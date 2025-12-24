"БКС МИ" повысил прогнозную цену акций PDD до $157

"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") повысил прогнозную стоимость акций PDD Holdings Inc. (ранее Pinduoduo Inc.) до $157 за штуку на горизонте года, что предполагает потенциал роста 40% от текущего уровня, сообщается в материале аналитика Андрея Саенко.

"Сохраняем "позитивный" взгляд на акции эмитента, одного из лидеров электронной коммерции Китая по оборотам и числу заказов, который работает под брендом Temu. "Ответные пошлины" Трампа и ужесточение условий межграничной торговли с США серьезно отразились на бизнесе, но результаты за II квартал показали улучшение прибыльности и стабилизацию роста. В III квартале тенденция продолжилась, - отмечает эксперт. - С одной стороны, оправдывается поддержка компанией поставщиков и переориентация сбыта на другие рынки, с другой - изменения могут вести к волатильности прибыли".

Саенко указывает, что по мультипликаторам EV/EBITDA и P/E акции оценены на уровне 6,0x и 9-11x соответственно, что дешево, а при возврате к двухзначным темпам роста совсем дешево.

"Мы считаем бумаги недооцененными. Текущая оценка по мультипликаторам EV/S, EV/EBITDA и P/E дешевле Alibaba, что не отражает потенциал дальнейшего опережающего структурного роста компании по мере преодоления тарифной асимметрии в условиях торговли", - говорится в обзоре эксперта "БКС МИ".

Обращает внимание Саенко и на возможные риски:

-Агрессивный ответ конкурентов, стремящихся защитить свои позиции на рынке, может как сдерживать рост продаж, так и развязать ценовые войны, что негативно для маржинальности.

-Замедление темпов восстановления внутреннего спроса в Китае.

-Адаптация бизнес-модели к турбулентности межграничной торговли в США может сдерживать рост и повлечь дополнительные расходы.

-Усиление стриминга e-commerce: тренд на переход розничных продаж от поиска продуктов потребителями к активному предложению продуктов потребителям стриминговыми сервисами, как следствие, структурное замещение бизнес-модели электронного ритейла. Это особенно актуально в свете развития искусственного интеллекта более капитализированными конкурентами (Alibaba).

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.