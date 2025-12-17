Рубль днем заметно дешевеет в паре с юанем в ожидании заседания ЦБ по ставке

Москва. 17 декабря. Китайский юань укрепляется на Московской бирже днем в среду; рубль дешевеет в ожидании пятничного заседания Банка России по ключевой ставке. Курс китайской валюты в 15:00 мск составил 11,387 руб., что на 12,4 коп. выше уровня закрытия предыдущих торгов.

Торги долларом и евро не проводятся на Московской бирже с 13 июня 2024 года из-за санкций. В связи с этим наиболее подходящими ориентирами колебаний курса (в том числе для внебиржевого рынка) являются котировки однодневного фьючерсного контракта с автопролонгацией на курс "доллар США - российский рубль" (USDRUBF) и такого же контракта на курс "евро - российский рубль" (EURRUBF).

Контракт USDRUBF к 15:00 мск поднялся на 1,19 рубля относительно закрытия предыдущего торгового дня, до 80,7 руб./$1; контракт EURRUBF вырос на 60 копеек, до 94,4 руб./EUR1.

Инфляционные ожидания населения РФ в декабре выросли до 13,7% с 13,3% в ноябре, следует из опроса "инФОМ", проведенного по заказу Банка России.

Этот показатель в декабре вернулся на уровень февраля 2025 года (тоже 13,7%).

Инфляционные ожидания населения растут второй месяц подряд. В октябре они оставались на уровне сентября в 12,6%. В августе они составляли 13,5%, в июле и июне - 13%, в мае - 13,4%, в апреле - 13,1%, в марте - 12,9%, в феврале - 13,7%, в январе - 14%. Опрос проводился 2-11 декабря 2025 года. Оценка наблюдаемой населением инфляции в декабре осталась на уровне ноября - 14,5% (вблизи уровня сентября 2024 года - 14,4%).

Ценовые ожидания предприятий в декабре продолжили расти, достигнув максимального за IV квартал 2025 года уровня, следует также из оперативной справки ЦБ РФ по итогом опроса предприятий. Этот показатель в декабре приблизился к высокому уровню IV квартала 2024 года. Текущие оценки роста цен на продукцию в декабре снизились. Ожидания компаний по спросу и производству в декабре немного ухудшились.

Индикатор бизнес-климата в декабре приблизился к октябрьскому уровню. В ноябре был зафиксирован максимум за последние полгода.

Инфляционные ожидания населения и бизнеса - один из важных факторов, который Банк России учитывает при принятии решений по денежно-кредитной политике. Очередное заседание совета директоров ЦБ по ключевой ставке пройдет 19 декабря.

Курс пары юань/рубль пока продолжит движение в диапазоне 11,15-11,4 руб./юань, говорится в обзоре банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB).

"Валютный рынок пока находится в ожидании более конкретных драйверов - как со стороны геополитики, так и со стороны решений Банка России по ставке, - отмечают эксперты. - В среду курс CNY/RUB находится у отметки 11,31 руб./юань. Другие валюты EM с утра двигаются разнонаправленно. В целом курс пока может продолжить двигаться вблизи середины диапазона в 11,15-11,4 руб./юань".

Нефтяные цены во вторник резко падали. Впрочем, в среду фьючерсы на Brent растут уже на 1,6% и торгуются у $60 за баррель, констатируют аналитики. По их мнению, рынок отыгрывает заявления президента США о введении блокады против подсанкционных нефтяных танкеров Венесуэлы. В этих условиях у котировок есть потенциал вернуться выше $60 за баррель, если Минэнерго США вновь не укажет на существенный рост бензиновых запасов за неделю.

Подъем цен на нефть ускорился днем в среду на геополитических рисках, котировки восстанавливаются после падения до минимумов почти за пять лет накануне.

Стоимость февральских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 15:00 мск подскочила на 1,93%, до $60,05 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени подорожали на 2,04%, до $56,39 за баррель.

Во вторник обе марки упали в цене на 2,7% и обновили минимумы с февраля 2021 года на фоне сигналов прогресса в переговорах по урегулированию конфликта на Украине.

Американская сторона положительно оценила прошедшие в Берлине переговоры с украинской делегацией, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на официальных лиц США. Отмечается, что сторонам, "возможно, удалось найти решение 90% вопросов".

Урегулирование российско-украинского конфликта может повлечь отмену санкций против нефтяного сектора России.

Поддержку рынку нефти в среду оказывают новости о том, что президент США Дональд Трамп распорядился применить режим блокады в отношении всех нефтяных танкеров, которые находятся под санкциями и направляются в Венесуэлу или из нее, а также объявил о признании нынешних властей этой страны иностранной террористической организацией. Американский лидер пообещал, что военная активность США вокруг Венесуэлы будет усиливаться.

На Венесуэлу приходится примерно 1% мировой добычи нефти. Крупнейшим покупателем нефти у этой страны является Китай.

Кроме того, Американский институт нефти (API) накануне сообщил, что резервы нефти в США за прошлую неделю рухнули на 9,3 млн баррелей, максимальными темпами с июня.

API получает информацию от операторов НПЗ, нефтехранилищ и трубопроводов на добровольной основе. Данные министерства энергетики США по запасам нефти будут опубликованы в среду в 18:30 мск, и опрошенные Trading Economics аналитики ожидают, что они укажут на снижение нефтяных запасов на 1,1 млн баррелей.