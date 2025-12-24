Индекс Мосбиржи может продолжить движение в диапазоне 2700-2800п до конца 2025г - "Цифра брокер"

Индекс Мосбиржи продолжит движение в узком боковом диапазоне 2700-2800 пунктов до конца текущего года при отсутствии внешних или внутренних шоков, говорится в комментарии аналитиков инвестиционной компании "Цифра брокер".

Торговая активность будет постепенно снижаться по мере ухода крупных участников на рынке на новогодние каникулы, отмечают эксперты.

