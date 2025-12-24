Инвестбанк "Синара" понизил прогнозную цену акций МГКЛ до 5,2 руб

Инвестбанк "Синара" понизил прогнозную цену акций "МГКЛ" ("Мосгорломбард") с 5,3 руб. до 5,2 руб. за бумагу, оставив без изменения рейтинг "покупать". Потенциал роста составляет 119% на горизонте года, сообщается в материале старшего аналитика Марии Лукиной.

"Для оценки мы используем метод дисконтирования дивидендов, который позволяет точнее отразить вклад высокомаржинальных проектов в стоимость, - отмечает эксперт. - Справедливая капитализация "МГКЛ" на конец 2026 года составляет, по нашей оценке, ~6,6 млрд руб., целевая цена - 5,2 руб. за акцию (ранее - 5,3 руб.), справедливая стоимость - 9,1 млрд руб. При высоких прогнозируемых темпах роста коэффициент P/E 2025П на уровне 3,0 считаем привлекательным".

Аналитик подчеркивает, что "МГКЛ" выстраивает стратегию вокруг связки ломбардного бизнеса, ресейла и оптовой торговли драгметаллами, масштабируя эти направления путем привлечения долгового финансирования, что в текущих макроэкономических условиях обходится недешево: по последнему выпуску облигаций на 1 млрд руб. купон установлен на уровне 24%. Это, в свою очередь, негативно сказывается на прибыльности, однако руководство компании считает ускоренный рост приоритетом.

"Рентабельность в том числе зависит от ресейла, где дочерняя компания Ресейл-АйТи, отвечающая за разработку ИТ-решений для всей группы, заручилась господдержкой по линии Минэкономразвития в рамках программы субсидирования выхода на рынок капитала, - указывает Лукина. - Вместе с тем для полноценной оценки эффективности выбранной "МГКЛ" стратегии остается дождаться более детальной разбивки по направлениям, которую, мы полагаем, компания представит по итогам года".

