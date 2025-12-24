Рубль днем заметно дешевеет в паре с юанем на фоне сниженной активности рынка

Москва. 24 декабря. Китайский юань растет на Московской бирже в ходе дневных торгов в среду. Рубль дешевеет на фоне сниженной активности рынка, в том числе, из-за рождественских праздников на западных площадках. В среду не работают биржи Германии и Италии, биржи США и Великобритании закроются раньше обычного.

Курс китайской валюты в 15:00 мск составил 11,2395 руб., что на 12,75 коп. выше уровня закрытия предыдущих торгов.

Торги долларом и евро не проводятся на Московской бирже с 13 июня 2024 года из-за санкций. В связи с этим наиболее подходящими ориентирами колебаний курса (в том числе для внебиржевого рынка) являются котировки однодневного фьючерсного контракта с автопролонгацией на курс "доллар США - российский рубль" (USDRUBF) и такого же контракта на курс "евро - российский рубль" (EURRUBF).

Контракт USDRUBF к 15:00 мск вырос на 70 копеек относительно закрытия предыдущего торгового дня, до 79,1 руб./$1; контракт EURRUBF, увеличился на 95 копеек, до 93,46 руб./EUR1.

Поддержку рублю оказывает подготовка компаний-экспортеров к налоговым выплатам декабря. В следующий понедельник, 29 декабря, им предстоит перечислить в бюджет НДФЛ, НДПИ, акцизы, налог на прибыль и страховые взносы.

Пара юань/рубль продолжает движение в диапазоне 11-11,5 руб. на торгах в среду, отмечает управляющий по анализу банковского и финансового рынков ПСБ Богдан Зварич.

В поддержку рубля продолжают выступать осторожная позиция ЦБ РФ в рамках цикла смягчения денежно-кредитной политики и рост предложения иностранной валюты со стороны экспортеров в преддверии пика налоговых выплат, а также снижение спроса на валюту со стороны импортеров, которые могли создать достаточный запас рублевой ликвидности в первой половине декабря, указывает эксперт в комментарии.

Напротив, сдерживающим для рубля фактором могут выступать ожидания еженедельных данных по инфляции, которые выйдут уже после закрытия валютного рынка и будут отыгрываться инвесторами утром в четверг, отмечает аналитик ПСБ.

Нефть остается в небольшом плюсе в среду на фоне низкой активности рынка перед выходным по случаю Рождества в США, Европе, а также ряде азиатских стран.

Стоимость февральских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 15:00 мск составляет $62,55 за баррель, что на 0,29% выше, чем на закрытие предыдущих торгов. Фьючерсы на нефть WTI на февраль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подорожали к этому времени на 0,41%, до $58,61 за баррель.

Трейдеры продолжают следить за новостями относительно ситуации вокруг Венесуэлы, а также российско-украинского конфликта.

В этом году Brent подешевела на 16%, WTI - на 18%.

Оценки Американского института нефти (API), опубликованные в ночь на среду, показали увеличение запасов нефти в США на 2,4 млн баррелей. Официальные данные о запасах энергоносителей в США будут обнародованы 29 декабря.