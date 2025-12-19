.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  Рубль в пятницу отыграл потери и повысился в паре с юанем после решения ЦБ по ставке и перед выходными днями
.
ГЛАВНОЕ
Инфляция в РФ в 2025 году может составить 5,6%
Инфляция в РФ в 2025 году ожидается на уровне 5,7-5,8%, заявил Владимир Путин. Комментируя позже решение ЦБ снизить ставку до 16%, президент не исключил инфляцию на уровне 5,6%. Он также отметил, что ЦБ в части ДКП находится под давлением, но решения принимает независимо
 
В РФ началась системная работа по сокращению теневого сектора экономики
Власти начали системную работу по сокращению теневого сектора экономики. В кабмине 15 декабря прошло установочное совещание под руководством вице-премьера - руководителя аппарата правительства Дмитрия Григоренко (определен куратором по реализации...
 
Доля дружественных стран в несырьевом экспорте РФ достигла 86%
Доля дружественных стран в несырьевом неэнергетическом экспорте РФ по итогам 9 месяцев 2025 года составила 86%. Ключевыми драйверами роста поставок в дружественные страны выступают металлопродукция, в частности цветные металлы (медь, алюминий),...
 
Власти спланировали программу улучшения финположения "РЖД"
Власти продолжают обсуждать варианты улучшения финансового положения ОАО "РЖД", пишет в пятницу "Коммерсантъ". Для улучшения положения РЖД рассматриваются в том числе реструктуризация долга, сокращение операционных расходов и продажа активов,...
 
19 декабря 2025 года 20:11

Рубль в пятницу отыграл потери и повысился в паре с юанем после решения ЦБ по ставке и перед выходными днями

Москва. 19 декабря. Китайский юань растерял рост и опустился на Московской бирже по итогам торгов в пятницу. Рубль, напротив, отыграл потери и повысился после решения Банка России и перед выходными днями.

Совет директоров Банка России 19 декабря 2025 года принял решение снизить ключевую ставку на 50 базисных пунктов (б.п.), до 16,00% годовых. Это пятое подряд снижение ставки, и такое решение было ожидаемо рынком, однако одним из прогнозируемых вариантов не исключалось также снижение ставки сразу на 100 б.п., до 15,5%. Как следствие, решение Банка России оказало положительное влияние на котировки рубля, так как непосредственно до заседания было не полностью учтено в котировках.

Курс китайской валюты в 19:00 мск составил 11,307 руб., что на 4,5 коп. ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

На основе объединенных данных биржевых торгов и отчетности кредитных организаций по результатам межбанковских конверсионных операций на внебиржевом валютном рынке, проведенных с 10:00 мск до 15:30 мск, ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на выходные и понедельник на 69,19 копейки, до 80,722 руб./$1, и увеличил курс евро на 25,96 копейки, до 94,512 руб./EUR1.

"На этой неделе ослабление рубля продолжилось, курс потерял 2% после снижения на 5% неделей ранее, но стабилизировался на уровнях 11,4-11,5 руб./юань. Решение Банка России по ставке не оказало значимого влияния на динамику курса, как и экспирация квартальных валютных фьючерсов (18 декабря). Давление на рубль, помимо прочего, могло оказать снижение экспортных цен на нефть. На следующей неделе ограниченную поддержку рублю могут начать оказывать продажи валюты экспортерами в преддверии уплаты налогов (29 декабря), однако их объем в декабре может оказаться чуть ниже ноябрьских: примерно 0,4 трлн руб. после 0,5 трлн руб. в ноябре", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке главный экономист Газпромбанка (MOEX: GZPR) Павел Бирюков.

Совет директоров Банка России на заседании в пятницу рассматривал три варианта решения по ключевой ставке: ее сохранение и снижение на 50 и 100 б.п., заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания.

Сторонники снижения ставки на 100 б.п. считали, что замедление инфляции достаточно устойчивое, отметила она. "Но вот в этих условиях большинство считало, что нужно принимать решение более взвешенное, более осторожное - о снижении ставки на 0,5 п.п.", - резюмировала Набиуллина.

По ее словам, реализация проинфляционных рисков может потребовать пауз в смягчении денежно-кредитной политики, снижения ключевой ставки на "автопилоте" не будет.

"Масштаб и скорость дальнейшего смягчения политики будут зависеть от устойчивости замедления инфляции и динамики инфляционных ожиданий. Реализация проинфляционных рисков может потребовать пауз в движении ставки", - сказала Набиуллина.

"Это значит, что не будет снижения в режиме автопилота. Мы будем постоянно оценивать изменение всех ключевых параметров российской экономики и внешней среды и в случае необходимости корректировать траекторию нашего движения", - добавила она.

Набиуллина подчеркнула, что в ближайшие месяцы в фокусе внимания ЦБ будет то, как цены, а также ожидания людей и бизнеса отреагируют на повышение НДС и тарифов, как будет развиваться ситуация с другими проинфляционными и дезинфляционными рисками.

Укрепление рубля, произошедшее в 2025 году, еще сохраняет дезинфляцонное влияние, пусть уже и не столь выраженное, заявила кроме того Набиуллина на пресс-конференции в пятницу.

Оценивая влияние внешних условий на экономику РФ, она отметила: "Цены на основные товары российского экспорта складываются ниже нашего прогноза. Это связано как с ухудшением конъюнктуры на мировых рынках отдельных сырьевых товаров, так и с влиянием санкций".

При этом несмотря на ухудшение внешних условий, рубль остается крепким. Глава ЦБ назвала факторы укрепления рубля - действие бюджетного правила и эффекты жесткой денежно-кредитной политики.

Жесткая денежно-кредитная политика способствует сдержанной динамике импорта, что снижает спрос на валюту. Высокие ставки также поддерживают привлекательность рублевых активов по сравнению с иностранными. Кроме того, потребность в иностранной валюте сокращается под действием мер импортозамещения и поддержки отечественных производителей, добавила она.

"Это структурные факторы, их влияние реализуется на более длинном горизонте. Краткосрочно на курсе рубля сказываются также ожидания по геополитической ситуации. Укрепление рубля, произошедшее в этом году, еще продолжает оказывать дезинфляционное влияние, пусть уже и не столь выраженное", - сказала Набиуллина.

Банк России в части денежно-кредитной политики находится под постоянным давлением, но свои решения он принимает независимо, в свою очередь заявил президент РФ Владимир Путин в ходе "Прямой линии", совмещенной с пресс-конференцией.

"У нас по закону Банк России работает независимо, и я стараюсь не вмешиваться в принимаемые ими решения и стараюсь их оградить от всяческого влияния и давления со стороны", - сообщил глава государства.

Он отметил, что возникает много вопросов к ЦБ из-за высокой ключевой ставки и разницы между ней и инфляцией. "В целом Банк России не только справляется, а он действует достаточно ответственно", - подчеркнул Путин.

По его словам, необходимо сделать все, чтобы экономика России была здоровой и прочной.

"Достаточно ли этого понижения на полпроцента или нет? Сейчас не буду давать никаких оценок. На экспертном уровне, уверен, у нас много хороших специалистов, люди сделают соответствующие оценки. Ну, и реакция со стороны реального сектора экономики тоже будет. Я догадываюсь, какая реакция, но посмотрим на конечный результат", - отметил президент РФ.

Цены на нефть усилили рост вечером в пятницу, однако рынок завершает в минусе вторую неделю подряд.

Стоимость февральских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 19:30 мск составляет $60,29 за баррель, что на 0,79% выше, чем на закрытие предыдущих торгов. Фьючерсы на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подорожали к этому времени на 0,82%, до $56,63 за баррель.

Активность торгов на нефтяном рынке существенно снизилась в преддверии рождественских и новогодних праздников, что может провоцировать усиление волатильности.

С начала этой недели нефть подешевела более чем на 2%. Практически все ведущие мировые нефтетрейдеры прогнозируют избыток предложения на нефтяном рынке в следующем году, отмечает Bloomberg. Геополитические риски, затрагивающие поставки из России и Венесуэлы, несколько сдерживают снижение цен на нефть.

Ставки межбанковского кредитного рынка преимущественно снизились относительно предыдущего торгового дня. Согласно расчетам ЦБ, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за 18 декабря осталась на прежнем уровне - 15,84% годовых. Срочная версия RUONIA на срок один месяц в пятницу отступила на 2 базисных пункта, до 16,28% годовых, версия на три месяца опустилась на 1 базисный пункт, до 16,77% годовых. Срочная версия RUONIA на срок шесть месяцев уменьшилась на 3 базисных пункта и составила 18,23% годовых.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
19 декабря 2025 года 20:13
Рынок акций РФ в середине декабря подрос на геополитических новостях и ожиданиях снижения ставки ЦБ
Рынок акций РФ в середине декабря умеренно подрос на новостях о прогрессе в переговорах США и Украины по урегулированию украинского кризиса, а также ожиданиях снижения ключевой ставки ЦБ РФ, подогретых очередными данными Росстата о дальнейшем замедлении годовой инфляции. Индекс МосБиржи в конце недели локально поднимался выше 2790 пунктов, но затем скорректировался и завершил пятницу в районе 2740 пунктов после решения ЦБ РФ снизить ставку на 0,5 процентных пункта (до 16,0% годовых), так как часть экспертов ожидала ее снижения на 1 п.п.    читать дальше
.
19 декабря 2025 года 20:12
Рынок акций РФ в пятницу просел к 2740п по индексу МосБиржи после умеренного снижения ставки ЦБ
Москва. 19 декабря. Российский рынок акций в пятницу просел из-за возросших распродаж на решении ЦБ РФ умеренно снизить ключевую ставку, также инвесторы оценивали заявления президента РФ Владимира Путина на "Прямой линии". Индекс МосБиржи опустился в район 2740 пунктов после утреннего локального роста выше 2790 пунктов.    читать дальше
.
19 декабря 2025 года 18:35
Возможен выход пары юань/рубль в нижнюю половину диапазона 11-11,5 руб./юань на следующей неделе - ПСБ
Возможен выход пары юань/рубль в нижнюю половину диапазона 11-11,5 руб./юань на следующей неделе, говорится в комментарии аналитиков банка ПСБ. "Ослабление национальной валюты продолжилось - в пятницу пара юань/рубль протестировала сопротивление на уровне 11,5 руб./юань, - отмечают эксперты. -...    читать дальше
.
19 декабря 2025 года 18:01
"Финам" присвоил рейтинг "покупать" акциям TSMC
"Финам" присвоил рейтинг "покупать" акциям ADS Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC) с целевой ценой $338,7 за штуку на ближайшие 12 месяцев, что соответствует потенциалу роста на 19%, сообщается в материале аналитика Максима Абрамова. "Несмотря на сохраняющуюся неопределенность, связанную...    читать дальше
.
19 декабря 2025 года 17:26
"ВТБ Мои Инвестиции" добавили ДОМ.РФ в топ-10 российских акций, исключили Совкомфлот
Аналитики "ВТБ Мои Инвестиции" обновили состав топ-10 акций российских компаний, добавив бумаги "ДОМ.РФ" и удалив "Совкомфлот", сообщается в материале брокера. Текущий состав топ-списка: "Корпоративный центр ИКС 5" (X5), "Полюс", "Норильский Никель", "Газпром", "ДОМ.РФ", "ЛУКОЙЛ", "Ростелеком",...    читать дальше
.
19 декабря 2025 года 16:55
Средний уровень ставки ЦБ РФ в 2026 году - 13-14% - "Цифра брокер"
Средний уровень ключевой ставки ЦБ РФ в 2026 году - 13-14%, полагает глава аналитического департамента "Цифра брокер" Наталия Пырьева. "Как мы и ожидали, Банк России принял решение снизить ключевую ставку на 50 б.п. до 16%. Очевидно, в своем решении регулятор опирался на данные о благоприятной...    читать дальше
.
19 декабря 2025 года 16:19
Вероятно постепенное смещение курса рубля в диапазон 85-90 руб./$1 в следующем году - УК "Альфа-Капитал"
Вероятно постепенное смещение курса рубля в диапазон 85-90 руб./$1 в следующем году, говорится в комментарии аналитика-стратега УК "Альфа-Капитал" Александра Джиоева. "В обычной ситуации в экономике существует устойчивый спрос на валюту со стороны импортеров, инвесторов и населения, - отмечает...    читать дальше
.
19 декабря 2025 года 15:43
"Финам" повысил прогнозную цену акций Ningbo Deye Technology до CNY 118,4
"Финам" повысил прогнозную цену акций Ningbo Deye Technology с CNY 90,7 до CNY 118,4 и сохранил рейтинг "покупать". Потенциал роста на горизонте 12 месяцев составляет 35,3% с текущих уровней, сообщается в материале аналитика инвесткомпании Сергея Кауфмана. Повышение целевой цены связано с...    читать дальше
.
19 декабря 2025 года 15:25
Рубль днем понижается в паре с юанем, в моменте отреагировал небольшим укреплением на решение ЦБ по ставке
Москва. 19 декабря. Китайский юань подрастает на Московской бирже днем в пятницу. Рубль дешевеет, однако ранее в ходе торгов рубль немного уменьшал темпы снижения, в моменте укрепляясь в качестве реакции на решение Банка России снизить ключевую ставку на 50 базисных пунктов (б.п.), до 16% годовых.    читать дальше
.
19 декабря 2025 года 15:04
Ставка ЦБ РФ может быть снижена до 12% к концу 2026г - УК "Первая"
Ключевая ставка ЦБ РФ может быть снижена до 12% к концу 2026 года, говорится в комментарии УК "Первая". Банк России снизил ключевую ставку на 0,5 п.п. до 16,0% и сохранил нейтральный сигнал. Решение регулятора соответствовало ожиданиям консенсуса аналитиков и базовому сценарию экспертов УК...    читать дальше
.
19 декабря 2025 года 14:24
Инвестбанк "Синара" сохраняет прогноз ставки ЦБ РФ на уровне 13% к концу 2026г
Инвестиционный банк "Синара" сохраняет прогноз ключевой ставки Банка России на уровне 13% годовых к концу следующего года, говорится в комментарии главного экономиста Сергея Коныгина. "Регулятор на фоне неоднородных данных в экономике сохранил в пятницу, 19 декабря, ранее выбранный подход -...    читать дальше
.
19 декабря 2025 года 13:52
"Финам" присвоил рейтинг "держать" акциям Jiangsu Hengli Hydraulic
"Финам" присвоил рейтинг "держать" акциям Jiangsu Hengli Hydraulic с прогнозной стоимостью на уровне 106,64 юаня (CNY) за штуку на горизонте года, что предполагает потенциал роста 2%, сообщается в материале аналитика Кристины Гудым. "Эмитент демонстрирует устойчивый рост бизнеса за счет...    читать дальше
.
19 декабря 2025 года 13:18
Курс рубля останется в диапазоне 78-81 руб./$1 до конца 2025г - ПСБ
Курс валютной пары доллар/рубль останется в диапазоне 78-81 руб./$1 до конца текущего года, считают аналитики банка ПСБ Денис Попов и Богдан Зварич. "Считаем, что тренд на ослабление рубля может оказаться временным. В 1К26 и импортная, и кредитная активность сезонно слабы. Это формирует риски...    читать дальше
.
19 декабря 2025 года 13:00
"БКС МИ" закрыл парную торговую идею "Лонг в акциях НЛМК против ММК"
"БКС Мир инвестиций" закрыл парную торговую идею "Лонг в акциях НЛМК/Шорт в акциях ММК" с результатом минус 1% по итогам двух месяцев, говорится в обзоре инвесткомпании. Как отмечают аналитики, несмотря на слабый сезон, на внутреннем рынке горячекатаный прокат торгуется с неоправданной премией к...    читать дальше
.
19 декабря 2025 года 12:41
"БКС МИ" подтверждает торговую идею "Лонг в акциях ЛУКОЙЛа"
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") подтверждает торговую идею "Лонг в акциях "ЛУКОЙЛа" с ожидаемой доходностью 15% за три месяца, сообщается в обзоре инвесткомпании. "Бумаги эмитента в конце октября были под чрезмерным давлением из-за санкций и снижения рублевых цен на нефть. Акции начали...    читать дальше
.
Страница 1 из 8
.
1
.
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефону 495) 988-76-77. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.