Потенциал роста индекса Hang Seng в 2026г составляет 10% - "БКС МИ"

Потенциал роста индекса Hang Seng в 2026 году составляет 10%, говорится в материале аналитиков "БКС Мир инвестиций".

"Китайский рынок акций входит в 2026 год в фазе стабилизации, - отмечают эксперты. - Макроданные нормализуются, давление рынка недвижимости спадает, а восстановление прибыли бизнеса остается ключевым условием дальнейшего роста. При текущих мультипликаторах (P/E 11,5х) движение вверх будут ограничивать качество прибыли и динамика глобальной ликвидности. Мы присваиваем "нейтральный" взгляд индексу Hang Seng c потенциалом роста 10%, учитывая более сбалансированное соотношение риска и доходности".

По мнению стратегов, текущая оценка китайского рынка стала менее интересной по сравнению с началом 2025 года. Мультипликатор Р/Е индекса Hang Seng составляет 11,5х, на 10% выше среднего значения 10х за последние 5 лет. Привлекательность снизилась и относительно других рынков: дисконт в оценке Hang Seng к индексу S&P 500 вернулся к 50% - среднему уровню за последние 5 лет. В начале 2025 гожа дисконт составлял 60%.

На взгляд экспертов БКС, в 2026 году рынок, вероятно, продолжит торговаться с текущими мультипликаторами, если компании смогут показать качественный рост прибыли. По итогам 2025 года прибыль на акцию (EPS) индекса Hang Seng не выросла. Оценка БКС индекса на 2026 год - 28000 пунктов.

Потенциал роста может быть больше, полагают аналитики, если сыграют следующие факторы:

- Восстановление внутреннего спроса.

- Улучшение ситуации на рынке недвижимости.

- Усиление перетока капитала в развивающиеся рынки на фоне снижения ставки ФРС.

- Дальнейшие инвестиции в ИИ-разработки.

Отмечают эксперты и возможные риски:

- Разочарования рынка прибылью из-за "хрупкого" спроса.

- Дефляционное давление.

- Дальнейшее ухудшение рынка недвижимости.

- Усиление регулирования отдельных секторов.

- Геополитика.

