.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  Рынок акций США закрылся ростом третью сессию подряд
.
ГЛАВНОЕ
Инфляция в РФ в 2025 году может составить 5,6%
Инфляция в РФ в 2025 году ожидается на уровне 5,7-5,8%, заявил Владимир Путин. Комментируя позже решение ЦБ снизить ставку до 16%, президент не исключил инфляцию на уровне 5,6%. Он также отметил, что ЦБ в части ДКП находится под давлением, но решения принимает независимо
 
Фиксация цен на продукты ведет к отсутствию товаров в магазинах - вице-премьер РФ Патрушев
Вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев считает, что фиксация цен на продукты может привести к сокращению производства. "Фиксацию цен нельзя называть механизмом рыночного регулирования. Особенно если речь идет о целой линейке продуктов. Это вообще может...
 
Пережившие ЧС граждане смогут получить оплачиваемый выходной
Граждане, которые пострадали в результате чрезвычайных ситуаций (ЧС) природного и техногенного характера, получат дополнительный оплачиваемый выходной и отпуск без сохранения заработной платы сроком до пяти дней. Льготы будут предоставляться при...
 
Предприятия назвали ставку, при которой готовы инвестировать
Институт народнохозяйственного прогнозирования РАН опубликовал результаты ежеквартального опроса представителей промышленности о том, при какой ключевой ставке, по их мнению, может начаться значимый рост спроса на продукцию, пишет "Коммерсантъ". В...
 
23 декабря 2025 года 09:12

Рынок акций США закрылся ростом третью сессию подряд

Фондовые индексы США завершили в понедельник ростом третью сессию подряд. Рынки акций стран АТР преимущественно растут во вторник вслед за Уолл-стрит. Нефть умеренно дешевеет во вторнки утром, Brent торгуется чуть ниже $62 за баррель.

Американские фондовые индексы выросли в понедельник, причем подъем был зафиксирован третью сессию подряд.

Текущая неделя для рынков США будет короткой в связи с Рождеством. Биржи закроются раньше обычного в среду и не будут работать в четверг из-за праздника. Активность торгов в этих условиях является более низкой, чем обычно.

На текущую неделю запланирована публикация ряда важных статданных, в том числе предварительного отчета о динамике ВВП США за третий квартал.

Лидерами роста среди компаний Dow Jones в понедельник стали акции Merck & Co. (SPB: MRK) Inc. (+3,6%), JPMorgan Chase & Co. (SPB: JPM) (+1,9%), Salesforce Inc. (SPB: CRM) (+1,8%).

Котировки технологических компаний увеличились на фоне новой волны энтузиазма в отношении ИИ-разработок. Стоимость акций Micron Technology Inc. поднялась на 4%, Nvidia Corp. (SPB: NVDA) - на 1,5%, Broadcom (SPB: AVGO) Inc. - на 0,5%, Advanced Micro Devices (SPB: AMD) Inc. - на 0,7%.

Бумаги Oracle Corp. (SPB: ORCL) подорожали на 3,3%. Аналитики Wells Fargo (SPB: WFC) подтвердили рекомендацию "покупать" для них, считая акции недооцененными после недавних распродаж бумаг компаний, связанных с ИИ-разработками. Прогнозная цена Wells Fargo для акций Oracle составляет $280, что предусматривает ее подъем на 46% по сравнению с уровнем закрытия рынка в пятницу.

Капитализация Alphabet Inc. (SPB: GOOG) выросла на 0,9%. Компания объявила о покупке поставщика решений для центров обработки данных (ЦОД) и энергетической инфраструктуры Intersect за $4,75 млрд.

Рыночная стоимость Paramount Skydance Corp. поднялась на 4,3%. Медиакомпания улучшила предложение о выкупе акций Warner Bros. Discovery (WBD), дополнив его личной гарантией миллиардера Ларри Эллисона.

Цена акций WBD увеличилась на 3,5%. В то же время бумаги Netflix Inc. (SPB: NFLX) подешевели на 1,2%.

Капитализация Honeywell International (SPB: HON) опустилась на 1,6%. Компания сообщила, что в четвертом квартале 2025 года отразит разовое списание в размере $470 млн в связи с урегулированием иска со стороны Flexjet, предоставляющей услуги бизнес-авиации.

В число лидеров снижения в Dow Jones, помимо Honeywell, вошли акции Nike Inc. (SPB: NKE) (-2,5%), Walmart Inc. (SPB: WMT) (-1,5%), Procter & Gamble Co. (SPB: PG) (-1,2%).

Dow Jones Industrial Average по данным на закрытие рынка в понедельник увеличился на 0,47% - до 48362,68 пункта.

Значение Standard & Poor''s 500 повысилось на 0,64% - до 6878,49 пункта.

Индекс Nasdaq Composite вырос на 0,52%, составив 23428,83 пункта.

Большинство фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) поднимается утром во вторник вслед за ростом американского фондового рынка по итогам предыдущей сессии, исключениями выступают японский и гонконгский индексы.

Текущая неделя для многих азиатских рынков, включая Австралию, Гонконг и Южную Корею, будет короткой в связи с католическим Рождеством, и активность торгов, как ожидается, будет пониженной.

Инвесторы ждут публикации ряда важных статданных, в том числе предварительного отчета о динамике ВВП США за третий квартал во вторник.

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:22 мск вырос на 0,2%, гонконгский Hang Seng потерял 0,1%.

Самое активное снижение на Гонконгской фондовой бирже демонстрируют акции Kuaishou Technology (-4%), Xiaomi (SPB: 1810) (-1,8%), Trip.com Group и Tencent (SPB: 700) (-1,7%), Zijin Mining (-1,6%) и Li Auto (SPB: LI) (-1,3%).

Тем временем цена бумаг CSPC Pharmaceutical растет на 6,2%, Tingyi Holding - на 2,4%, China Resources Power - на 2,1%, Ping An Insurance - на 1,8%, PetroChina Co. (SPB: 857) - на 1,4%, Lenovo - на 1,3%.

Значение японского индекса Nikkei 225 понизилось на 0,18%.

Лидером снижения на бирже в Токио являются бумаги Mazda Motor, дешевеющие на 3,6%. Цена бумаг Subaru опустилась на 3,3%, JTEKT Corp. - на 2,9%, Sumitomo Electric Industries - на 2,8%, Kubota - на 2,7%, Advantest - на 2%.

Между тем стоимость акций SHIFT Inc. поднимается на 4,3%, Mercari - на 3,3%, Rakuten Group - на 2,8%, Takeda Pharmaceutical - на 2,5%, Sony - на 2,4%, Nintendo - на 2%.

Южнокорейский индекс Kospi прибавил 0,3%.

Котировки акций крупнейшего мирового производителя полупроводниковой продукции и смартфонов Samsung Electronics повышаются на 1,3%, автопроизводителя Hyundai Motor - снижаются на 1%.

Австралийский S&P/ASX 200 вырос на 1,1%.

Цена акций оператора центров обработки данных Goodman Group подскочила на 8% на новости о подписании партнерского соглашения с пенсионным фондом Canada Pension Plan Investment Board об инвестициях в Европе на сумму 11 млрд австралийских долларов ($9,32 млрд).

Капитализация горнодобывающих компаний BHP и Rio Tinto растет на 1,3% и 1,4% соответственно.

Цены на нефть умеренно опускаются утром во вторник после уверенного роста накануне.

Стоимость февральских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:07 мск снижается на $0,1 (0,16%), до $61,97 за баррель. В понедельник контракт подорожал на $1,6 (2,7%), до $62,07 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на февраль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подешевели к этому времени на $0,13 (0,22%), до $57,88 за баррель. По итогам предыдущей сессии их стоимость увеличилась на $1,49 (2,6%), до $58,01 за баррель.

Участники рынка продолжают оценивать риски для поставок нефти на фоне сохранения напряженности в отношениях между США и Венесуэлой.

Штаты оставят себе захваченные у берегов Венесуэлы танкеры, а также всю нефть, которая перевозилась на них, заявил президент Дональд Трамп. "Мы будем действовать стратегически. Может быть, продадим. Может, используем для стратегических резервов. В любом случае, мы ее оставляем", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос о дальнейшей судьбе захваченной нефти.

Ранее Трамп ввел блокаду в отношении танкеров, которые находятся под санкциями и направляются в Венесуэлу. Также он объявил о признании нынешних властей республики иностранной террористической организацией.

В субботу береговая охрана США перехватила танкер Centuries в международных водах у берегов Венесуэлы, а 10 декабря - Skipper. В минувшие выходные была сделана попытка перехватить третье связанное с Венесуэлой судно.

Между тем аналитики Barclays отмечают, что даже в случае полного прекращения венесуэльского нефтяного экспорта предложение на рынке в первой половине следующего года будет достаточным.

"Даже если в ближайшей перспективе экспорт венесуэльской нефти сократится до нуля, в первом полугодии 2026 года рынки, скорее всего, все равно будут хорошо обеспечены", - говорится в аналитической записке банка. При этом, по оценкам экспертов Barclays, избыток предложения на мировом рынке уменьшится до 700 тыс. баррелей в сутки к четвертому кварталу 2026 года и будет продолжать сокращаться, если конфликт затянется.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
23 декабря 2025 года 19:30
Рынок акций РФ во вторник поднялся выше 2725п по индексу МосБиржи в рамках коррекции
Москва. 23 декабря. Российский рынок акций во вторник скорректировался вверх после снижения с прошлой пятницы на итогах декабрьского заседания ЦБ РФ и на фоне геополитической неопределенности, несмотря на заявления об успешном продвижении переговоров по мирному украинскому урегулированию. Фактором поддержки выступили подросшая в начале недели нефть (фьючерс на Brent торгуется у $62 за баррель) и дорожающие металлы (золото, серебро, медь обновили максимумы), подогревшие рост акций золотодобытчиков.    читать дальше
.
23 декабря 2025 года 19:28
Рубль во вторник немного укрепился в паре с юанем при подготовке экспортеров к налоговым выплатам декабря
Москва. 23 декабря. Китайский юань немного опустился на Московской бирже по итогам торгов во вторник, рубль укрепился благодаря подготовке экспортеров к налоговым выплатам декабря. В следующий понедельник, 29 декабря, им предстоит перечислить в бюджет НДФЛ, НДПИ, акцизы, налог на прибыль и страховые взносы.    читать дальше
.
23 декабря 2025 года 18:33
"Т-Инвестиции" сохраняют рекомендацию "покупать" для акций Яндекса
"Т-Инвестиции" сохраняют рекомендацию "покупать" для акций "Яндекса" с прогнозной ценой 6000 рублей за бумагу, что предполагает потенциал роста на 35% с текущих уровней, сообщается в комментарии аналитика Марьяны Лазаричевой. "Яндекс" покупает платформу DIKIDI, сделка позволит поддержать малый и...    читать дальше
.
23 декабря 2025 года 17:43
Серьезные движения курса рубля до нового года маловероятны - "БКС МИ"
Серьезные движения курса рубля до нового года маловероятны, полагают аналитики "БКС Мир инвестиций". "На прошлой неделе рубль пробивал 80 руб./$1 и приближался к 81 руб./$1, - отмечают эксперты в обзоре. - Тем не менее приближение налогового периода снова вернуло курс ниже 80 руб./$1. Качели в...    читать дальше
.
23 декабря 2025 года 17:12
Курс для пары рубль/доллар в конце 2026г составит 95 руб./$1 - инвестбанк "Синара"
Курс для пары рубль/доллар в конце 2026 года составит 95 руб./$1, прогнозируют аналитики инвестиционного банка "Синара". "В начале этого декабря рубль укреплялся под влиянием сразу несколько разовых факторов, включая временный приток иностранной валюты в Россию, - пишут эксперты в стратегии на...    читать дальше
.
23 декабря 2025 года 16:25
Следующий год может стать переломным для рынка акций РФ - инвестбанк "Синара"
Следующий год может стать переломным для рынка акций РФ, говорится в стратегии инвестиционного банка "Синара" на 2026 год. "Геополитика и монетарные условия остаются главными путеводными звездами российского рынка, - пишут эксперты. - Индекс Мосбиржи, пока заметно отстающий от индекса...    читать дальше
.
23 декабря 2025 года 15:48
Отсутствие дивидендов может ограничивать среднесрочный интерес к акциям РусГидро - "Велес Капитал"
Отсутствие дивидендов может ограничивать среднесрочный интерес к акциям "РусГидро", говорится в комментарии аналитика инвестиционной компании "Велес Капитал" Елены Кожуховой. Эксперт подчеркивает, что по "РусГидро" сохраняется неопределенность в отношении сроков моратория на выплату дивидендов,...    читать дальше
.
23 декабря 2025 года 15:25
Рубль днем растерял утренний рост и слегка понижается в паре с юанем, несмотря на повышение нефти
Москва. 23 декабря. Китайский юань отыграл потери первой половины сессии и перешел к повышению на Московской бирже в ходе дневных торгов во вторник. Рубль, напротив, развернулся вниз и слегка опускается, несмотря на позитивную динамику на рынке нефти.    читать дальше
.
23 декабря 2025 года 15:18
Потенциальный доход новых бондов Полипласта - 24% на горизонте года - "БКС МИ"
Потенциальный доход новых рублевых облигаций АО "Полипласт" серии ПО02-БО-13 может составить 24% на горизонте года, говорится в комментарии аналитика "БКС Мир инвестиций" Антона Куликова. "Полипласт" 26 декабря разместит биржевые рублевые облигации серии ПО02-БО-13 со сроком обращения два года...    читать дальше
.
23 декабря 2025 года 14:41
Вероятен рост цены акций РусАла в 2026г до 60 руб., Норникеля - до 200 руб. - "ВТБ Моя Аналитика"
Вероятен рост цены акций "РусАла" в 2026 году до 60 рублей за бумагу, "Норильского никеля" - до 200 рублей, сообщается в комментарии аналитиков телеграм-канала "ВТБ Моя Аналитика". С октября цены на алюминий поднялись с $2800 до $2900 за тонну, на медь - с $10700 до $11800 за тонну, платина...    читать дальше
.
23 декабря 2025 года 14:07
"Финам" поставил на пересмотр оценку для акций Intel
инам" поставил на пересмотр оценку для акций Intel Corp., сообщается в комментарии аналитика отдела анализа акций Максима Абрамова. Антимонопольные органы США на прошлой неделе одобрили инвестиции NVIDIA в Intel, что следует из уведомления Федеральная торговая комиссия США. Детальные условия...    читать дальше
.
23 декабря 2025 года 13:40
"Финам" приостанавливает анализ Duke Energy
"Финам" временно прекращает аналитическое освещение акций Duke Energy на фоне снижения интереса со стороны институциональных инвесторов, сообщается в материале аналитика отдела анализа акций Максима Абрамова. В частности, отмечает эксперт, Texas Permanent School Fund Corp сократил долю в компании...    читать дальше
.
23 декабря 2025 года 13:15
Акции ДОМ.РФ привлекательны для долгосрочных покупок - "Газпромбанк Инвестиции"
ции "ДОМ.РФ" в настоящее время являются привлекательными для долгосрочных вложений, считают аналитики сервиса "Газпромбанк Инвестиции". По мнению экспертов, эмитент представил позитивный финансовый отчет за 11М25. Компания демонстрирует положительную динамику по целому ряду финансовых...    читать дальше
.
23 декабря 2025 года 12:48
Смягчение ДКП в 1П26 будет небыстрым - Райффайзенбанк
Смягчение денежно-кредитной политики (ДКП) в первой половине следующего года будет небыстрым, но может заметно ускориться во втором полугодии, приведя ключевую ставку Банка России к 11% годовым к концу 2026 года, считают аналитики Райффайзенбанка. "Стоит отметить, что в декабре регулятор в ходе...    читать дальше
.
23 декабря 2025 года 12:25
Средняя цена нефти в 2026г составит $63/барр. - БКС Экспресс
едняя цена нефти марки Brent в следующем году составит $63 за баррель, говорится в материале аналитика Андрея Мамонтова на портале БКС Экспресс. Котировки могут достигнуть дна в I-II квартале 2026 года в районе $55 по марке Brent, предполагает эксперт. В I квартале реализуется основной избыток...    читать дальше
.
Страница 1 из 4
.
1
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефону 495) 988-76-77. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.