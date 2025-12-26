Средний курс пары рубль/доллар составит 90 руб./$1 в 2026 году - инвестбанк "Синара"

Средний курс пары рубль/доллар составит 90 руб./$1 в 2026 году, говорится в обзоре инвестиционного банка "Синара".

"При сохранении потоков капитала на нынешних уровнях и постепенном смягчении ограничений наиболее вероятная траектория - умеренное ослабление рубля, - отмечают эксперты Александр Афонин и Эльдар Каров. - В 2026 году эффект от репатриации валюты с корпоративных депозитов окажется, полагаем, исчерпанным, тогда как относительно низкая цена на Urals ограничит рост экспорта. Как следствие, сократится положительное сальдо торгового баланса".

Учитывая соотношение таких факторов, как возобновление оттока капитала и цены на нефть, аналитики при этом сценарии ожидают, что курс USD/RUB к концу 2026 года достигнет 95 руб./$1, что дает средние 90 руб./$1 за год.

"Риск для реализации данного сценария такой же, как мы наблюдали в уходящем году: отток капитала в очень небольших объемах на фоне расчетов по импортным операциям за пределами России, что снижает спрос на валюту в контуре РФ". - указывают стратеги.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.