Рынок акций США закрылся ростом третью сессию подряд

Фондовые индексы США завершили в понедельник ростом третью сессию подряд. Рынки акций стран АТР преимущественно растут во вторник вслед за Уолл-стрит. Нефть умеренно дешевеет во вторнки утром, Brent торгуется чуть ниже $62 за баррель.

Американские фондовые индексы выросли в понедельник, причем подъем был зафиксирован третью сессию подряд.

Текущая неделя для рынков США будет короткой в связи с Рождеством. Биржи закроются раньше обычного в среду и не будут работать в четверг из-за праздника. Активность торгов в этих условиях является более низкой, чем обычно.

На текущую неделю запланирована публикация ряда важных статданных, в том числе предварительного отчета о динамике ВВП США за третий квартал.

Лидерами роста среди компаний Dow Jones в понедельник стали акции Merck & Co. (SPB: MRK) Inc. (+3,6%), JPMorgan Chase & Co. (SPB: JPM) (+1,9%), Salesforce Inc. (SPB: CRM) (+1,8%).

Котировки технологических компаний увеличились на фоне новой волны энтузиазма в отношении ИИ-разработок. Стоимость акций Micron Technology Inc. поднялась на 4%, Nvidia Corp. (SPB: NVDA) - на 1,5%, Broadcom (SPB: AVGO) Inc. - на 0,5%, Advanced Micro Devices (SPB: AMD) Inc. - на 0,7%.

Бумаги Oracle Corp. (SPB: ORCL) подорожали на 3,3%. Аналитики Wells Fargo (SPB: WFC) подтвердили рекомендацию "покупать" для них, считая акции недооцененными после недавних распродаж бумаг компаний, связанных с ИИ-разработками. Прогнозная цена Wells Fargo для акций Oracle составляет $280, что предусматривает ее подъем на 46% по сравнению с уровнем закрытия рынка в пятницу.

Капитализация Alphabet Inc. (SPB: GOOG) выросла на 0,9%. Компания объявила о покупке поставщика решений для центров обработки данных (ЦОД) и энергетической инфраструктуры Intersect за $4,75 млрд.

Рыночная стоимость Paramount Skydance Corp. поднялась на 4,3%. Медиакомпания улучшила предложение о выкупе акций Warner Bros. Discovery (WBD), дополнив его личной гарантией миллиардера Ларри Эллисона.

Цена акций WBD увеличилась на 3,5%. В то же время бумаги Netflix Inc. (SPB: NFLX) подешевели на 1,2%.

Капитализация Honeywell International (SPB: HON) опустилась на 1,6%. Компания сообщила, что в четвертом квартале 2025 года отразит разовое списание в размере $470 млн в связи с урегулированием иска со стороны Flexjet, предоставляющей услуги бизнес-авиации.

В число лидеров снижения в Dow Jones, помимо Honeywell, вошли акции Nike Inc. (SPB: NKE) (-2,5%), Walmart Inc. (SPB: WMT) (-1,5%), Procter & Gamble Co. (SPB: PG) (-1,2%).

Dow Jones Industrial Average по данным на закрытие рынка в понедельник увеличился на 0,47% - до 48362,68 пункта.

Значение Standard & Poor''s 500 повысилось на 0,64% - до 6878,49 пункта.

Индекс Nasdaq Composite вырос на 0,52%, составив 23428,83 пункта.

Большинство фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) поднимается утром во вторник вслед за ростом американского фондового рынка по итогам предыдущей сессии, исключениями выступают японский и гонконгский индексы.

Текущая неделя для многих азиатских рынков, включая Австралию, Гонконг и Южную Корею, будет короткой в связи с католическим Рождеством, и активность торгов, как ожидается, будет пониженной.

Инвесторы ждут публикации ряда важных статданных, в том числе предварительного отчета о динамике ВВП США за третий квартал во вторник.

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:22 мск вырос на 0,2%, гонконгский Hang Seng потерял 0,1%.

Самое активное снижение на Гонконгской фондовой бирже демонстрируют акции Kuaishou Technology (-4%), Xiaomi (SPB: 1810) (-1,8%), Trip.com Group и Tencent (SPB: 700) (-1,7%), Zijin Mining (-1,6%) и Li Auto (SPB: LI) (-1,3%).

Тем временем цена бумаг CSPC Pharmaceutical растет на 6,2%, Tingyi Holding - на 2,4%, China Resources Power - на 2,1%, Ping An Insurance - на 1,8%, PetroChina Co. (SPB: 857) - на 1,4%, Lenovo - на 1,3%.

Значение японского индекса Nikkei 225 понизилось на 0,18%.

Лидером снижения на бирже в Токио являются бумаги Mazda Motor, дешевеющие на 3,6%. Цена бумаг Subaru опустилась на 3,3%, JTEKT Corp. - на 2,9%, Sumitomo Electric Industries - на 2,8%, Kubota - на 2,7%, Advantest - на 2%.

Между тем стоимость акций SHIFT Inc. поднимается на 4,3%, Mercari - на 3,3%, Rakuten Group - на 2,8%, Takeda Pharmaceutical - на 2,5%, Sony - на 2,4%, Nintendo - на 2%.

Южнокорейский индекс Kospi прибавил 0,3%.

Котировки акций крупнейшего мирового производителя полупроводниковой продукции и смартфонов Samsung Electronics повышаются на 1,3%, автопроизводителя Hyundai Motor - снижаются на 1%.

Австралийский S&P/ASX 200 вырос на 1,1%.

Цена акций оператора центров обработки данных Goodman Group подскочила на 8% на новости о подписании партнерского соглашения с пенсионным фондом Canada Pension Plan Investment Board об инвестициях в Европе на сумму 11 млрд австралийских долларов ($9,32 млрд).

Капитализация горнодобывающих компаний BHP и Rio Tinto растет на 1,3% и 1,4% соответственно.

Цены на нефть умеренно опускаются утром во вторник после уверенного роста накануне.

Стоимость февральских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:07 мск снижается на $0,1 (0,16%), до $61,97 за баррель. В понедельник контракт подорожал на $1,6 (2,7%), до $62,07 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на февраль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подешевели к этому времени на $0,13 (0,22%), до $57,88 за баррель. По итогам предыдущей сессии их стоимость увеличилась на $1,49 (2,6%), до $58,01 за баррель.

Участники рынка продолжают оценивать риски для поставок нефти на фоне сохранения напряженности в отношениях между США и Венесуэлой.

Штаты оставят себе захваченные у берегов Венесуэлы танкеры, а также всю нефть, которая перевозилась на них, заявил президент Дональд Трамп. "Мы будем действовать стратегически. Может быть, продадим. Может, используем для стратегических резервов. В любом случае, мы ее оставляем", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос о дальнейшей судьбе захваченной нефти.

Ранее Трамп ввел блокаду в отношении танкеров, которые находятся под санкциями и направляются в Венесуэлу. Также он объявил о признании нынешних властей республики иностранной террористической организацией.

В субботу береговая охрана США перехватила танкер Centuries в международных водах у берегов Венесуэлы, а 10 декабря - Skipper. В минувшие выходные была сделана попытка перехватить третье связанное с Венесуэлой судно.

Между тем аналитики Barclays отмечают, что даже в случае полного прекращения венесуэльского нефтяного экспорта предложение на рынке в первой половине следующего года будет достаточным.

"Даже если в ближайшей перспективе экспорт венесуэльской нефти сократится до нуля, в первом полугодии 2026 года рынки, скорее всего, все равно будут хорошо обеспечены", - говорится в аналитической записке банка. При этом, по оценкам экспертов Barclays, избыток предложения на мировом рынке уменьшится до 700 тыс. баррелей в сутки к четвертому кварталу 2026 года и будет продолжать сокращаться, если конфликт затянется.