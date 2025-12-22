Сильное повышение цен долговых бумаг на рынке РФ в 2026г не прогнозируется - инвестбанк "Синара"

Сильное повышение котировок долговых бумаг на российском рынке в следующем году не прогнозируется, говорится в комментарии аналитиков инвестиционного банка "Синара".

"Мы по-прежнему предполагаем, что в 2026 году ЦБ РФ будет балансировать между ростом экономики и сдерживанием инфляции, результатом чего станет медленное снижение ключевой ставки до 13% годовых на конец года, - отмечают эксперты. - В таких условиях не прогнозируем сильного повышения котировок долговых бумаг в следующем году, а нашими фаворитами выступают средне- и долгосрочные ОФЗ-ПД с высокими купонами серий 26252 (12,5%, 2033 год), 26246 (12%, 2036 год) и 26253 (13%, 2028 год)".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.