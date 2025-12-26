Поводов для активизации торгов на рынке акций РФ нет - "Алор Брокер"

Поводов для активизации торгов на российском рынке акций в настоящее время нет, говорится в комментарии аналитика инвестиционной компании "Алор Брокер" Игоря Соколова.

Торги на рынке акций в четверг проходили очень вяло, оборот составил чуть менее 41 млрд руб., что вдвое ниже средних значений последних дней, констатирует эксперт.

"Не ждем оживления торгов в пятницу - поводов для активизации нет, так что рынок продолжит находиться в предновогодней "спячке" на границе долгосрочного нисходящего тренда", - указывает он.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.