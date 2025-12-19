"Финам" присвоил рейтинг "покупать" акциям TSMC

"Финам" присвоил рейтинг "покупать" акциям ADS Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC) с целевой ценой $338,7 за штуку на ближайшие 12 месяцев, что соответствует потенциалу роста на 19%, сообщается в материале аналитика Максима Абрамова.

"Несмотря на сохраняющуюся неопределенность, связанную с торговой напряженностью между Китаем и США, а также геополитической напряженностью вокруг Тайваня, компания остается одним из ключевых бенефициаров роста спроса на передовые чипы для ИИ-вычислений, - пишет эксперт. - В их производстве TSMC занимает доминирующее положение и сохраняет технологическое лидерство. Параллельно активные инвестиции в новые техпроцессы и географическую диверсификацию производства способствуют снижению внешних рисков и формируют основу для дальнейшего роста".

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. - тайваньский контрактный производитель чипов и микросхем. Компания не выпускает собственных чипов под своим брендом, а обслуживает глобальных фаблесс-клиентов.

