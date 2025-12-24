.
Мнения аналитиков
Главная / Мнения аналитиков / Индекс Мосбиржи может продолжить движение в диапазоне 2700-2800п до конца 2025г - "Цифра брокер"
24 декабря 2025 года 10:29
Индекс Мосбиржи может продолжить движение в диапазоне 2700-2800п до конца 2025г - "Цифра брокер"
Индекс Мосбиржи продолжит движение в узком боковом диапазоне 2700-2800 пунктов до конца текущего года при отсутствии внешних или внутренних шоков, говорится в комментарии аналитиков инвестиционной компании "Цифра брокер". Торговая активность будет постепенно снижаться по мере ухода крупных участников на рынке на новогодние каникулы, отмечают эксперты. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Ключевые слова: РОССИЯ-АКЦИИ-ПРОГНОЗ
24 декабря 2025 года 19:30
Рубль в среду отыграл значительную часть дневных потерь и лишь слегка опустился в паре с юанем на фоне сниженной активности рынка
Москва. 24 декабря. Китайский юань растерял значительную часть роста первой половины торгов и лишь немного поднялся на Московской бирже по итогам сессии в среду. Рубль опустился на фоне сниженной активности рынка, в том числе, из-за рождественских праздников на западных площадках. В среду не работали биржи Германии и Италии, биржи США и Великобритании закрываются раньше обычного. читать дальше
.24 декабря 2025 года 19:25
Москва. 24 декабря. Рынок акций РФ в среду просел при невысокой активности торгов в условиях геополитической неопределенности, несмотря на заявления об успешном продвижении переговоров по мирному урегулированию российско-украинского конфликта; вечером продажам способствовала наметившаяся коррекция на сырьевых площадках после ралли (подешевели нефть и металлы). Индекс МосБиржи на фоне укрепления рубля опустился до 2720 пунктов. читать дальше
.24 декабря 2025 года 19:02
"Совкомфлот" вряд ли выплатит дивиденды за 2025 год, говорится в комментарии аналитиков сервиса "Газпромбанк Инвестиции". "Мы продолжаем следить за ситуацией в отрасли, - пишут эксперты. - Ранее мы рассматривали результаты "Совкомфлота" по итогам девяти месяцев 2025 года и отмечали убыточность... читать дальше
.24 декабря 2025 года 18:15
Банк ПСБ подтверждает прогнозную цену акций "Яндекса" на уровне 5810 рублей за штуку на горизонте 12 месяцев, сообщается в комментарии аналитика Лауры Кузнецовой. "Яндекс" технически смотрится интересно: нисходящий тренд от ноября 2021 года уверенно пройден, - отмечает эксперт. - С середины ноября... читать дальше
.24 декабря 2025 года 17:42
"Финам" повысил целевую цену акций Global X China Electric Vehicle and Battery ETF с HKD 108,3 до HKD 128,7, а рейтинг - с "держать" до "покупать", сообщается в материале аналитика Сергея Кауфмана. Потенциал роста составляет 21,3% с текущих уровней. Повышение целевой цены в первую очередь связано... читать дальше
.24 декабря 2025 года 16:59
Инвестиционный банк "Синара" понизил прогнозную цену акций Xiaomi с HKD70 до HKD55 за бумагу, сохранив рейтинг "покупать", сообщается в комментарии аналитика Сергея Вахрамеева. Потенциал роста составляет 37% с текущих ценовых уровней. "С 2 июля, когда котировки акций Xiaomi достигли рекордной... читать дальше
.24 декабря 2025 года 16:16
Восстановление цен на металлы позитивно для инвестиционного кейса "РусАла", говорится в комментарии аналитика инвесткомпании "Велес Капитал" Елены Кожуховой. Компания "РусАл" из-за отрицательного свободного денежного потока и на фоне дивидендной паузы "Норникеля" отказалась от выплат дивидендов за... читать дальше
.24 декабря 2025 года 15:42
Курс пары рубль/юань может составить 12 руб./юань в начале 2026 года, прогнозируют аналитики "Солид Брокер". "За 2025 год рубль укрепился к доллару на более чем 20%, став лидером по росту среди мировых валют, - отмечают эксперты в комментарии. - Такая тенденция не может продолжаться вечно и мы... читать дальше
.24 декабря 2025 года 15:25
Москва. 24 декабря. Китайский юань растет на Московской бирже в ходе дневных торгов в среду. Рубль дешевеет на фоне сниженной активности рынка, в том числе, из-за рождественских праздников на западных площадках. В среду не работают биржи Германии и Италии, биржи США и Великобритании закроются раньше обычного. читать дальше
.24 декабря 2025 года 15:05
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") подтверждает торговую идею "Лонг в акциях "ЕвроТранса", открытую 9 октября 2025 года, с ожидаемой доходностью 10% за три месяца, говорится в материале аналитика Кирилла Бахтина. "При открытии торговой идеи "Лонг "ЕвроТранс" 9 октября мы ожидали появления сразу трех... читать дальше
.24 декабря 2025 года 14:29
Инвестбанк "Синара" понизил прогнозную цену акций "МГКЛ" ("Мосгорломбард") с 5,3 руб. до 5,2 руб. за бумагу, оставив без изменения рейтинг "покупать". Потенциал роста составляет 119% на горизонте года, сообщается в материале старшего аналитика Марии Лукиной. "Для оценки мы используем метод... читать дальше
.24 декабря 2025 года 13:46
Объем привлеченных средств через IPO на российском рынке акций в следующем году может составить 150-200 млрд рублей, считают аналитики банка ПСБ. 2025 год оказался слабым на IPO, констатируют эксперты: прошло всего четыре размещения с общим объемом привлечения около 37,5 млрд рублей, из которых по... читать дальше
.24 декабря 2025 года 13:17
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") повысил прогнозную стоимость акций PDD Holdings Inc. (ранее Pinduoduo Inc.) до $157 за штуку на горизонте года, что предполагает потенциал роста 40% от текущего уровня, сообщается в материале аналитика Андрея Саенко. "Сохраняем "позитивный" взгляд на акции эмитента,... читать дальше
.24 декабря 2025 года 12:53
адиционного предновогоднего ралли на рынке рублевых долговых госбумаг, скорее всего, не будет на фоне осторожного решения ЦБ по ключевой ставке, полагают аналитики банка ПСБ. Вместе с тем, говорится в комментарии, ожидается, что по итогам 2025 года индекс RGBI закроется несколько выше текущих... читать дальше
.24 декабря 2025 года 12:16
Акции МКПАО "Т-Технологии" являются привлекательными для долгосрочных покупок, считают аналитики сервиса "Газпромбанк Инвестиции". "Положительно оцениваем результаты за одиннадцать месяцев 2025 года по РСБУ, отмечая при этом, что прибыль банка не включает прибыли страхового и брокерского бизнесов,... читать дальше
