Риски тестирования нижней границы диапазона 11-11,5 руб./юань сохраняются - ПСБ

Риски тестирования курсом валютной пары юань/рубль нижней границы диапазона 11-11,5 руб. за юань сохраняются, считает управляющий по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Богдан Зварич.

"Ожидаем в пятницу продолжения движения пары юань/рубль в диапазоне 11-11,5 руб. Риски повторного тестирования его нижней границы и краткосрочного отступления на более низкие уровни сохраняются, чему способствует спрос на рублевую ликвидность со стороны экспортеров, - отмечает эксперт в комментарии. - Плюс к этому тенденцию к укреплению рубля может поддержать снижение активности импортеров, которые к текущему моменту могли накопить достаточный запас валюты".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.