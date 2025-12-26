Финрезультаты ВТБ говорят о сохранении контроля над финансовой моделью и достаточном запасе прочности - "Цифра брокер"

Финансовая отчетность ВТБ по МСФО за ноябрь и одиннадцать месяцев 2025 года говорит о сохранении контроля над финансовой моделью и достаточном запасе прочности, считают аналитики инвесткомпании "Цифра брокер".

"Результаты ВТБ за ноябрь выглядят сдержанно и отражают переход банка в более осторожный режим, - отмечают эксперты в комментарии. - Ключевой момент отчета - заметный рост резервов, что напрямую давит на прибыль и рентабельность капитала. Снижение ROE в ноябре - следствие именно этого фактора, а не ухудшения операционного бизнеса. При этом фундаментально банк по-прежнему зарабатывает: операционные доходы остаются устойчивыми, процентный поток поддерживается высокой ставочной средой".

Усиление резервирования стратеги инвесткомпании расценивают как консервативный шаг на фоне повышенных макроэкономических рисков, а не как сигнал системных проблем в балансе. Важно, что менеджмент подтвердил годовой ориентир по прибыли. Это, на взгляд экспертов, говорит о сохранении контроля над финансовой моделью и достаточном запасе прочности.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.