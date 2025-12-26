.
Мнения аналитиков
Шансы на снижение доходностей по широкому сегменту ОФЗ краткосрочно преобладают - "АКБФ"
26 декабря 2025 года 13:35
Шансы на снижение доходностей по широкому сегменту ОФЗ краткосрочно преобладают - "АКБФ"
Шансы на снижение доходностей по широкому сегменту ОФЗ в краткосрочной перспективе преобладают, считают аналитики инвестиционной компании "АКБФ". Эксперты отмечают, что по выпуску 26226 на конец следующей рабочей недели целевой усредненный уровень оценивается в диапазоне 13,4-13,8% годовых. Также ожидается итоговое понижение доходностей по индикативным выпускам 26219, 26226, 26224, 26225, 26240 в декабре 2025г-январе 2026г. На основании макроэкономической статистики и текущей ценовой динамики справедливый диапазон доходностей на ближайший месяц - 12,95-15,25% годовых, указывают аналитики инвесткомпании в комментарии. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
Ключевые слова: РОССИЯ-ОФЗ-ОБЛИГАЦИИ-ПРОГНОЗ
26 декабря 2025 года 19:36
Рынок акций РФ во вторую неделю декабря продолжил поступательный рост на ожиданиях прогресса в процессе мирного урегулирования военного конфликта на Украине, также фактором поддержки выступили очередные данные Росстата о дальнейшем замедлении годовой инфляции, что подогревает ожидания дальнейшего смягчения монетарной политики ЦБ РФ. Индекс МосБиржи на неделе поднялся к 2740 пунктам на фоне ослабления рубля в условиях падения нефти. читать дальше
.26 декабря 2025 года 19:35
Москва. 26 декабря. Рынок акций РФ в пятницу вырос на ожиданиях геополитических новостей в свете известий о скорой встрече президентов США и Украины, также поддержку оказали ралли металлов и новости о вероятных дивидендах "Норникеля" (MOEX: GMKN), сдерживающим фактором выступила просевшая нефть (фьючерс на Brent опустился к $61,5 за баррель). Индекс МосБиржи превысил 2750 пунктов, вернувшись к уровню недельной давности. читать дальше
.26 декабря 2025 года 19:16
Москва. 26 декабря. Китайский юань слегка повысился на Московской бирже по итогам торгов в пятницу. Рубль незначительно опустился на фоне сниженной активности рынка и перед выходными днями. читать дальше
.26 декабря 2025 года 18:53
Средний курс пары рубль/доллар составит 90 руб./$1 в 2026 году, говорится в обзоре инвестиционного банка "Синара". "При сохранении потоков капитала на нынешних уровнях и постепенном смягчении ограничений наиболее вероятная траектория - умеренное ослабление рубля, - отмечают эксперты Александр... читать дальше
.26 декабря 2025 года 18:05
Финам" нейтрально оценивает финансовые результаты ВТБ за 11 месяцев 2025 года и сохраняет рейтинг акций банка на уровне "покупать" с целевой ценой 123,8 руб. за бумагу, говорится в комментарии заместителя руководителя отдела анализа акций Игоря Додонова. "Представленную отчетность ВТБ за 11... читать дальше
.26 декабря 2025 года 17:31
Совкомбанк рекомендует покупать акции ПАО "ВИ.ру" (бренд "ВсеИнструменты.ру"), сообщается в материале аналитика Сергея Зорина. "За последние 9 месяцев компания сократила чистый долг до 3,4 млрд руб., а показатель Чистый долг/EBITDA - с 2,4x до 0,4x, - констатирует эксперт. - Улучшение стало... читать дальше
.26 декабря 2025 года 16:50
"БКС Мир инвестиций" подтверждает позитивную оценку бумаг Сбербанка с прогнозной ценой 410 рублей для обыкновенных и привилегированных акций, сообщается в материале аналитика Артема Перминова. "Мы довольно консервативно ожидаем, что дальнейший рост чистого комиссионного дохода Сбербанка не... читать дальше
.26 декабря 2025 года 16:16
Финрезультаты ВТБ говорят о сохранении контроля над финансовой моделью и достаточном запасе прочности - "Цифра брокер"
Финансовая отчетность ВТБ по МСФО за ноябрь и одиннадцать месяцев 2025 года говорит о сохранении контроля над финансовой моделью и достаточном запасе прочности, считают аналитики инвесткомпании "Цифра брокер". "Результаты ВТБ за ноябрь выглядят сдержанно и отражают переход банка в более осторожный... читать дальше
.26 декабря 2025 года 15:41
Качественные облигации с фиксированным купоном по-прежнему интересны к покупке, говорится в комментарии аналитиков "Солид Брокер". "Так как период снижения ключевой ставки находится в активной фазе, качественные облигации с фиксированным купоном интересны к покупке, в том числе за счет хорошей... читать дальше
.26 декабря 2025 года 15:33
Рубль днем растерял утренний рост в паре с юанем и перешел к слабому снижению на фоне низкой активности рынка
Москва. 26 декабря. Китайский юань развернулся вверх на Московской бирже в ходе дневных торгов в пятницу. Рубль растерял повышение первой половины сессии и слегка опускается на фоне сниженной активности рынка. читать дальше
.26 декабря 2025 года 15:05
Потенциал роста индекса Hang Seng в 2026 году составляет 10%, говорится в материале аналитиков "БКС Мир инвестиций". "Китайский рынок акций входит в 2026 год в фазе стабилизации, - отмечают эксперты. - Макроданные нормализуются, давление рынка недвижимости спадает, а восстановление прибыли бизнеса... читать дальше
.26 декабря 2025 года 14:35
Средний курс пары рубль/доллар составит в 2026 году 91,9 руб./$1, говорится в материале аналитической компании "Эйлер". По мнению аналитиков, на курс рубля в 2026 году будут влиять следующие факторы: - Сокращение продаж валюты вне бюджетного правила, оно будет дискретным и пройдет в два этапа. В... читать дальше
.26 декабря 2025 года 14:07
одна из ставок на крепкие дивидендные бумаги на российском фондовом рынке, считают аналитики инвестиционной компании "Финам". "Эмитент по-прежнему остается нашим фаворитом среди российских ритейлеров. В связи со слабыми относительно прогнозов результатами за III квартал, мы понизили цену бумаги до... читать дальше
.26 декабря 2025 года 13:11
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет негативную оценку перспектив котировок акций ПАО "Мечел", сообщается в материале аналитиков. Новостной поток эмитента окажет смешанное влияние, считают эксперты инвесткомпании. "По нашей оценке, реструктуризация долговых платежей позволит компании... читать дальше
.26 декабря 2025 года 12:34
Результат рынка рублевых гособлигаций за следующий год должен быть по меньшей мере не хуже текущего (составил около 22%), считает управляющий по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Дмитрий Грицкевич. Рынок ОФЗ завершает год умеренной коррекцией после сохранения осторожной позиции ЦБ... читать дальше
