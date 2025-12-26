Рост ВВП РФ в ноябре составил 0,1%, за январь-ноябрь - 1,0%

.
Picture Alliance/ТАСС
26 декабря. FINMARKET.RU - Рост ВВП РФ в ноябре 2025 года, по оценке Минэкономразвития, составил 0,1% в годовом сравнении после повышения на 1,6% в октябре, на 0,9% в сентябре, на 0,4% в августе и в июле, на 1,0% в июне, на 0,7% в мае, на 1,5% в апреле, на 1,1% в марте, на 0,5% в феврале и на 2,7% в январе, говорится в опубликованном в пятницу обзоре министерства "О текущей ситуации в экономике". Министерство отмечает, что замедление темпов роста в ноябре частично объясняется календарным фактором - в ноябре 2025 года было на два рабочих дня меньше, чем в ноябре 2024 года. За январь-ноябрь 2025 года ВВП РФ, по расчетам Минэкономразвития, прибавил 1,0% в годовом выражении. "По оценке Минэкономразвития России, по итогам 11 месяцев 2025 года рост ВВП сохранился на уровне 1,0% г/г, что соответствует прогнозу социально-экономического развития РФ. В ноябре ВВП превысил уровень прошлого года на 0,1% г/г после 1,6% г/г в октябре. Частично такая динамика обусловлена календарным фактором - в ноябре 2025 года было на два рабочих дня меньше, чем в ноябре 2024 года", - говорится в докладе министерства. В сентябре Минэкономразвития понизило прогноз роста ВВП РФ в 2025 году до 1,0% с 2,5% в апрельской версии, в 2026 году - до 1,3% с 2,4%. Глава Минэкономразвития Максим Решетников допускал, что темпы роста ВВП в 2025 году будут чуть ниже 1%. ЦБ в октябре понизил свой прогноз роста ВВП РФ в 2025 году до 0,5%-1,0% с июльских 1,0-2,0%, в 2026 году сохранил на уровне 0,5-1,5%. Аналитики, опрошенные в начале декабря "Интерфаксом", прогнозируют увеличение ВВП в 2025 году на 0,9%, в 2026 году - на 1,2%.
