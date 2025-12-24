.
24 декабря 2025 года 11:44
"БКС МИ" сохраняет "нейтральную" оценку акций Северстали, НЛМК и ММК
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет "нейтральную" оценку перспектив котировок акций "Северстали", Новолипецкого металлургического комбината" (НЛМК) и "Магнитогорского металлургического комбината" (ММК), сообщается в материале аналитиков Кирилла Чуйко, Дмитрия Казакова и Николая Масликова. В ноябре 2025 года в России было выпущено 5,2 млн тонн стали, что на 6% ниже, чем годом ранее. Такую оценку в последнем отчете дает Всемирная ассоциация производителей стали (World Steel Association, WSA). Всего с января по ноябрь производство сократилось в годовом сопоставлении на 5%. "Считаем новость нейтральной. Отраслевой кризис в черной металлургии продолжается с 2024 года. В наших прогнозах мы также закладываем умеренное падение производства и сокращение потребления. Это в первую очередь связано с замедлением активности в строительном секторе на фоне высоких процентных ставок", - отмечают эксперты. "Сохраняем "нейтральный" взгляд на черных металлургов - "Северсталь", "НЛМК" и "ММК". В спотовых ценах мультипликатор Р/Е у этих компаний выше исторических значений ("Северсталь" - 15,4х, НЛМК - 9,1х, ММК - 23,6х). С учетом наших прогнозов ключевой ставки, курса рубля и спроса на сталь целевой Р/Е на 2026 год у "Северстали" составит около 9х, у НЛМК - 7х, у ММК - 8х. У всех трех оценка по Р/Е будет находиться близко к историческим уровням", - пишут аналитики инвесткомпании в обзоре. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
