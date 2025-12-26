Индекс Мосбиржи попробует подняться к 2750п в пятницу - ПСБ

Индекс Мосбиржи попробует подняться к верхней границе диапазона 2700-2750 пунктов на торгах в пятницу, прогнозирует начальник отдела экономического и отраслевого анализа банка ПСБ Евгений Локтюхов.

"Рынок вошел в режим ожидания Нового года, и без ярких новостей вряд ли стоит ожидать сильного направленного движения в последние дни года. Однако текущие уровни по индексу в целом и "идейным" бумагам, в отсутствие новостного негатива выглядят все-таки низковато с конъюнктурной точки зрения, - пишет эксперт в комментарии. - Ждем, что в пятницу индекс Мосбиржи будет тяготеть к верхней границе нашего текущего целевого диапазона 2700-2750 пунктов".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.