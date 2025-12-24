Предновогоднего ралли в ОФЗ, скорее всего, не будет - ПСБ

Традиционного предновогоднего ралли на рынке рублевых долговых госбумаг, скорее всего, не будет на фоне осторожного решения ЦБ по ключевой ставке, полагают аналитики банка ПСБ.

Вместе с тем, говорится в комментарии, ожидается, что по итогам 2025 года индекс RGBI закроется несколько выше текущих значений (ближе к 119 пунктам), чему может способствовать позитивная статистика по инфляции и покупки облигаций накануне длинных праздников.

