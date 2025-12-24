Инвестбанк "Синара" понизил прогнозную цену акций Xiaomi до HKD55

Инвестиционный банк "Синара" понизил прогнозную цену акций Xiaomi с HKD70 до HKD55 за бумагу, сохранив рейтинг "покупать", сообщается в комментарии аналитика Сергея Вахрамеева.

Потенциал роста составляет 37% с текущих ценовых уровней.

"С 2 июля, когда котировки акций Xiaomi достигли рекордной высоты, они снизились на 35%, в то время как индекс Hang Seng вырос на 6%, - отмечает эксперт. Основной причиной такого проигрыша бенчмарку считаем замедление роста прибыли компании, связанное со слабым спросом на смартфоны, снижением темпов увеличения выручки в сегменте "Интернет вещей" и повышением себе-стоимости вследствие подорожания памяти".

В результате корректировок модели целевая цена снижена до HKD55 за акцию, однако с учетом 37%-ного потенциала роста сохранен рейтинг "покупать".

На взгляд аналитика, развитие в сегменте электромобилей с лихвой перекроет циклический спад в других сегментах.

