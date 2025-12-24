"Финам" повысил целевую цену акций Global X China Electric Vehicle and Battery ETF до HKD 128,7

"Финам" повысил целевую цену акций Global X China Electric Vehicle and Battery ETF с HKD 108,3 до HKD 128,7, а рейтинг - с "держать" до "покупать", сообщается в материале аналитика Сергея Кауфмана.

Потенциал роста составляет 21,3% с текущих уровней. Повышение целевой цены в первую очередь связано с высокими темпами роста продаж электромобилей и гибридов в Китае с начала года, ростом экспорта и отскоком цен на литий.

"Global X China Electric Vehicle and Battery ETF позволяет инвестировать в китайских производителей электромобилей, аккумуляторов и компании, добывающие редкоземельные металлы, - пишет эксперт. - В последние годы продажи китайских электромобилей и гибридов на внутреннем и экспортном рынках непрерывно увеличивались. При этом развитие зарядной инфраструктуры и ценовая привлекательность позволяют рассчитывать на продолжение этого тренда. Кроме того, крупнейшие активы ETF даже после роста имеют умеренную оценку по мультипликаторам, а цены на литий, которые долгое время были слабым место фонда, наконец перешли к восстановлению".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.