37,2 руб. - "Цифра брокер"
Дивиденды по акциям Сбербанка по итогам 2025 года могут составить 37,2 рубля на бумагу, считают аналитики инвестиционной компании "Цифра брокер". Самый "всепогодный" банк, надежный, с низкой стоимостью фондирования и адаптивном портфелем под разные экономические ситуации, отмечают эксперты в...    читать дальше
09 января 2026 года 14:12
Текущий момент - хорошая возможность для покупки акций в секторе недвижимости РФ - ПСБ
Акции компаний сектора недвижимости выглядят достаточно перепроданными в настоящее время, что дает хорошую возможность для входа, фавориты - ГК "Самолет" и МКПАО "Циан", говорится в стратегии аналитиков банка ПСБ на 2026 год. Объем строительства в России сейчас составляет более 120 млн кв. м...    читать дальше
09 января 2026 года 12:59
Акции Яндекса, Озона, ВК, Ростелекома и Группы Позитив - фавориты сектора IT и телекома на 2026г - ПСБ
Акции МКПАО "Яндекс", МКПАО "Озон", МКПАО "ВК", ПАО "Ростелеком" и ПАО "Группа Позитив" будут фаворитами среди бумаг компаний сектора IT и телекома российского рынка акций в текущем году, указывают аналитики банка ПСБ в стратегии на 2026 год. 2025 год оказался сложным для большинства компаний в...    читать дальше
09 января 2026 года 11:59
Акции Циана - привлекательная долгосрочная инвестиция - "Т-Инвестиции"
Акции МКПАО "Циан" являются привлекательной долгосрочной инвестицией, считает руководитель аналитики брокера "Т-Инвестиции" по рынку акций Марьяна Лазаричева. Эмитент демонстрирует устойчивый рост выручки и рентабельности, не имеет долговой нагрузки и располагает значительной денежной позицией,...    читать дальше
09 января 2026 года 10:51
Средняя цена нефти в 2026г составит $60/барр. - SberCIB
Средняя цена нефти марки Brent в текущем году составит $60 за баррель, считают аналитики SberCIB Investment Research. На нефтяные цены в текущем году будет давить профицит на рынке, уверены эксперты. Прогноз аналитиков по средней цене нефти марки Brent на 2026 год составляет $60 за...    читать дальше
09 января 2026 года 10:30
Изменения курса рубля к юаню в пятницу утром незначительные на фоне пониженной активности торгов
Москва. 9 января. Китайский юань лишь слегка подрос на Московской бирже утром в пятницу. Рубль относительно стабилен в начале биржевых торгов 9 января на фоне пониженной активности участников рынка из-за официального выходного дня в России; поддержку нацвалюте оказывают растущие цены на нефть.    читать дальше
09 января 2026 года 10:02
Золото будет торговаться на уровне $4500/унц. к концу 2026г - SberCIB
лото будет торговаться на уровне $4500 за тройскую унцию к концу текущего года, прогнозируют аналитики SberCIB Investment Research. Драгоценный металл по-прежнему остается фаворитом экспертов. Его ожидаемая доходность на конец 2026 года в рублях составит более 26,8%, полагают они. SberCIB ждет...    читать дальше
09 января 2026 года 09:25
Индекс Мосбиржи, вероятно, останется в диапазоне 2650-2750п в пятницу - "Цифра брокер"
Индекс Мосбиржи, вероятно, останется в диапазоне 2650-2750 пунктов в течение торговой сессии в пятницу, полагает аналитик инвестиционной компании "Цифра брокер" Дмитрий Вишневский. Фондовые индексы снизились в четверг на фоне возросшей геополитической напряженности и новостей о новых санкционных...    читать дальше
