Цены рублевых корпбондов в среду не продемонстрируют яркой динамики на фоне противоречивых факторов

Москва. 24 декабря. Котировки рублевых корпоблигаций в среду, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне влияния противоречивых внешних и внутренних факторов, в том числе неоднозначных итогов декабрьского заседания ЦБ РФ, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".

Накануне замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил в интервью "Интерфаксу", что Россия и США провели очередной раунд контактов по устранению взаимных раздражителей, повестка дня обсуждалась на достаточно серьезном уровне. "Не могу сказать, что значительное продвижение (достигнуто - ИФ) - есть отдельные темы, где такое продвижение фиксируется, но главные вопросы по-прежнему подвешены. И я думаю, понадобятся дополнительные усилия: не исключаю, что и импульсы на политическом уровне, чтобы двигаться дальше. Ориентир взят на то, чтобы следующий раунд состоялся, ориентировочно, я подчеркиваю, потому что конкретных дат нет, состоялся в начале весны", - подчеркнул Рябков.

Постпред США при НАТО Мэттью Уитакер считает, что в результате переговоров американских представителей с Украиной и Россией в Майами в прошлые выходные вопрос об урегулировании украинского кризиса удалось продвинуть. "Мы ближе, чем когда бы то ни было, к украинскому урегулированию, особенно после выходных, когда велись переговоры с одновременно с украинцами и русскими", - сказал он в эфире Fox News, добавив, что "мяч сейчас на стороне России".

По его словам, "мы сейчас хорошо представляем, чего хочет Украина, и стараемся понять, на какой максимум Россия может пойти и прекратить массированные атаки". Уитакер также сообщил, что в настоящее время "в режиме реального времени" обсуждаются четыре документа: мирный план из 20 пунктов, многосторонние гарантии безопасности, отдельно - гарантии безопасности со стороны США и план послевоенного "экономического роста и процветания".

Ранее спецпосланник президента США Стив Уиткофф назвал состоявшиеся в Майами переговоры с российской делегацией по украинскому урегулированию продуктивными и конструктивными. Такую же оценку он дал консультациям с украинской делегацией и европейскими представителями.

Американские фондовые индексы выросли во вторник вслед за акциями технологических и энергетических компаний, при этом S&P 500 обновил исторический максимум. Инвесторы оценивали большую порцию статистики. Опубликованные во вторник данные, вероятно, подтолкнут Федеральную резервную систему к тому, чтобы на январском заседании сделать паузу и сохранить базовую ставку на прежнем уровне. Объемы торгов были небольшими и, скорее всего, еще больше сократятся в среду, когда сессия будет укороченной перед Рождеством.

Экономика США в III квартале увеличилась на 4,3% в пересчете на годовые темпы, сообщило министерство торговли. Это максимальный подъем за два года. При этом эксперты в среднем предполагали замедление темпов роста до 3,3% с 3,8% во II квартале. Заказы на товары длительного пользования в США в октябре сократились на 2,2% по сравнению с предыдущим месяцем - до $307,4 млрд. Снижение было зафиксировано впервые за три месяца. Аналитики в среднем прогнозировали уменьшение на 1,5%. Объем заказов без учета самолетов и военного оборудования, служащий индикатором капиталовложений бизнеса, в прошлом месяце увеличился на 0,5%, в то время как ожидалось снижение на 0,1%.

Индекс потребительского доверия в США в декабре уменьшился до 89,1 пункта с 92,9 пункта в предыдущий месяц, сообщила исследовательская организация Conference Board. Консенсус-прогноз предполагал менее существенное падение - до 91 пункта.

Рынки акций крупнейших стран Азиатско-Тихоокеанского региона не показывают единой динамики на торгах в среду. Китайский индекс Shanghai Composite прибавляет 0,6%, гонконгский Hang Seng - 0,2%. Поддержку рынкам оказывают заявления властей США о том, что новые пошлины на импорт китайских чипов будут отложены минимум на 18 месяцев. Власти Китая, в свою очередь, сообщили о планах ускорить обновление городов и стабилизировать рынок недвижимости в 2026 году. Вместе с тем значение японского Nikkei 225 уменьшается на 0,1%. Значение южнокорейского индекса Kospi снижается на 0,2%. Австралийский S&P/ASX 200 потерял 0,4%.

Нефть торгуется в небольшом плюсе в среду на фоне низкой активности рынка перед выходным по случаю Рождества в США, Европе, а также ряде азиатских стран. Стоимость февральских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 9:20 мск составила $62,46 за баррель, что на 0,13% выше, чем на закрытие предыдущих торгов. Во вторник эти контракты выросли в цене на 0,5%, до $62,38 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на февраль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи подорожали к этому времени на 0,14%, до $58,46 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов увеличилась на 0,64%, до $58,38 за баррель.

Поддержку нефтяному рынку накануне оказали данные о более значительном, чем ожидалось, повышении ВВП США в III квартале. В то же время оценки Американского института нефти (API), опубликованные в ночь на среду, показали увеличение запасов нефти в США на 2,4 млн баррелей. Официальные данные о запасах энергоносителей в США будут обнародованы 29 декабря. Трейдеры также продолжают следить за новостями относительно ситуации вокруг Венесуэлы, а также конфликта вокруг Украины.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций во вторник снизилась в 1,2 раза относительно предыдущего торгового дня и оказалась вблизи средних значений - суммарный объем торгов бондами на Мосбирже составил 14,172 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 14,172 млрд рублей. При этом котировки корпоративных облигаций продемонстрировали смешанную динамику.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 23 декабря снизился всего на 0,02% и составил 118,35 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds за день прибавил 0,01%, поднявшись до 1202,76 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах повышения оказались облигации "РЖД-001Р-21R" (+0,75%), "Газпромбанк-001Р-21Р" (+0,43%) и "ГТЛК-001Р-08" (+0,32%), а в лидерах снижения - облигации "РЖД-30" (-0,53%), "Ростелеком-001P-05R" (MOEX: RTKM) (-0,52%) и "РЖД-001P-03R" (-0,41%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ООО "Икс 5 (MOEX: X5) Финанс" зафиксировало объем выпуска 10-летних облигаций серии 003P-15 на уровне 20 млрд рублей. Предусмотрены ежемесячные купоны. Финальный ориентир ставки составил 14,5% годовых, что соответствует доходности к оферте через полтора года в размере 15,5% годовых. Сбор заявок на выпуск прошел 23 декабря. Техразмещение запланировано на 25 декабря. Выпуск удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и резервов, а также страховых резервов. Облигации доступны для приобретения неквалифицированным инвесторам.

ОАО "РЖД" зафиксировало объем размещения 10-летних облигаций серии 001Р-50R с офертой через 3 года 10 месяцев на уровне 25 млрд рублей и установило финальный ориентир ставки купона в размере 15,35% годовых. Сбор заявок на выпуск планируемым объемом "не менее 20 млрд рублей" прошел 23 декабря. Финальному ориентиру соответствует доходность к оферте на уровне 16,48% годовых. По займу будет выплачиваться фиксированный ежемесячный купон. Техразмещение запланировано на 26 декабря. Выпуск удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов, а также доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам.

ПАО "АПРИ" (MOEX: APRI) зафиксировало объем выпуска облигаций серии БО-002Р-12 со сроком обращения 3,5 года на уровне 600 млн рублей. Первоначально объем выпуска планировался от 1 млрд рублей. Компания установила финальный ориентир ставки купона в размере 25% годовых, что соответствует доходности к погашению 28,08% годовых, купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация: по 25% от номинала будет погашено в даты окончания 33-го, 36-го, 39-го и 42-го купонных периодов, в результате дюрация составит около 2,2 года. Сбор заявок на выпуск прошел 23 декабря. Техразмещение пройдет 26 декабря. Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам после прохождения теста N6.

ГК "Пионер" зафиксировала объем выпуска 3-летних облигаций серии 002Р-02 на уровне 2,3 млрд рублей. Предусмотрены ежемесячные купоны с плавающей ставкой. Компания установила финальный ориентир спреда к ключевой ставке ЦБ РФ в размере 450 базисных пунктов. Вместе с тем размещение выпуска облигаций с фиксированными купонами серии 002Р-01 компания перенесла на неопределенный срок. Общий планируемый объем займов составлял при открытии книги "не менее 3 млрд рублей", купоны по ним ежемесячные. Ориентир ставки купона "фикса" составлял не более 20% годовых. Ориентир спреда по флоатеру при открытии книги заявок - не более 475 базисных пунктов к ключевой ставке ЦБ. Техразмещение запланировано на 26 декабря. Флоатер доступен только для квалифицированных инвесторов.

ПАО "Т Плюс" (MOEX: VTGK) установило величину спреда к ключевой ставке ЦБ двухлетних облигаций серии 002Р-01 в размере 1,85% годовых. Купоны ежемесячные переменные, с привязкой к ключевой ставке ЦБ. Сбор заявок на флоатер прошел 23 декабря за час без премаркетинга. Объем займа пока не раскрывается, его техразмещение пройдет 26 декабря. Выпуск размещается в рамках программы биржевых облигаций компании серии 002Р объемом 70 млрд рублей, зарегистрированной Мосбиржей 19 декабря.

ООО "РЕСО-лизинг" установило ставки 1-24-го ежемесячных купонов 10-летних облигаций серии БО-П-29 на уровне 14,5% годовых. Сбор заявок на выпуск прошел 23 декабря. Объем займа пока не раскрывается.

ГК "Самолет" (MOEX: SMLT) переносит размещение 3-летнего "фикса" серии БО-П19 и 4-летнего процентно-дисконтного "фикса" серии 002Р-01 на более поздний срок. Сбор заявок на выпуски общим планируемым объемом 5 млрд рублей прошел 22 декабря. Финальный ориентир ставки купона облигаций серии БО-П19 был установлен на уровне 22% годовых, серии 002Р-01 - на уровне 3,75% годовых. Планировалось, что по выпуску серии БО-П19 будут выплачиваться фиксированные ежемесячные купоны. По дисконтным облигациям серии 002Р-01 купоны квартальные, фиксированные; цена размещения с учетом дисконта - 50% от номинала.

МФК "МигКредит" установила ставку 25-36-го купонов облигаций серии 002MC-03 на уровне 21% годовых. Трехлетний выпуск на 300 млн рублей был размещен в январе 2024 года. Ставка текущего ежемесячного купона составляет 26,5% годовых, по выпуску 14 января предстоит исполнение оферты. Прием заявок на приобретение пройдет с 24 по 30 декабря. По займу начиная с января 2025 года предусмотрена амортизация: ежемесячно выплачивается по 4% от номинала вплоть до погашения, в результате текущий номинал облигаций составляет 520 рублей, а объем выпуска в обращении - 156 млн рублей.

ООО "Мираторг финанс" выкупило по оферте 499 тыс. 990 облигаций серии 001Р-02 по цене 100% от номинала. Объем выпуска составляет 500 тыс. облигаций номиналом 1 тыс. рублей каждая. Таким образом, эмитент приобрел 99,998% займа. Трехлетний выпуск был размещен в декабре 2024 года. Перед офертой компания установила размер спреда к ключевой ставке ЦБ для 13-24-го ежемесячных купонов в размере 2% годовых. В настоящее время других выпусков облигаций компании нет.