ПСБ подтверждает прогнозную цену акций Яндекса на уровне 5810 руб

Банк ПСБ подтверждает прогнозную цену акций "Яндекса" на уровне 5810 рублей за штуку на горизонте 12 месяцев, сообщается в комментарии аналитика Лауры Кузнецовой.

"Яндекс" технически смотрится интересно: нисходящий тренд от ноября 2021 года уверенно пройден, - отмечает эксперт. - С середины ноября бумаги показывают неплохую восходящую динамику, ждем в ближайшее время движения к максимумам этого года - 4795 руб. (+6% от текущих уровней)".

Компания провела в 3К25 ресегментацию бизнеса, что, на взгляд Кузнецовой, улучшит прозрачность и позволит четче оценивать потенциал развития того или иного сегмента.

По мнению аналитика, "Яндекс" выигрывает за счет высоко диверсифицированного бизнеса, растет на 30%+ ежегодно, генерирует 20%+ маржу по скорр.EBITDA, сдерживает рост расходов, удерживает долговую нагрузку низкой.

