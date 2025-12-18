Понижение ставки ЦБ РФ в пятницу на 50 б.п. - наиболее реалистичный сценарий - Райффайзенбанк

Понижение ключевой ставки ЦБ РФ в пятницу на 50 б.п. является наиболее реалистичным сценарием, считают аналитики Райффайзенбанка.

"Более благоприятная, чем ожидалось, инфляционная картина станет решающим фактором для завтрашнего решения ЦБ по ставке, - пишут эксперты в комментарии. - При этом предстоящее повышение НДС и прочие проинфляционные факторы уже включены в прогнозный диапазон регулятора. И если к этому добавилось бы улучшение инфляционных ожиданий, на наш взгляд, мог бы стоять вопрос о снижении ключевой ставки на 100-150 б.п. Тем не менее, в текущих условиях шаг в 50 б.п. выглядит наиболее реалистичным сценарием".

