ЮГК в целом сохраняет сильный фундаментальный кейс - "БКС МИ"

ПАО "Южуралзолото группа компаний" (ЮГК) в целом сохраняет сильный фундаментальный кейс, однако навес, связанный с корпоративной неопределенностью, может привносить дополнительную волатильность в акции, считают аналитики "БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") Кирилл Чуйко, Дмитрий Казаков и Николай Масликов.

Эмитент планирует разработку карьера мощностью до 1,2 млн тонн руды в год на участке Осейка Семеновского золоторудного месторождения в Челябинской области, говорится в материалах компании к общественным обсуждениям.

Согласно техпроекту, отработка запасов месторождения предусмотрена открытым способом, срок эксплуатации карьера - девять лет.

Запасы руды на время эксплуатации предприятия составят 9,75 млн тонн (из них балансовые - 8,76 млн тон, забалансовые - 991,6 тыс. тонн).

Обсуждение будут проводиться в период с 12 января по 10 февраля 2026 года. По их итогам могут быть инициированы общественные слушания.

"Оцениваем новость нейтрально. Компания сообщает о планах отработать все балансовые запасы и часть забалансовых. Отработка всех запасов C1+C2 целиком соответствует лишь 30% годового производства золота ЮГК. Если закладывать срок эксплуатации карьера в девять лет, то отработка составит всего 3% годового выпуска золота. Считаем, что наиболее приоритетная задача для компании - развитие производства на Сибирском хабе и восстановление производства на Уральском", -пишут эксперты инвесткомпании в обзоре.

"Сохраняем "позитивный" взгляд на ЮГК. В спотовых ценах компания торгуется по мультипликатору Р/Е на уровне 3х против исторических 6х. Считаем, что ЮГК не полностью реализовала фактор высоких цен на золото и потенциал производства, и у компании остается сильный фундаментальный кейс. Однако мы подчеркиваем, что навес, связанный с корпоративной неопределенностью, может привносить дополнительную волатильность в бумагу", - указывают аналитики "БКС МИ".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.