Из отходов производства будут добывать драгметаллы

26 декабря. FINMARKET.RU - Драгоценные металлы в России планируют получать из отходов промышленного производства. Агентство стратегических инициатив (АСИ) и "Роснано" по поручению президента России приступили к реализации пилотных проектов по извлечению редких металлов из отходов недропользования и производства, пишут "Известия" . Планируется, что они будут запущены в Мурманской, Московской, Тульской областях, а также в Башкирии. Об этом "Известиям" сообщили в пресс-службе организаций. Речь идет о рекультивации ранее нарушенных разработкой месторождений и переработке техногенных образований (ТГО) с извлечением из них полезных и ценных компонентов, включая редкие и редкоземельные металлы (РЗМ).

Финансирование проектов планируется осуществлять за счет частных инвестиций. В роли инвесторов выступят как компании - образователи отходов, так и внешние частные участники, в том числе привлекаемые с использованием цифровых финансовых инструментов.

Так, в Башкирии запланирована рекультивация таких объектов с извлечением золота, меди и других полезных компонентов. В республике предложено создать экспериментально-правовой режим, позволяющий сократить время запуска рекультивации объектов за счет параллельного прохождения необходимых процедур.

В Мурманской области будут перерабатыватьсягорно-металлургического комбината, в Московской - отходы фосфогипса с извлечением редкоземельных металлов и выпуском гипсовой продукции. В Тульской рассматривается запуск глубокой переработки золошлаков - продуктов преобразования горных пород и сжигания угля - для производства керамзита и строительных материалов.

"Всего в России накоплено свыше 100 млрд т отходов производства, к 2050 году этот объем может превысить 200 млрд т. Площадь их размещения достигает 1600 кв. км, а к середине века может увеличиться до 8000 кв. км", - рассказали газете в пресс-службе "Роснано".

При этом там отметили, что до 80% накопленных отходов поддаются переработке. А это превращает их в ценный источник сырья, прибыль от реализации которого может быть направлена на восстановление территорий. Рыночный эквивалент стоимости находящихся в ТГО ценных компонентов превышает 1 трлн рублей, подчеркнули в компании.