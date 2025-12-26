Базовый набор продуктов на Новый год подорожал на 6%

26 декабря. FINMARKET.RU - Стоимость продуктов для новогоднего стола в среднем за год подорожала на 6%, следует из данных Руспродсоюза (объединяет крупных производителей продуктов питания). Для сравнения: год назад стоимость продуктов к праздничному столу выросла на 11,8% год к году, пишет "Коммерсант"

В этот раз замедление роста связано с падением цен на овощи ввиду хорошего урожая в 2025 году, отмечают в Руспродсоюзе. Обычно набор продуктов на новогодний стол включает в себя ингредиенты для салатов "оливье" и "селедка под шубой" и горячее блюдо, отмечает зампред правления ассоциации Руспродсоюз Дмитрий Леонов.

Многие потребители делают сырные и колбасные нарезки, бутерброды с красной рыбой или икрой, а также на новогоднем столе традиционно присутствуют сладости и шампанское. Спрос на такие товары распределяется равномерно, отмечает председатель президиума АКОРТ Станислав Богданов. В первой половине декабря в крупных торговых сетях растет спрос нас длительным сроком хранения: игристые вина, соки, минеральную и столовую воду, шоколадные плитки, подарочные наборы, конфеты в коробках. В последнюю неделю года основное внимание смещается к покупке свежих продуктов и напитков для праздничного стола.