Рубль в пятницу отыграл потери и повысился в паре с юанем после решения ЦБ по ставке и перед выходными днями

Москва. 19 декабря. Китайский юань растерял рост и опустился на Московской бирже по итогам торгов в пятницу. Рубль, напротив, отыграл потери и повысился после решения Банка России и перед выходными днями.

Совет директоров Банка России 19 декабря 2025 года принял решение снизить ключевую ставку на 50 базисных пунктов (б.п.), до 16,00% годовых. Это пятое подряд снижение ставки, и такое решение было ожидаемо рынком, однако одним из прогнозируемых вариантов не исключалось также снижение ставки сразу на 100 б.п., до 15,5%. Как следствие, решение Банка России оказало положительное влияние на котировки рубля, так как непосредственно до заседания было не полностью учтено в котировках.

Курс китайской валюты в 19:00 мск составил 11,307 руб., что на 4,5 коп. ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

На основе объединенных данных биржевых торгов и отчетности кредитных организаций по результатам межбанковских конверсионных операций на внебиржевом валютном рынке, проведенных с 10:00 мск до 15:30 мск, ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на выходные и понедельник на 69,19 копейки, до 80,722 руб./$1, и увеличил курс евро на 25,96 копейки, до 94,512 руб./EUR1.

"На этой неделе ослабление рубля продолжилось, курс потерял 2% после снижения на 5% неделей ранее, но стабилизировался на уровнях 11,4-11,5 руб./юань. Решение Банка России по ставке не оказало значимого влияния на динамику курса, как и экспирация квартальных валютных фьючерсов (18 декабря). Давление на рубль, помимо прочего, могло оказать снижение экспортных цен на нефть. На следующей неделе ограниченную поддержку рублю могут начать оказывать продажи валюты экспортерами в преддверии уплаты налогов (29 декабря), однако их объем в декабре может оказаться чуть ниже ноябрьских: примерно 0,4 трлн руб. после 0,5 трлн руб. в ноябре", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке главный экономист Газпромбанка (MOEX: GZPR) Павел Бирюков.

Совет директоров Банка России на заседании в пятницу рассматривал три варианта решения по ключевой ставке: ее сохранение и снижение на 50 и 100 б.п., заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания.

Сторонники снижения ставки на 100 б.п. считали, что замедление инфляции достаточно устойчивое, отметила она. "Но вот в этих условиях большинство считало, что нужно принимать решение более взвешенное, более осторожное - о снижении ставки на 0,5 п.п.", - резюмировала Набиуллина.

По ее словам, реализация проинфляционных рисков может потребовать пауз в смягчении денежно-кредитной политики, снижения ключевой ставки на "автопилоте" не будет.

"Масштаб и скорость дальнейшего смягчения политики будут зависеть от устойчивости замедления инфляции и динамики инфляционных ожиданий. Реализация проинфляционных рисков может потребовать пауз в движении ставки", - сказала Набиуллина.

"Это значит, что не будет снижения в режиме автопилота. Мы будем постоянно оценивать изменение всех ключевых параметров российской экономики и внешней среды и в случае необходимости корректировать траекторию нашего движения", - добавила она.

Набиуллина подчеркнула, что в ближайшие месяцы в фокусе внимания ЦБ будет то, как цены, а также ожидания людей и бизнеса отреагируют на повышение НДС и тарифов, как будет развиваться ситуация с другими проинфляционными и дезинфляционными рисками.

Укрепление рубля, произошедшее в 2025 году, еще сохраняет дезинфляцонное влияние, пусть уже и не столь выраженное, заявила кроме того Набиуллина на пресс-конференции в пятницу.

Оценивая влияние внешних условий на экономику РФ, она отметила: "Цены на основные товары российского экспорта складываются ниже нашего прогноза. Это связано как с ухудшением конъюнктуры на мировых рынках отдельных сырьевых товаров, так и с влиянием санкций".

При этом несмотря на ухудшение внешних условий, рубль остается крепким. Глава ЦБ назвала факторы укрепления рубля - действие бюджетного правила и эффекты жесткой денежно-кредитной политики.

Жесткая денежно-кредитная политика способствует сдержанной динамике импорта, что снижает спрос на валюту. Высокие ставки также поддерживают привлекательность рублевых активов по сравнению с иностранными. Кроме того, потребность в иностранной валюте сокращается под действием мер импортозамещения и поддержки отечественных производителей, добавила она.

"Это структурные факторы, их влияние реализуется на более длинном горизонте. Краткосрочно на курсе рубля сказываются также ожидания по геополитической ситуации. Укрепление рубля, произошедшее в этом году, еще продолжает оказывать дезинфляционное влияние, пусть уже и не столь выраженное", - сказала Набиуллина.

Банк России в части денежно-кредитной политики находится под постоянным давлением, но свои решения он принимает независимо, в свою очередь заявил президент РФ Владимир Путин в ходе "Прямой линии", совмещенной с пресс-конференцией.

"У нас по закону Банк России работает независимо, и я стараюсь не вмешиваться в принимаемые ими решения и стараюсь их оградить от всяческого влияния и давления со стороны", - сообщил глава государства.

Он отметил, что возникает много вопросов к ЦБ из-за высокой ключевой ставки и разницы между ней и инфляцией. "В целом Банк России не только справляется, а он действует достаточно ответственно", - подчеркнул Путин.

По его словам, необходимо сделать все, чтобы экономика России была здоровой и прочной.

"Достаточно ли этого понижения на полпроцента или нет? Сейчас не буду давать никаких оценок. На экспертном уровне, уверен, у нас много хороших специалистов, люди сделают соответствующие оценки. Ну, и реакция со стороны реального сектора экономики тоже будет. Я догадываюсь, какая реакция, но посмотрим на конечный результат", - отметил президент РФ.

Цены на нефть усилили рост вечером в пятницу, однако рынок завершает в минусе вторую неделю подряд.

Стоимость февральских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 19:30 мск составляет $60,29 за баррель, что на 0,79% выше, чем на закрытие предыдущих торгов. Фьючерсы на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подорожали к этому времени на 0,82%, до $56,63 за баррель.

Активность торгов на нефтяном рынке существенно снизилась в преддверии рождественских и новогодних праздников, что может провоцировать усиление волатильности.

С начала этой недели нефть подешевела более чем на 2%. Практически все ведущие мировые нефтетрейдеры прогнозируют избыток предложения на нефтяном рынке в следующем году, отмечает Bloomberg. Геополитические риски, затрагивающие поставки из России и Венесуэлы, несколько сдерживают снижение цен на нефть.

Ставки межбанковского кредитного рынка преимущественно снизились относительно предыдущего торгового дня. Согласно расчетам ЦБ, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за 18 декабря осталась на прежнем уровне - 15,84% годовых. Срочная версия RUONIA на срок один месяц в пятницу отступила на 2 базисных пункта, до 16,28% годовых, версия на три месяца опустилась на 1 базисный пункт, до 16,77% годовых. Срочная версия RUONIA на срок шесть месяцев уменьшилась на 3 базисных пункта и составила 18,23% годовых.