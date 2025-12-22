Рубль в понедельник заметно укрепился в паре с юанем после заседания ЦБ по ставке

Москва. 22 декабря. Китайский юань упал на Московской бирже по итогам торгов в понедельник, рубль вырос после заседания Банка России по ключевой ставке. Поддержку рублю также оказала подготовка компаний-экспортеров к налоговым выплатам декабря. В следующий понедельник, 29 декабря, им предстоит перечислить в бюджет НДФЛ, НДПИ, акцизы, налог на прибыль и страховые взносы.

Курс китайской валюты в 19:00 мск составил 11,1295 руб., что на 17,75 коп. ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

На основе объединенных данных биржевых торгов и отчетности кредитных организаций по результатам межбанковских конверсионных операций на внебиржевом валютном рынке, проведенных с 10:00 мск до 15:30 мск, ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 23 декабря на 1,41 рубля, до 79,3146 руб./$1, и уменьшил курс евро на 1,65 рубля, до 92,8621 руб./EUR1.

Банк России с понедельника снизил ключевую ставку на 50 базисных пунктов, до 16% годовых.

В опубликованном в пятницу заявлении регулятор отметил, что устойчивые показатели текущего роста цен в ноябре снизились. При этом в среднем за последние месяцы большинство из них оставались выше 4%. Годовая инфляция, по оценке на 15 декабря, составила 5,8% и по итогам 2025 года ожидается ниже 6%.

По оценке ЦБ, проинфляционные риски по-прежнему преобладают над дезинфляционными на среднесрочном горизонте.

"На прошлой неделе остановилось ослабление рубля, продолжавшееся с начала декабря. При этом в течение недели курс национальной валюты снижался на фоне появления неоднозначных геополитических новостей и сокращения валютных поступлений от экспорта из-за сохраняющегося дисконта цены нефти Urals к Brent. Однако в пятницу рубль существенно укрепился после заседания Банка России по ключевой ставке. Нейтральная риторика регулятора в сочетании с ограниченным снижением ставки способствует сохранению привлекательности рубля по сравнению с другими валютами, что поддержало его укрепление.", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке кредитный аналитик компании "ТКБ Инвестмент партнерс" Максим Гладских.

Нефть продолжает активно дорожать вечером в понедельник, постепенно восстанавливая позиции, утраченные за предыдущие две недели.

Стоимость февральских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 19:00 мск повышается на 1,93%, до $61,63 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на февраль на торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подорожали к этому времени на 1,96%, до $57,62 за баррель.

За прошлую неделю обе марки подешевели примерно на 1%, а неделей ранее - на 4% на ожиданиях избытка предложения на рынке в следующем году.

Поддержку нефтяным ценам в понедельник оказывают опасения относительно стабильности поставок венесуэльской нефти, усилившиеся на фоне сообщений о попытках береговой охраны США перехватить уже третий танкер, связанный с Венесуэлой, в минувшие выходные.

Ранее президент США Дональд Трамп предупредил о блокаде всех подсанкционных нефтяных танкеров, которые направляются в Венесуэлу, а также объявил о признании нынешних властей этой страны иностранной террористической организацией.

Ставки межбанковского кредитного рынка преимущественно снизились относительно предыдущего торгового дня. Согласно расчетам ЦБ, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за 19 декабря поднялась на 1 базисный пункт - до 15,85% годовых. Срочные версии RUONIA на сроки один и три месяца в понедельник опустились на 1 базисный пункт - до 16,24% и 16,73% годовых. Срочная версия RUONIA на срок шесть месяцев уменьшилась на 2 базисных пункта и составила 18,17% годовых.