Прогнозная цена акций Т-Технологий - 4895 руб. - "ВТБ Моя Аналитика"

Прогнозная стоимость акций МКПАО "Т-Технологии" составляет 4895 рублей за штуку на горизонте года, считают аналитики телеграм-канала "ВТБ Моя Аналитика".

Эксперты считают опубликованные операционные результаты эмитента за 11М25 умеренно позитивными:

- Количество активных пользователей - 34,1 млн (+7%).

- Общий объем покупок клиентов - 8,9 трлн руб. (+12%).

- Кредитный портфель - 3,1 трлн руб. (+1,3% м/м, +21% с начала года).

- Объем средств клиентов включая управление - 6,1 трлн руб. (+14% с начала года ).

Инвестиционный портфель клиентов вырос на 8,1% м/м в ноябре и 44% г/г - до 2,1 трлн руб., хотя средства клиентов сократились на 5,1% м/м - до 4 трлн руб.

Очевидно, компания перенаправляет депозиты клиентов на инвестиционные продукты по мере снижения ключевой ставки ЦБ РФ, отмечают аналитики телеграм-канала.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.