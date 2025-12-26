Рубль днем растерял утренний рост в паре с юанем и перешел к слабому снижению на фоне низкой активности рынка

Москва. 26 декабря. Китайский юань развернулся вверх на Московской бирже в ходе дневных торгов в пятницу. Рубль растерял повышение первой половины сессии и слегка опускается на фоне сниженной активности рынка.

Поддержку котировкам рубля продолжает оказывать подготовка компаний-экспортеров к налоговым выплатам декабря. В следующий понедельник, 29 декабря, в бюджет должны быть перечислены НДФЛ, НДПИ, акцизы, налог на прибыль и страховые взносы.

Биржи Великобритании, Германии, Франции и других стран Европы, Гонконга и Австралии закрыты в связи с рождественскими праздниками.

Курс китайской валюты в 15:00 мск составил 11,0385 руб., что на 0,35 коп. выше уровня закрытия предыдущих торгов.

Торги долларом и евро не проводятся на Московской бирже с 13 июня 2024 года из-за санкций. В связи с этим наиболее подходящими ориентирами колебаний курса (в том числе для внебиржевого рынка) являются котировки однодневного фьючерсного контракта с автопролонгацией на курс "доллар США - российский рубль" (USDRUBF) и такого же контракта на курс "евро - российский рубль" (EURRUBF).

Контракт USDRUBF к 15:00 мск опустился на 3 копейки относительно закрытия предыдущего торгового дня, до 77,87 руб./$1; контракт EURRUBF, напротив, поднялся на 7 копеек, до 91,88 руб./EUR1.

Банк России в I полугодии 2026 года будет проводить операции с валютой исходя из корректировки анонсированного Минфином объема операций в рамках бюджетного правила на продажи в размере 4,62 млрд рублей в день, говорится в сообщении регулятора.

Средства ФНБ на покрытие дефицита бюджета вне бюджетного правила в 2025 году не использовались.

С учетом уже анонсированного Минфином объема продаж валюты в рамках бюджетного правила с 5 декабря 2025 года по 15 января 2026 года (5,6 млрд рублей в день) Банк России с 12 по 15 января 2026 года будет осуществлять суммарную продажу валюты в объеме 10,22 млрд рублей в день.

Средний курс пары доллар/рубль составит в 2026 году 91,9 руб./$1, говорится в материале аналитической компании "Эйлер". По мнению аналитиков, на курс рубля в 2026 году будут влиять следующие факторы:

- Сокращение продаж валюты вне бюджетного правила, оно будет дискретным и пройдет в два этапа. В начале года выпадут продажи, связанные с зеркалированием использования ФНБ на расходы бюджета вне бюджетного правила, в результате чего продажи валюты снизятся c текущих 8,9 млрд руб. в день до 4,6 млрд руб. в день.

- Эксперты полагают, что во втором полугодии 2026 года объем продаж валюты в рамках нерегулярных операций с большой вероятностью уменьшится дополнительно (примерно на 2 млрд руб. в день), т.к. Минфин со следующего года планирует заметно снизить объем инвестиций из ФНБ.

- Согласно базовому сценарию стратегов "Эйлера", среднегодовая экспортная цена российской нефти будет находиться в диапазоне $45-50 за баррель. В 2025 году средняя цена российской нефти была заметно выше - около $56 за баррель.

"Изменение цен нефти переносится в предложение валюты (и соответственно, в курс) с лагами, изменение же объема операций по бюджетному правилу реагирует на динамику цен на нефть быстрее, - указывают аналитики. - Поэтому краткосрочная реакция курса на изменение цен на нефть может быть контринтуитивной. Помимо указанных выше факторов, наш прогноз исходит из геополитического статус-кво и отсутствия интенсивных оттоков, связанных с операциями по финансовому счету".

Цены на нефть слабо повышаются в пятницу, трейдеры оценивают риски для поставок на фоне новостей об ударах США по Нигерии и усилении Вашингтоном давления на Венесуэлу.

Стоимость февральских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 15:00 мск составляет $62,26 за баррель, что на 0,05% выше, чем на закрытие предыдущих торгов. Фьючерсы на нефть WTI на февраль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подорожали к этому времени на 0,15%, до $58,43 за баррель.

В четверг торги не проводились, поскольку биржи США и Европы были закрыты по случаю Рождества. Активность на рынках остается слабой.

Береговая охрана и вооруженные силы США наращивают силы, чтобы осуществить захват нефтяного танкера Bella 1, неудачная попытка перехвата которого была осуществлена в минувшие выходные, сообщает The Wall Street Journal. Судно связывают с Венесуэлой и Ираном.

Ранее Вашингтон ввел режим блокады в отношении всех подсанкционных нефтяных танкеров, направляющихся в Венесуэлу или покидающих ее.

В четверг США нанесли серию ударов по объектам ИГИЛ (ИГ, террористическая организация, запрещена в РФ) на северо-западе Нигерии в рамках сотрудничества с властями страны в области безопасности. Хотя основные нефтяные месторождения расположены на юге Нигерии, эти удары усиливают геополитическую напряженность.

Цены на Brent и WT выросли более чем на 3% с начала текущей недели и могут завершить ее максимальным ростом с конца октября. При этом по итогам 2025 года обе марки могут продемонстрировать самое резкое снижение со времен пандемии COVID-19 на фоне ожиданий избыточного предложения нефти на мировом рынке в следующем году. С начала года цена Brent снизилась примерно на 16%, WTI - на 18%.

