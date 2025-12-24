Индекс Мосбиржи, вероятно, закончит 2025г в диапазоне 2700-2800п - "Алор Брокер"

Индекс Мосбиржи, вероятно, закончит текущий год в диапазоне 2700-2800 пунктов, считает аналитик инвестиционной компании "Алор Брокер" Игорь Соколов.

"Можно говорить о том, что негатив от декабрьского заседания Банка России по ключевой ставке уже отыгран. Однако пока мы не видим поводов ни для подъема, ни для возобновления продаж. На новогодние каникулы лучше уходить без новых позиций, поэтому ждем снижения объема торгов в оставшиеся дни. Скорее всего, год индекс Мосбиржи закончит в диапазоне 2700-2800 пунктов, то есть с потерями около 5%", - пишет эксперт в комментарии.

