Рубль днем растерял утренний рост и слегка понижается в паре с юанем, несмотря на повышение нефти

Москва. 23 декабря. Китайский юань отыграл потери первой половины сессии и перешел к повышению на Московской бирже в ходе дневных торгов во вторник. Рубль, напротив, развернулся вниз и слегка опускается, несмотря на позитивную динамику на рынке нефти.

Поддержку рублю продолжает оказывать подготовка компаний-экспортеров к налоговым выплатам декабря. В следующий понедельник, 29 декабря, им предстоит перечислить в бюджет НДФЛ, НДПИ, акцизы, налог на прибыль и страховые взносы.

Курс китайской валюты в 15:00 мск составил 11,1315 руб., что всего на 0,2 коп. выше уровня закрытия предыдущих торгов.

Торги долларом и евро не проводятся на Московской бирже с 13 июня 2024 года из-за санкций. В связи с этим наиболее подходящими ориентирами колебаний курса (в том числе для внебиржевого рынка) являются котировки однодневного фьючерсного контракта с автопролонгацией на курс "доллар США - российский рубль" (USDRUBF) и такого же контракта на курс "евро - российский рубль" (EURRUBF).

Контракт USDRUBF к 15:00 мск опустился на 23 копейки относительно закрытия предыдущего торгового дня, до 78,46 руб./$1; контракт EURRUBF, напротив, подрос на 25 копеек, до 92,75 руб./EUR1.

Курс валютной пары юань/рубль продолжит смещение к нижней границе диапазона 11-11,5 руб. за юань на торгах во вторник, полагает управляющий по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Богдан Зварич.

Поддержку национальной валюте в понедельник продолжил оказывать осторожный подход регулятора к смягчению денежно-кредитной политики, плюс к этому, указывает эксперт, укреплению рубля способствует рост предложения иностранной валюты со стороны экспортеров, которые ведут подготовку к пику налоговых выплат, приходящемуся на 29 декабря.

"Данные факторы, на наш взгляд, во вторник также будут поддерживать укрепление рубля. В результате пара юань/рубль продолжит смещаться к нижней границе нашего целевого диапазона 11-11,5 руб., - пишет Зварич в комментарии. - Дополнительно данной динамике может способствовать снижение спроса на валюту со стороны импортеров, которые в первые декады декабря могли создать достаточный запас рублевой ликвидности".

Курс валютной пары юань/рубль в сложившихся условиях может на время задержаться на уровнях 11,1-11,2 руб. за юань, прогнозируют аналитики банка "Санкт-Петербург".

Ситуация вокруг морских поставок нефти Венесуэлы заставила инвесторов переоценить геополитическую премию в котировках. В моменте цена несколько корректируется, но без геополитической разрядки котировки пока вряд ли уйдут ниже $60,5 за баррель, отмечают эксперты в комментарии.

Цены на нефть умеренно повышаются днем во вторник, восстановив потери, понесенные ранее в ходе торгов.

Участники рынка продолжают оценивать баланс спроса и предложения на мировом рынке на фоне сохраняющихся геополитических рисков.

Стоимость февральских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 15:00 мск увеличивается на 0,21%, до $62,2 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на февраль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подорожали к этому времени на 0,19%, до $58,11 за баррель.

В понедельник цена контракта на Brent выросла на 2,7%, на WTI - на 2,6% на опасениях относительно стабильности венесуэльских поставок.

Президент США Дональд Трамп заявил накануне, что Штаты оставят себе захваченные у берегов Венесуэлы танкеры, а также всю нефть, которая в них перевозилась. "Мы будем действовать стратегически. Может быть, продадим. Может, используем для стратегических резервов. В любом случае мы ее оставляем", - сказал он журналистам.

Ранее Трамп объявил о блокаде подсанкционных нефтяных танкеров, которые направляются в Венесуэлу.

В субботу береговая охрана США захватила танкер Centuries в международных водах у берегов Венесуэлы, а 10 декабря - танкер Skipper. В минувшие выходные была сделана попытка перехватить третье связанное с Венесуэлой судно.

Банк России во вторник, 23 декабря, в рамках аукциона недельного репо разместил 3 трлн 630 млрд рублей (при лимите 3 трлн 630 млрд рублей и спросе 6 трлн 419,185 млрд рублей) в среднем по ставке 16,09% годовых. На предыдущем аукционе недельного репо, состоявшемся 16 декабря, ЦБ разместил 3 трлн 420 млрд рублей (при лимите 3 трлн 420 млрд рублей и спросе 4 трлн 337,876 млрд рублей) в среднем по ставке 16,5% годовых.