СЕГОДНЯ:
INTERFAX.RU
Главное
Оборот разработчиков ПО в России в ноябре увеличился на 35,5% в годовом выражении, производителей электроники снизился на 3,5%
26 декабря 2025 года 09:21
Базовый набор продуктов на Новый год подорожал на 6%
Антон Новодережкин/ТАСС
26 декабря. FINMARKET.RU - Стоимость продуктов для новогоднего стола в среднем за год подорожала на 6%, следует из данных Руспродсоюза (объединяет крупных производителей продуктов питания). Для сравнения: год назад стоимость продуктов к праздничному столу выросла на 11,8% год к году, пишет "Коммерсант". В этот раз замедление роста связано с падением цен на овощи ввиду хорошего урожая в 2025 году, отмечают в Руспродсоюзе. Обычно набор продуктов на новогодний стол включает в себя ингредиенты для салатов "оливье" и "селедка под шубой" и горячее блюдо, отмечает зампред правления ассоциации Руспродсоюз Дмитрий Леонов. Многие потребители делают сырные и колбасные нарезки, бутерброды с красной рыбой или икрой, а также на новогоднем столе традиционно присутствуют сладости и шампанское. Спрос на такие товары распределяется равномерно, отмечает председатель президиума АКОРТ Станислав Богданов. В первой половине декабря в крупных торговых сетях растет спрос на продукты с длительным сроком хранения: игристые вина, соки, минеральную и столовую воду, шоколадные плитки, подарочные наборы, конфеты в коробках. В последнюю неделю года основное внимание смещается к покупке свежих продуктов и напитков для праздничного стола.
Опубликовано Финмаркет
