Рубль продолжит движение в нижней половине диапазона 11-11,5 руб./юань в среду - ПСБ

Курс пары юань/рубль продолжит движение в нижней половине диапазона 11-11,5 руб. за юань на торгах в среду, прогнозирует управляющий по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Богдан Зварич.

Стимулами к укреплению национальной валюты продолжают оставаться осторожная позиция ЦБ РФ в рамках цикла смягчения денежно-кредитной политики и рост предложения иностранной валюты со стороны экспортеров в преддверии пика налоговых выплат, а также снижение спроса на валюту со стороны импортеров, , которые могли создать достаточный запас рублевой ликвидности в первой половине декабря, указывает эксперт в комментарии.

При этом, по мнению Зварича, в ходе торгов юань может сделать еще один шаг к отметке 11 руб., выступающей ближайшей поддержкой.

Сдержать укрепление национальной валюты может ожидание еженедельных данных по инфляции, которые выйдут уже после закрытия валютного рынка и будут отыгрываться инвесторами утром в четверг, отмечает аналитик ПСБ.

