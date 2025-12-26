Поводов для укрепления рубля в настоящее время нет - "Алор Брокер"

Явных поводов для укрепления российской валюты в настоящее время нет, считает аналитик инвестиционной компании "Алор Брокер" Игорь Соколов.

Рубль вновь перешел в наступление, при этом никаких явных поводов для укрепления российской валюты нет, отмечает эксперт.

Росту рубля способствовали валютные интервенции ЦБ - сейчас регулятор ежедневно продает юаней на 14,54 млрд руб. В условиях тонкого и малоликвидного рынка это большая сумма, как раз и вызвавшая такое движение, указывает Соколов.

"Возможно, сейчас хорошее время для покупки доллара и юаня против рубля", - пишет он в комментарии.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.