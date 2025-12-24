"БКС МИ" сохраняет позитивную оценку акций Т-Технологий

"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет позитивную оценку перспектив котировок акций МКПАО "Т-Технологии", сообщается в материале аналитиков Артема Перминова и Андрея Шарова.

Эксперты считают операционные результаты эмитента за ноябрь 2025 года нейтральными. Рост клиентской базы продолжил замедляться, но медленнее рос и кредитный портфель; также снизился объем средств клиентов.

"Сохраняем "позитивный" взгляд на акции. Несмотря на замедление отдельных операционных метрик, мы все еще видим потенциал для роста чистой прибыли. Текущая оценка по мультипликатору P/E на базе нашего прогноза прибыли на 2025 год составляет 5,1x против среднеисторического уровня 6,7х", - указывают они.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.