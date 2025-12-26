Средний курс пары рубль/доллар составит в 2026 году 91,9 руб./$1 - "Эйлер"

Средний курс пары рубль/доллар составит в 2026 году 91,9 руб./$1, говорится в материале аналитической компании "Эйлер".

По мнению аналитиков, на курс рубля в 2026 году будут влиять следующие факторы:

- Сокращение продаж валюты вне бюджетного правила, оно будет дискретным и пройдет в два этапа. В начале года выпадут продажи, связанные с зеркалированием использования ФНБ на расходы бюджета вне бюджетного правила, в результате чего продажи валюты снизятся c текущих 8,9 млрд руб. в день до 4,6 млрд руб. в день.

Эксперты полагают, что во 2П26 объем продаж валюты в рамках нерегулярных операций с большой вероятностью уменьшится дополнительно (примерно на 2 млрд руб. в день), т.к. Минфин со следующего года планирует заметно снизить объем инвестиций из ФНБ.

- Согласно базовому сценарию стратегов "Эйлера", среднегодовая экспортная цена российской нефти будет находиться в диапазоне $45-50/барр. В 2025 году средняя цена российской нефти была заметно выше - около $56/барр.

"Изменение цен нефти переносится в предложение валюты (и, соответственно, в курс) с лагами, изменение же объема операций по бюджетному правилу реагирует на динамику цен на нефть быстрее, - указывают аналитики. - Поэтому краткосрочная реакция курса на изменение цен на нефть может быть контринтуитивной. Помимо указанных выше факторов, наш прогноз исходит из геополитического статус-кво и отсутствия интенсивных оттоков, связанных с операциями по финансовому счету".

