Корпоративные бонды с фиксированным купоном - лучший выбор на рынке облигаций в 2026г - Альфа-банк

Корпоративные облигации с фиксированным купоном эмитентов высокого кредитного качества - лучший выбор на рынке облигаций для инвестирования в 2026 году, говорится в стратегии Альфа-банка.

"Именно этот класс активов, на наш взгляд, имеет лучшее соотношение риск/доходность, - отмечают эксперты Мария Радченко и Шамиль Джафаров. - Мы ожидаем, что эмитентов с кредитным рейтингом ААА менее всего затронет расширение спредов к кривой ОФЗ из-за переоценки кредитного риска".

Наиболее привлекательными аналитики считают корпоративные облигации эмитентов ААА со сроком погашения более 4-х лет. "К сожалению, с точки зрения объема бумаг в обращении это очень малочисленный сегмент, однако тем выше его привлекательность, - подчеркивают они. - Мы ожидаем, что при снижении ключевой ставки до уровня 13% к концу 2026 года, полная доходность данного класса облигаций в 2026 году составит 22-23% без учета фактора реинвестирования купона".

Также стратеги банка считают привлекательным сегмент облигаций ААА эмитентов со сроком погашения от 2-х лет. На их взгляд, в этом сегменте выбор больше.

"Кроме того, мы ожидаем роста предложения таких бумаг на первичном рынке в 2026 оду. По нашим оценкам, инвестиции в этот класс активов принесут сопоставимую доходность с вложениями в длинные корпоративные облигации (22-24%), - пишут Радченко и Джафаров. - Вместе с тем, на горизонте за пределами одного года привлекательность таких бумаг несколько уступает длинным корпоративным облигациям, т.к. основной потенциал госта цены будет реализован в течение 12 месяцев".

