Бумаги Газпрома интересны для покупки на долгосрочную перспективу - ПСБ

Бумаги "Газпрома" интересны для покупки на долгосрочную перспективу, считает аналитик банка ПСБ Екатерина Крылова.

По мнению эксперта, на динамику акций "Газпрома", помимо общих для всего рынка факторов геополитики и смягчения денежно-кредитной политики Банка России, будут влиять факторы цены и объемов поставок, а также реализация новых экспортных маршрутов.

"Согласно дивидендной политике, при долговой нагрузке ниже 2,5х "чистый долг / EBITDA" "Газпром" может платить дивиденды, и формально такая возможность есть, но все будет зависеть от курса рубля, динамики ключевой ставки и генерируемого свободного денежного потока, - отмечает Крылова. - Полагаем, что теоретически в 2026 году "Газпром" может выплатить порядка 8 руб./акцию".

На взгляд аналитика, бумаги "Газпрома" интересны на долгосрочную перспективу и могут стать хорошей ставкой, во-первых, на стабилизацию на геополитической арене, во-вторых, на смягчение денежно-кредитной политики Банка России, в-третьих, на активное развитие внутреннего рынка и газохимического бизнеса.

